Florida Bertaruh Besar pada Bitcoin dengan Cadangan Kripto Negara Bagian Baru

TLDR

Florida bertujuan meluncurkan cadangan Bitcoin pada 2026 di bawah pengawasan ketat CFO.

Dana ini fokus hanya pada Bitcoin, menghindari risiko kripto yang lebih luas.

Pelaporan dua tahunan dan penasihat ahli memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Aturan penyimpanan, keamanan, dan risiko diperketat dibandingkan proposal sebelumnya.

Florida bergabung dengan Texas dan New Hampshire dalam bereksperimen dengan dana kripto negara bagian.

Pembuat undang-undang Florida memajukan rencana untuk menciptakan cadangan Bitcoin yang dikelola negara bagian, dengan tujuan diluncurkan pada 2026. Proposal baru ini mempersempit ruang lingkup dibandingkan upaya sebelumnya sambil memperkuat aturan pengawasan dan keamanan. Jika disetujui, cadangan ini akan dikelola oleh Chief Financial Officer Florida dan dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Langkah ini memungkinkan CFO untuk membeli, menyimpan, menukar, dan menjual cryptocurrency di bawah standar yang ditentukan mirip dengan aset kepercayaan publik. Legislasi Florida fokus secara ketat pada cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar di atas $500 miliar, yang secara efektif membatasi dana hanya untuk Bitcoin. Pendekatan ini menandai pergeseran jelas dari proposal sebelumnya yang lebih luas yang mencakup berbagai aset digital.

Cadangan ini akan beroperasi di bawah aturan pelaporan yang ketat, mengharuskan CFO untuk menyerahkan pembaruan dua tahunan tentang kepemilikan, perubahan valuasi, dan kegiatan manajemen. Legislator Florida bertujuan untuk meningkatkan transparansi sambil mempertahankan fleksibilitas bagi CFO untuk bertindak seiring kondisi pasar berkembang. Dana ini juga mencakup ketentuan untuk transfer sementara ke kas negara bagian jika diwajibkan secara hukum.

Aturan dan Pengawasan yang Lebih Ketat dalam Proposal Florida 2026

Legislasi ini memperkenalkan aturan terperinci untuk penyimpanan, keamanan, dan manajemen risiko, termasuk otorisasi multipihak dan redundansi geografis. CFO Florida dapat berkontrak dengan auditor pihak ketiga, penyedia likuiditas, dan perusahaan teknologi penyimpanan untuk memastikan pengelolaan yang aman. RUU ini juga mengizinkan penggunaan derivatif jika dianggap menguntungkan, menambahkan lapisan fleksibilitas bagi negara bagian.

Florida berencana membentuk komite penasihat untuk mendukung CFO, termasuk empat ahli dalam aset digital dan keamanan. Komite ini akan memandu keputusan investasi, memantau risiko, dan meninjau praktik operasional. Pengawasan semacam itu dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang berkontribusi pada kegagalan proposal sebelumnya pada 2021.

Pendekatan baru ini sangat kontras dengan RUU Florida 2025, yang lebih luas dan akhirnya ditarik tanpa disahkan. Legislator telah mengurangi ambisi sambil memprioritaskan akuntabilitas, bertujuan untuk menciptakan cadangan digital yang dapat dikelola dan transparan. CFO memiliki diskresi atas penempatan dana, tanpa alokasi minimum wajib.

Florida Bergabung dengan Tren Cadangan Kripto AS yang Berkembang

Upaya baru Florida mengikuti negara bagian lain yang bereksperimen dengan kepemilikan Bitcoin publik, termasuk New Hampshire dan Texas. Wyoming juga telah mengesahkan undang-undang yang memperjelas peraturan aset digital, sementara Florida mereferensikan model-model ini untuk memandu kerangka cadangannya. Pembuat undang-undang menekankan cadangan sebagai alat untuk diversifikasi keuangan dan perlindungan terhadap inflasi.

Inisiatif ini sesuai dengan sikap Florida yang lebih luas terhadap uang digital, mencerminkan skeptisisme terhadap mata uang digital bank sentral sambil merangkul alternatif terdesentralisasi. Gubernur Florida dan pejabat negara bagian berulang kali memberi sinyal dukungan untuk eksposur cryptocurrency terbatas dalam dana publik. RUU ini dapat menjadikan Florida salah satu negara bagian terbesar yang secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai aset kelas cadangan.

Dorongan legislatif Florida menunjukkan langkah strategis untuk memodernisasi manajemen keuangan negara bagian menggunakan aset digital. Langkah ini sedang dalam peninjauan di berbagai komite dan dapat berlaku pada 1 Juli 2026, jika disahkan. Ini menempatkan Florida di garis depan eksperimen cryptocurrency tingkat negara bagian di Amerika Serikat.

Postingan Florida Bertaruh Besar pada Bitcoin dengan Cadangan Kripto Negara Bagian Baru pertama kali muncul di CoinCentral.