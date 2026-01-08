Florida Menghidupkan Kembali Dorongan Cadangan Bitcoin Dengan RUU 2026 Baru

Bitcoin Magazine



Florida Menghidupkan Kembali Dorongan Cadangan Bitcoin Dengan RUU Baru 2026

Para pembuat undang-undang Florida telah menghidupkan kembali dorongan untuk menempatkan bitcoin dalam neraca negara bagian, mengajukan undang-undang baru untuk sesi 2026 yang akan membuat cadangan cryptocurrency yang dikelola negara setelah upaya serupa terhenti tahun lalu.

House Bill 1039, yang diajukan 7 Januari oleh Anggota Partai Republik John Snyder, akan membentuk Dana Cadangan Cryptocurrency Strategis yang berada di luar perbendaharaan utama Florida.

Proposal tersebut mengizinkan kepala pejabat keuangan negara bagian untuk menginvestasikan dana publik dalam aset digital di bawah serangkaian pagar pembatas yang mencakup audit, persyaratan pelaporan, dan pengawasan penasihat.

RUU tersebut menandai pengaturan ulang daripada pemisahan bersih. Para pembuat undang-undang Florida mengajukan proposal investasi crypto yang lebih luas pada tahun 2025, tetapi langkah-langkah tersebut ditarik kembali setelah menghadapi penolakan atas ruang lingkup dan risiko.

Kerangka kerja baru mempersempit fokus dan mencerminkan preferensi yang berkembang di antara pembuat undang-undang Partai Republik untuk memperlakukan bitcoin sebagai aset bergaya cadangan daripada perdagangan spekulatif.

Berdasarkan HB 1039, CFO akan memiliki kebebasan atas apakah dan kapan akan berinvestasi. RUU tersebut tidak mengamanatkan alokasi minimum.

Versi sebelumnya dari undang-undang Florida mengusulkan untuk mengizinkan hingga 10% dari dana tertentu yang dikelola negara bagian untuk diinvestasikan dalam bitcoin. Meskipun RUU baru menghidupkan kembali konsep tersebut, ini meninggalkan keputusan penerapan kepada CFO dan menempatkan cadangan di luar akun pensiun dan dana pensiun.

Undang-undang tersebut mencakup persyaratan untuk audit independen dan pembentukan komite penasehat untuk memandu strategi investasi dan manajemen risiko. Para pendukung mengatakan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran tentang volatilitas sambil tetap memberikan fleksibilitas kepada negara bagian untuk bertindak.

Upaya yang diperbarui terkait erat dengan undang-undang paralel di Senat. Senator Partai Republik Joe Gruters, pendukung bitcoin lama dan sekutu Presiden Donald Trump, telah mengajukan RUU pendamping yang menetapkan struktur perwalian dan mekanisme pendanaan untuk cadangan.

Bersama-sama, langkah-langkah DPR dan Senat akan mengatur bagaimana Florida memperoleh, menyimpan, dan mengelola aset digital apa pun.

Bitcoin sebagai lindung nilai keuangan untuk Florida

Meskipun RUU tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bitcoin, mereka secara efektif membatasi kelayakan untuk itu. Hanya aset digital yang mempertahankan kapitalisasi pasar rata-rata setidaknya $500 miliar selama 24 bulan terakhir yang memenuhi syarat.

Saat ini, bitcoin adalah satu-satunya aset yang memenuhi ambang batas itu, dengan kapitalisasi pasar di atas $1 triliun. Ethereum dan crypto lainnya jauh di bawahnya.

Para pendukung membingkai proposal tersebut sebagai lindung nilai daripada taruhan. Kepala Pejabat Keuangan Florida Jimmy Patronis secara publik menggambarkan bitcoin sebagai "emas digital" dan mengatakan eksposur terbatas dapat membantu mendiversifikasi dana yang dikelola negara bagian dalam jangka waktu panjang. RUU tersebut menyatakan bahwa cadangan dimaksudkan untuk membantu melindungi aset publik terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Pendekatan Florida mencerminkan langkah-langkah di negara bagian lain yang telah mempersempit fokus mereka pada bitcoin setelah upaya awal untuk mengizinkan eksposur crypto yang lebih luas.

New Hampshire menjadi negara bagian pertama yang secara eksplisit mengizinkan dana publik untuk diinvestasikan dalam crypto, memberikan bendahara otoritas untuk mengalokasikan hingga 5% dari portofolio tertentu.

Texas menyetujui pembelian ETF bitcoin kecil pada akhir tahun 2025 sebagai bagian dari strategi cadangannya sendiri.

Wyoming, sementara itu, telah mengesahkan serangkaian undang-undang yang memperjelas status hukum aset digital tanpa mengikatkan dana publik.

Proposal tersebut juga sesuai dengan sikap Florida yang lebih luas tentang uang digital. Pada tahun 2023, Gubernur Ron DeSantis menandatangani undang-undang yang menghalangi mata uang digital bank sentral dari pengakuan di bawah kode komersial negara bagian.

Langkah tersebut memposisikan Florida sebagai skeptis terhadap uang digital yang diterbitkan secara federal sambil tetap terbuka terhadap alternatif terdesentralisasi seperti bitcoin.

Jika disahkan, Florida akan menjadi salah satu negara bagian AS terbesar untuk secara resmi bereksperimen dengan crypto sebagai aset kelas cadangan. Para pendukung berpendapat bahwa cadangan yang diatur ketat dapat memungkinkan negara bagian untuk mendapatkan eksposur tanpa menempatkan dana publik inti pada risiko. Para kritikus, bagaimanapun, menunjuk pada sejarah bitcoin tentang ayunan harga yang tajam dan mempertanyakan apakah uang publik harus terekspos sama sekali.

HB 1039 dan pendampingnya di Senat harus melewati sidang komite dan suara lantai selama sesi legislatif 2026.

RUU tersebut mencakup tanggal efektif bersyarat 1 Juli 2026, yang berarti implementasi hanya akan dimulai jika paket legislatif penuh disetujui dan ditandatangani menjadi undang-undang.

Postingan ini Florida Menghidupkan Kembali Dorongan Cadangan Bitcoin Dengan RUU Baru 2026 pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.