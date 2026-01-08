Strategy Melonjak Setelah MSCI Mengonfirmasi Inklusi Perusahaan Treasury Bitcoin Dalam Indeksnya

Pada hari Rabu, saham Strategy (MSTR) naik sebesar 6% setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan inklusi perusahaan perbendaharaan aset digital (DATCOs) dalam indeksnya.

Strategy Mempertahankan Penunjukan Indeks

Spekulasi seputar potensi pengecualian Strategy—pemain terkemuka di ruang perbendaharaan Bitcoin yang dipimpin oleh CEO Michael Saylor—telah memicu ketidakpastian di pasar.

Kekhawatiran ini berkontribusi pada penurunan signifikan harga cryptocurrency termasuk Bitcoin pada 10 Oktober, saat investor bergulat dengan implikasi kehilangan penunjukan indeks utama.

Dalam pengumumannya yang dikeluarkan pada 6 Januari, MSCI mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan melanjutkan proposal untuk mengecualikan DATCOs dari MSCI Global Investable Market Indexes sebagai bagian dari Index Review Februari 2026 yang akan datang.

Akibatnya, perusahaan yang memenuhi kriteria memegang 50% atau lebih dari aset mereka dalam mata uang digital akan tetap dikategorikan seperti saat ini.

Namun, MSCI memang menerapkan perubahan penting dalam panduannya, mendorong implikasi signifikan bagi perusahaan yang berfokus pada perbendaharaan seperti Strategy.

Tantangan Penghimpunan Modal ke Depan

Analis di Bull Theory mencatat bahwa sebelumnya, ketika Strategy menerbitkan saham baru untuk menghimpun modal, MSCI akan memasukkan saham-saham ini dalam indeks mereka, sehingga menciptakan permintaan otomatis dari dana indeks—biasanya mewajibkan mereka untuk mengakuisisi 10% dari saham baru. Pembelian paksa ini dapat memberikan manfaat substansial bagi MicroStrategy.

Sebagai contoh, jika saham dihargai $300 per lembar dan perusahaan menerbitkan 20 juta saham baru, dana indeks akan terpaksa membeli sekitar $600 juta saham, meningkatkan kemampuan Strategy untuk menghimpun modal dan, selanjutnya, kepemilikan Bitcoin-nya.

Namun, di bawah aturan MSCI yang baru, meskipun Strategy masih dapat menerbitkan saham, MSCI tidak akan meningkatkan jumlah saham dalam indeksnya. Akibatnya, dana indeks tidak berkewajiban membeli saham baru, menghilangkan permintaan sebelumnya.

Perubahan ini mengharuskan Strategy mencari pembeli swasta untuk saham barunya, yang dapat menyebabkan modal yang dihimpun lebih rendah dan ketidakmampuan untuk membeli Bitcoin sebanyak sebelumnya.

Rencana ETF Morgan Stanley

Pakar pasar Crypto Rover menekankan pertanyaan mendasar: mengapa MSCI melakukan perubahan ini? Mengingat asal-usul MSCI dengan Morgan Stanley, hubungan dengan institusi perbankan tersebut sangat signifikan.

Bitcoinist melaporkan pada hari Selasa bahwa Morgan Stanley mengajukan exchange-traded fund (ETF) spot Bitcoin dan Solana (SOL), memposisikan MSTR sebagai pesaing langsung dalam ruang investasi kripto.

Rover menyoroti bahwa banyak investor memilih Strategy sebagai cara untuk mendapatkan eksposur pasif ke Bitcoin, yang telah berkontribusi pada kenaikan stabil saham MSTR dan telah menetapkan perusahaan sebagai pemegang korporat Bitcoin terbesar.

Dengan arahan MSCI yang baru, Rover menyatakan bahwa Strategy mungkin menghadapi tantangan dalam mengakumulasi lebih banyak Bitcoin. Setiap upaya untuk mendilusi saham dapat menyebabkan penurunan signifikan pada saham MSTR karena kurangnya permintaan pasif.

Pakar tersebut juga menegaskan bahwa situasi ini dapat mendorong investor besar untuk mengalokasikan kembali dana mereka dari Strategy dan perusahaan perbendaharaan serupa ke dalam ETF Bitcoin, terutama mengingat kemungkinan bahwa ETF Morgan Stanley akan menarik investasi signifikan.

Pada saat penulisan, MSTR diperdagangkan pada $166, setelah membuat pemulihan sedikit dari level terendah 16 bulan sebesar $150 yang dicapai Jumat lalu.

