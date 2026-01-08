Kepala ilmuwan Microsoft memperingatkan pemotongan dana riset Trump dapat memberikan China keunggulan AI

Seorang eksekutif senior di Microsoft telah menyampaikan kekhawatiran bahwa pemotongan pendanaan pemerintah baru-baru ini untuk penelitian universitas di Amerika dapat mendorong negara tersebut tertinggal dari para pesaingnya dalam perlombaan mengembangkan kecerdasan buatan.

Eric Horvitz, yang memegang posisi kepala ilmuwan di Microsoft, membagikan kekhawatirannya kepada Financial Times tentang keputusan Presiden Donald Trump untuk mengurangi aliran dana ke program penelitian akademik.

Menurut Horvitz, pendekatan ini mungkin membantu negara lain seperti China untuk unggul dalam pengembangan sains dan teknologi.

Sikap publik yang langka dari eksekutif teknologi

"Secara pribadi saya merasa sulit untuk melihat logika mencoba bersaing dengan negara-negara pesaing sambil melakukan pemotongan ini," kata Horvitz.

Komentarnya datang pada saat universitas-universitas Amerika dan lembaga pemerintah mengalami pemotongan anggaran miliaran dolar sejak Trump menjabat tahun lalu. Para pejabat membela pengurangan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk menurunkan pengeluaran atau sebagai bagian dari posisi politik, termasuk menghentikan dana untuk program yang berfokus pada keberagaman.

Banyak ilmuwan dan profesor telah menyuarakan penentangan terhadap pendekatan pemerintahan Trump terhadap pendanaan penelitian, tetapi Horvitz menonjol sebagai salah satu dari sedikit pemimpin bisnis berpangkat tinggi yang bersedia mengkritik kebijakan-kebijakan ini di depan umum.

Perusahaan teknologi besar sebagian besar mencoba mempertahankan hubungan baik dengan Trump. Microsoft sendiri memberikan uang kepada komite pelantikan presiden dan rencananya untuk membangun ruang ballroom baru di Gedung Putih.

Meski begitu, Horvitz, yang telah bekerja di Microsoft selama bertahun-tahun dan menjadi chief scientific officer pertama perusahaan pada tahun 2020, menunjuk pada sistem yang diberlakukan setelah Perang Dunia II sebagai model yang sukses untuk mendukung penelitian universitas.

Pada tahun 1950, Amerika Serikat mendirikan National Science Foundation, yang dikenal sebagai NSF. Lembaga ini kini menangani lebih dari seperempat dari semua dana federal yang diterima perguruan tinggi dan universitas Amerika untuk pekerjaan penelitian dasar.

"Visi itu ternyata menjadi cara yang mengesankan untuk melakukan investasi di masa depan," kata Horvitz, mencatat bahwa tanpa bantuan dari pemerintah, AS akan "berjarak puluhan tahun" dari "momen" AI saat ini.

"Dengan bertaruh pada kecerdasan dan ide, kita dapat membuat dunia lebih baik dengan cara yang mengejutkan," tambahnya. Trump telah membatalkan lebih dari 1.600 hibah NSF senilai hampir $1 miliar dalam pendanaan sejak 2025.

Hibah penelitian masa lalu mengarah pada kemajuan AI saat ini

Horvitz telah bekerja sama dengan Margaret Martonosi, yang mengajar di Princeton University dan sebelumnya memimpin upaya ilmu komputer di NSF, untuk mengumpulkan cerita-cerita yang menunjukkan bagaimana dana federal untuk penelitian telah memicu penemuan ilmiah besar.

Beberapa pemenang Turing Award, penghargaan bergengsi dalam ilmu komputer, menulis artikel untuk edisi Desember majalah Association for Computing Machinery untuk membantu orang memahami bagaimana uang pajak telah berkontribusi pada kemajuan teknologi penting.

Salah satu kasus melibatkan pemenang tahun lalu, Andrew Barto dan Richard Sutton, yang diakui karena menciptakan reinforcement learning. Metode ini sekarang digunakan oleh perusahaan AI terkemuka di dunia, termasuk OpenAI, Google dan Microsoft, ketika mereka melatih sistem mereka.

"Ide-ide inti di balik model bahasa berskala besar ini, model multimodal, dikembangkan . . . oleh orang-orang yang mengejar pertanyaan tentang kecerdasan, dari jenis yang hanya Anda lihat dalam diskusi di universitas," kata Horvitz.

Martonosi, yang karyanya telah menghasilkan perkembangan penting di bidang semikonduktor, menjelaskan bahwa temuan penelitian sering kali berakhir digunakan oleh perusahaan. "Saya memiliki paten yang dilisensikan oleh vendor chip besar dan menyaksikan ide-ide saya keluar di hampir setiap laptop di luar sana," katanya.

Pengurangan dan pembekuan pendanaan telah mendorong institusi akademik untuk membuat perubahan besar pada cara mereka beroperasi dan mengelola uang mereka. Beberapa profesor dan mahasiswa telah memutuskan untuk pindah ke luar negeri sebagai akibatnya. Kritikus khawatir langkah-langkah ini akan membantu negara adidaya pesaing seperti China, di mana para peneliti sudah menghasilkan karya mutakhir dengan dukungan signifikan dari pemerintah mereka.

Banyak peneliti juga mencari pekerjaan di perusahaan swasta, tertarik oleh sumber daya yang cukup besar yang dapat ditawarkan perusahaan-perusahaan ini, termasuk alat-alat canggih dan akses ke daya komputasi yang sulit didapat.

"Negara lain mengikuti apa yang merupakan model Amerika yang sangat unik," kata Horvitz. "Jika kita tidak mengikuti model itu, magnet bakat, pelatihan dan investasi yang didorong rasa ingin tahu akan terjadi di tempat lain. Lebih dari yang mereka lakukan di sini."

