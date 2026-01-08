Inilah Mengapa ATM Bitcoin Sedang Trending – Bukan Karena Alasan yang Baik

ATM Bitcoin sedang menjadi tren saat ini, menyusul tindakan pemerintah di Missouri. Ini melibatkan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga mengoperasikan penipuan menggunakan kios kripto ini, menipu pelanggan dalam prosesnya.

Jaksa Agung Missouri Meluncurkan Investigasi terhadap Perusahaan yang Menggunakan ATM Bitcoin

Dalam siaran pers, Jaksa Agung Missouri Catherine Hanaway mengumumkan bahwa kantornya telah meluncurkan investigasi di seluruh negara bagian terhadap perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan ATM Bitcoin. Dia menyatakan bahwa investigasi ini dilakukan karena kekhawatiran nasional tentang struktur biaya yang menyesatkan dan pelaku jahat yang menggunakannya untuk menipu pelanggan.

Jaksa Agung Hanaway mengatakan mereka telah menerima laporan tentang penipuan baru yang "menghancurkan" yang melibatkan ATM Bitcoin yang memangsa warga Missouri. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa kantornya sedang menyelidiki tuduhan-tuduhan ini mengenai biaya tersembunyi dan tagihan yang menyesatkan pada mesin-mesin ini dan akan meminta pertanggungjawaban pelaku jahat.

Jaksa Agung memberikan petunjuk tentang cara kerja operator ATM Bitcoin penipu ini, mencatat bahwa para penipu mungkin menelepon dan mengklaim bahwa seseorang sedang dalam masalah hukum dan harus membayar menggunakan ATM kripto segera atau menghadapi tuduhan. Hanaway mendesak mereka yang telah menjadi korban penipuan ini untuk menghubungi kantornya.

Sebagai bagian dari tindakan terhadap para pelaku jahat ini, kantor Jaksa Agung telah mengeluarkan lima Tuntutan Investigasi Sipil (CID) kepada perusahaan ATM Bitcoin di seluruh Missouri. Perusahaan kios kripto ini dikatakan terlibat dalam praktik yang mungkin melanggar undang-undang perlindungan konsumen negara bagian. CID juga mewajibkan perusahaan-perusahaan ini untuk mengungkapkan kebijakan dan prosedur anti-penipuan.

Perusahaan yang Saat Ini Sedang Diselidiki

Kantor Jaksa Agung Missouri mencantumkan GPD Holdings, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, dan Byte Federal sebagai perusahaan ATM Bitcoin yang saat ini sedang diselidiki. Bisnis-bisnis ini dikatakan masing-masing memiliki dan mengoperasikan banyak kios kripto yang terletak di seluruh Missouri. Kios-kios ini biasanya memungkinkan pelanggan untuk bertransaksi dalam kripto, seperti BTC, daripada dolar AS.

Kantor Jaksa Agung mencatat bahwa transaksi-transaksi ini tidak dapat dikembalikan dan sulit dilacak, menjadikannya metode pilihan bagi penipu untuk memangsa warga Missouri yang rentan. Yang menarik, BTC Depot, salah satu perusahaan yang sedang diselidiki, baru-baru ini mencapai penyelesaian di Maine atas penipuan ATM kripto. Menurut laporan ABC News, vendor kios kripto setuju untuk membayar $1,9 juta kepada negara bagian sebagai bagian dari penyelesaian untuk mengompensasi korban penipuan.

Meningkatnya penipuan ATM Bitcoin telah membuat negara bagian seperti Arizona memberlakukan undang-undang baru untuk menindak mereka. Negara bagian tersebut telah melaporkan bahwa penduduknya kehilangan sekitar $177 juta akibat skema yang terkait dengan ATM kripto. FBI juga telah memperingatkan tentang penipuan ini, mengungkapkan bahwa orang Amerika kehilangan lebih dari $330 juta akibat penipuan ATM kripto ini tahun lalu. Ini mewakili peningkatan signifikan dari kerugian $250 juta yang tercatat pada tahun 2024.