Bitcoin Menghadapi Ujian Kunci di Bawah $91.000 saat Harga Mengincar Level $85.000 dan $100.000

Bitcoin mengalami kesulitan dalam jangka pendek setelah momentum kenaikan yang kuat, dan ini membuat sulit untuk memproyeksikan apa yang diharapkan selanjutnya. Sementara beberapa analis percaya bahwa ini hanyalah koreksi sementara dalam tren yang lebih tinggi, yang lain percaya bahwa harga mungkin turun lebih jauh berdasarkan indikator tertentu.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $90.915 dengan volume 24 jam sebesar $55,64 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $1,81 triliun. Harga turun 1,81% selama 24 jam terakhir karena ketidakpastian meningkat menyusul kenaikan terbarunya.

Sumber: CoinMarketCap Sumber: CoinMarketCap

Pullback Bitcoin Menandakan Awal Rally Besar

Meskipun ada koreksi sedikit, sebagian besar analis berpendapat bahwa tren keseluruhan cukup positif. Mr. Crypto Whale, seorang analis kripto, baru-baru ini menyatakan bahwa harga Bitcoin telah menembus level $91.000, dan ini bisa menjadi titik awal untuk rally yang jauh lebih besar.

Sumber: X Sumber: X

Pullback saat ini mungkin merupakan shakeout terakhir untuk menghilangkan tangan lemah sebelum pergerakan besar lainnya ke atas," katanya. "Jalan menuju $100.000 telah terbentang di depan kita dan mungkin muncul lebih cepat dari yang diharapkan siapa pun.

Fase saat ini, katanya, kemungkinan akan menjadi peluang yang terlewatkan bagi mereka yang menolak untuk mulai berpartisipasi dalam apa yang mungkin terbukti menjadi bull run terbesar dalam sejarah pasar kripto.

Bitcoin Berisiko Koreksi Lebih Dalam ke $85.000

Sebaliknya, tidak semua analis begitu positif dalam jangka pendek. Analis lain, CRYPTOWZRD, mengamati bahwa candle harian ditutup dengan cara bearish, seperti yang dia harapkan. Dia memperingatkan bahwa harga bisa turun lebih rendah lagi karena mengikuti celah CME di pasar dengan likuiditas rendah.

Sumber: X Sumber: X

CRYPTOWZRD menunjukkan double top harian dalam aksi grafik tahunan yang transisi dan likuiditas rendah serta menyerukan kemungkinan koreksi yang lebih dalam. Level yang harus diperhatikan untuk penjualan lebih lanjut adalah, menurutnya, $85.000.

Ini, menurutnya, akan mempengaruhi tren pasar kripto secara keseluruhan. Sebagian besar altcoin juga akan mengikuti tren ini. Dominasi Bitcoin masih di bawah 59% dan tetap tidak pasti. Jika terjadi penurunan lebih lanjut dalam tingkat dominasi, altcoin akan mengalami penurunan yang lebih kecil ketika Bitcoin pullback, atau altcoin akan mengalami penurunan yang lebih besar ketika tingkat dominasi meningkat.

Baca Juga | Prediksi Harga Bitcoin: Pergerakan Q1 yang Kuat Mungkin Terjadi karena BTC Mendekati Likuiditas $90K

Bitcoin Menghadapi Keputusan Support Kunci

Dalam jangka pendek, Bitcoin berada dekat dengan support-nya di $90.400. Bisa terjadi bouncing, dan kemudian mungkin penurunan, dan itu bisa menjadi peluang shorting. Jika terjadi breakdown pada level tersebut, maka penurunan kuat dapat diharapkan untuk mengisi celah CME yang tersisa.

Situasi Bitcoin saat ini berada di titik kritis. Sesi trading yang akan datang akan mengungkapkan apakah Bitcoin akan kembali ke angka enam digit atau apakah akan memasuki koreksi.

Baca Juga | Pengajuan ETF Ethereum Morgan Stanley Menandakan Momentum Institusional yang Kuat