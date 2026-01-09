Menteri Keuangan Serukan Lebih Banyak Pemotongan Suku Bunga Meskipun Data Pekerjaan Kuat

Menteri Keuangan Scott Bessent mendesak Federal Reserve untuk mempercepat pemotongan suku bunga, menyebutnya sebagai "satu-satunya bahan yang hilang" untuk pertumbuhan ekonomi AS yang lebih kuat menjelang pidato yang dijadwalkan di Minnesota pada hari Kamis.

Desakan ini muncul saat data pasar tenaga kerja terbaru menunjukkan klaim pengangguran awal sebesar 208.000 untuk minggu yang berakhir 3 Januari, sedikit lebih baik dari 210.000 yang diperkirakan, menantang argumen untuk pelonggaran moneter yang agresif.

Bessent mendukung agenda ekonomi Presiden Donald Trump dalam kutipan yang disiapkan yang diperoleh CNBC, dengan berargumen bahwa kebijakan moneter yang lebih mudah akan langsung menguntungkan rumah tangga dan mendukung tujuan pertumbuhan.

"Pemotongan suku bunga akan berdampak nyata pada kehidupan setiap warga Minnesota," katanya. "Ini adalah satu-satunya bahan yang hilang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Itulah mengapa Fed tidak boleh menunda."

Pasar Tenaga Kerja Menunjukkan Ketahanan

Laporan mingguan Departemen Tenaga Kerja mengungkapkan klaim pengangguran meningkat 8.000 dari angka revisi minggu sebelumnya sebesar 200.000, menandai rata-rata pergerakan empat minggu terendah sejak April 2024 di 211.750.

Pengangguran yang diasuransikan tetap stabil di 1,2% untuk minggu yang berakhir 27 Desember, dengan minggu yang diklaim berkelanjutan naik menjadi 1.914.000 dari 1.858.000 minggu sebelumnya.

Data negara bagian menunjukkan tren yang beragam, dengan New Jersey melaporkan peningkatan klaim awal terbesar sebesar 6.871, diikuti Pennsylvania sebesar 5.406 karena PHK di sektor transportasi, konstruksi, dan manufaktur. Texas mengalami penurunan paling tajam sebesar 7.951 klaim, sementara California turun 6.514.

Sumber: DOL

Sementara Fed menerapkan tiga pemotongan suku bunga berturut-turut pada akhir 2025 dengan total 75 basis poin, membawa suku bunga acuan ke kisaran 3,5 hingga 3,75%, pasar sekarang memperkirakan penurunan yang jauh lebih sedikit di tahun 2026.

Proyeksi terbaru pejabat Fed menunjukkan hanya satu pemotongan tahun ini, meskipun Departemen Keuangan menyerukan tindakan yang lebih agresif.

Namun, masa jabatan Jerome Powell sebagai ketua Fed berakhir pada bulan Mei, dan Bessent sudah mengawasi proses seleksi, yang telah menyempit menjadi lima kandidat.

Ketegangan Kebijakan Meningkat

Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengindikasikan pada hari Senin bahwa kebijakan moneter mendekati netral, menunjukkan ruang terbatas untuk pemotongan tambahan.

"Perkiraan saya adalah kita cukup dekat dengan netral saat ini," kata Kashkari kepada CNBC. "Kita hanya perlu mendapatkan lebih banyak data untuk melihat mana yang lebih besar kekuatannya. Apakah itu inflasi atau pasar tenaga kerja?"

Kashkari, anggota voting di Federal Open Market Committee tahun ini, menekankan bahwa risiko inflasi tetap tinggi meskipun pengangguran melayang ke 4,6%.

"Risiko inflasi adalah risiko persistensi, bahwa efek tarif ini membutuhkan beberapa tahun untuk bekerja sepenuhnya melalui sistem," katanya, meskipun mengakui pengangguran bisa melonjak dengan cepat dari level saat ini.

Dia juga mencatat adopsi kecerdasan buatan di antara perusahaan besar menciptakan perlambatan perekrutan sambil menghasilkan peningkatan produktivitas.

"AI benar-benar cerita perusahaan besar," kata Kashkari, menambahkan bahwa bisnis yang sebelumnya skeptis sekarang melihat manfaat nyata dari teknologi tersebut.

Gubernur Fed Stephen Miran, yang masa jabatannya berakhir 31 Januari, menawarkan pandangan yang kontras dalam wawancara Fox Business pada hari Selasa, menyerukan pemotongan suku bunga agresif lebih dari 100 basis poin tahun ini.

"Saya pikir kebijakan jelas restriktif dan menahan ekonomi," kata Miran, dengan berargumen bahwa inflasi yang mendasarinya telah mencapai target 2% Fed. Perbedaan pendapatnya yang mendukung pemotongan 50 basis poin pada pertemuan Desember menunjukkan perpecahan yang berkembang di dalam bank sentral.

Bessent merangkai argumennya sendiri untuk pemotongan suku bunga dalam strategi ekonomi Trump yang lebih luas, mencatat bahwa pengesahan "One Big Beautiful Bill" tahun 2025, kesepakatan realignment perdagangan, dan agenda deregulasi menciptakan fondasi untuk pertumbuhan yang kuat.

"Sekarang, di tahun 2026, kita akan menuai hasil dari agenda America First Presiden Trump," katanya dalam keterangan yang disiapkan yang dijadwalkan untuk disampaikan pada pukul 12:45 PM ET.

Pasar Kripto Bereaksi terhadap Ketidakpastian Kebijakan Suku Bunga

Bitcoin merosot mendekati $90.000 hari ini saat trader mencerna ketegangan atas kebijakan suku bunga dan angka ketenagakerjaan yang lebih kuat dari yang diperkirakan.

Pasar kripto turun hampir 2% sementara emas naik.

Sumber: TradingView

Investor Ray Dalio menyinggung prospek ekonomi yang lebih luas dalam analisis pasar terbarunya, mencatat bahwa devaluasi mata uang mendistorsi persepsi pengembalian.

"Ketika mata uang sendiri turun, itu membuat hal-hal yang diukur di dalamnya terlihat naik," tulis Dalio, menambahkan bahwa emas menghasilkan pengembalian 65% dalam dolar tahun lalu sementara S&P hanya naik 18%, membuat emas "investasi utama terbaik tahun ini."

Berbicara dengan Cryptonews, Kurt Hemecker, CEO Gold Token S.A., mencatat hubungan yang berkembang antara aset-aset tersebut.

"Bitcoin dan emas merespons secara berbeda terhadap tekanan makro bukanlah hal baru. Inilah yang kita lihat terjadi hari ini, karena sekali lagi emas menguat saat Bitcoin mundur," katanya.