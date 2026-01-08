Florida Memperbarui Upaya Cadangan Bitcoin dengan RUU 2026, Menandakan Dukungan Partai Republik terhadap 'Emas Digital'

Postingan Florida Memperbarui Dorongan Cadangan Bitcoin Dengan RUU 2026, Menandakan Dukungan Partai Republik terhadap 'Emas Digital' pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Setelah upaya sebelumnya gagal, pembuat undang-undang Florida menghidupkan kembali proposal yang akan memungkinkan negara bagian menyimpan aset digital sebagai bagian dari keuangannya. Rencana tersebut akan menciptakan cadangan cryptocurrency yang dikelola negara bagian. Diperkenalkan pada 7 Januari untuk sesi legislatif 2026 oleh Perwakilan Partai Republik John Snyder, Rancangan Undang-Undang DPR 1039 akan membentuk Dana Cadangan Cryptocurrency Strategis di luar kas negara bagian.

Florida akan Membentuk Cadangan Kripto Strategis

Pembuat undang-undang Florida melanjutkan rencana yang telah direvisi untuk membentuk cadangan cryptocurrency negara bagian, dengan fokus lebih sempit pada Bitcoin dibanding proposal sebelumnya.

Proposal tersebut mencari persyaratan untuk audit independen dan pembentukan komite penasihat, menghidupkan kembali ide dari RUU 2025 yang kemudian dibatalkan. Versi sebelumnya akan mengizinkan hingga 10% dari dana negara bagian tertentu untuk diinvestasikan dalam Bitcoin.

Namun, RUU saat ini tidak mewajibkan negara bagian untuk menginvestasikan jumlah tertentu. Sebaliknya, keputusan apakah dan kapan menempatkan uang ke dalam Bitcoin diserahkan kepada kepala pejabat keuangan.

Baca juga: RUU Cadangan Bitcoin Florida 2026: Menargetkan Investasi 10% Dana Negara Bagian dalam Kripto

Menurut catatan negara bagian, Rancangan Undang-Undang Senat 1038 diperkenalkan pada 30 Desember oleh Senator Partai Republik Joe Gruters dan telah dikirim ke komite alokasi Senat. RUU tersebut perlu melalui sidang komite dan pemungutan suara sebelum Senat penuh dapat mempertimbangkannya.

Jika disetujui, proposal tersebut akan menciptakan Cadangan Cryptocurrency Strategis Florida yang diawasi oleh kepala pejabat keuangan negara bagian. CFO akan diizinkan untuk membeli, menyimpan, mengelola, dan menjual cryptocurrency, menggunakan standar yang mirip dengan yang berlaku untuk investasi kepercayaan publik lainnya.

Kepala Pejabat Keuangan Florida, Jimmy Patronis, menunjukkan dukungan terhadap proposal tersebut. Dia juga menyebut bitcoin sebagai "emas digital" dan mengatakan bahwa eksposur dalam jumlah kecil dapat membantu mendiversifikasi portofolio investasi negara bagian di tengah inflasi yang meningkat.

Jika langkah tersebut menjadi undang-undang, Florida akan menjadi salah satu dari sejumlah negara bagian yang semakin banyak bergerak maju dengan legislasi terkait kripto, termasuk New Hampshire dan Texas. Wyoming telah meloloskan banyak undang-undang yang ramah kripto, dan New Hampshire baru-baru ini membuat sejarah dengan menjadi negara bagian pertama yang secara resmi mengizinkan dana publik untuk diinvestasikan dalam cryptocurrency, sebuah contoh yang telah ditunjuk oleh pembuat undang-undang Florida.