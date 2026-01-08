Kemarahan Meledak saat Eksekutif Kripto Menyerukan Perubahan Undang-Undang Genius

Suara Industri Kripto Menentang Perubahan yang Diusulkan pada Regulasi Stablecoin

Perdebatan yang sedang berlangsung mengenai amandemen yang diusulkan terhadap GENIUS Act menyoroti kekhawatiran industri yang mendalam bahwa modifikasi potensial dari legislasi ini dapat menghambat persaingan di pasar stablecoin dan melemahkan dominasi dolar AS di panggung global. Pemimpin industri berpendapat bahwa upaya lobi terbaru bertujuan untuk menghambat inovasi dan menguntungkan kepentingan perbankan yang sudah mapan.

Poin-Poin Penting

Para pendukung kripto memperingatkan bahwa amandemen terhadap GENIUS Act dapat merusak persaingan dengan membatasi penawaran imbal hasil stablecoin.

Kelompok industri menyatakan tidak ada bukti yang menghubungkan adopsi stablecoin dengan erosi institusi perbankan tradisional.

Para ahli memperingatkan bahwa perubahan legislatif dapat mendorong pengguna AS untuk beralih ke mata uang digital asing, terutama yuan digital China.

Bitcoin dan pemangku kepentingan industri lainnya menekankan bahwa inovasi harus diterima daripada dihalangi oleh langkah-langkah regulasi.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada secara eksplisit; artikel membahas tema industri yang lebih luas.

Sentimen: Netral hingga optimis dengan hati-hati tentang respons industri terhadap proposal regulasi.

Dampak harga: Netral, karena ketidakpastian regulasi berlanjut tanpa reaksi pasar langsung.

Konteks pasar: Diskusi terjadi di tengah perdebatan regulasi yang sedang berlangsung seputar mata uang kripto, dengan pemain utama mengadvokasi pendekatan seimbang yang mendorong inovasi sambil melindungi stabilitas keuangan.

Pemimpin Industri Mengkritik Perubahan Legislatif yang Diusulkan

Kelompok advokasi, termasuk Blockchain Association, telah menyuarakan penentangan kuat terhadap amandemen terbaru yang diusulkan oleh bankir komunitas yang bertujuan membatasi penerbit stablecoin dari menawarkan bunga atau imbal hasil kepada pemegang. Asosiasi menjelaskan bahwa pembatasan ini mengancam untuk menghilangkan pendorong utama inklusi keuangan, yang menguntungkan konsumen sehari-hari lebih langsung daripada rekening bank tradisional, yang sering terbatas pada institusi keuangan besar.

Sumber: Chad Steingraber

Para ahli hukum seperti John Deaton telah memperingatkan bahwa perubahan legislatif semacam itu bisa menjadi "jebakan keamanan nasional," karena mereka dapat mendorong pengguna AS untuk mengadopsi mata uang digital yang diterbitkan oleh China, seperti yuan digital, yang baru-baru ini mulai menawarkan pembayaran bunga. Perkembangan ini dapat mengikis hegemoni dolar AS dengan mendorong orang Amerika menuju aset digital berbasis yuan yang menawarkan keuntungan imbal hasil.

Alexander Grieve dari Paradigm memperingatkan bahwa membalikkan perlindungan seputar imbalan stablecoin berisiko menghapus kemajuan terbaru dan menghambat inovasi. Veteran industri Mike Novogratz menggemakan sentimen ini, mendesak regulator dan legislator untuk mendukung persaingan pasar daripada memberlakukan pembatasan yang dapat merugikan kepemimpinan AS dalam kripto.

Pada akhirnya, perdebatan ini menggarisbawahi ketegangan antara regulasi dan inovasi di industri kripto yang berkembang pesat, menyoroti pentingnya kebijakan seimbang yang menjaga stabilitas keuangan tanpa menekan pertumbuhan dan kemajuan teknologi.

