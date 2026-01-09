Vietnam akan Menyetujui Lima Bursa Kripto di Bawah Sandbox Baru pada Pertengahan Januari

TLDR

Vietnam akan menyetujui bursa cryptocurrency percontohan pertamanya pada 15 Januari 2026.

Program percontohan hanya akan mengizinkan lima perusahaan untuk beroperasi di bawah pedoman yang ketat.

Setiap bursa yang disetujui harus memiliki modal dasar minimum VND10 triliun.

Kepemilikan harus mencakup setidaknya 65 persen investor institusional dengan dua tahun profitabilitas.

Bursa diwajibkan memenuhi standar keamanan IT Level 4 untuk memastikan perlindungan yang kuat.

Vietnam telah mengarahkan regulator untuk menyelesaikan persetujuan bursa cryptocurrency percontohan pada 15 Januari 2026, di bawah model sandbox terkontrol, seperti yang diumumkan setelah pertemuan tingkat tinggi sektor keuangan yang diadakan pada 6 Januari 2026, dan menandai fase baru dalam pengawasan aset digital negara.

Lima Perusahaan Akan Menerima Persetujuan Awal

Vietnam akan memulai program percontohan dengan lima bursa berlisensi, masing-masing diwajibkan memiliki modal dasar VND10 triliun. Aturan ini bertujuan untuk memastikan hanya perusahaan yang stabil secara finansial dan siap yang memasuki ruang ini.

Regulator mengonfirmasi bahwa perusahaan yang memenuhi syarat harus menunjukkan kapasitas operasional jangka panjang dan kesiapan untuk memenuhi kondisi pengawasan yang ketat. Mereka mengatakan lingkup terbatas akan membantu memantau risiko sistemik dan memandu regulasi masa depan.

"Ini adalah uji coba, bukan peluncuran pasar penuh," kata seorang pejabat selama konferensi sektor keuangan nasional. Pernyataan tersebut menekankan fokus program percontohan pada keamanan.

Persyaratan Kepemilikan dan Keamanan yang Ketat

Untuk memenuhi syarat, perusahaan harus memenuhi aturan kepemilikan yang membatasi kepemilikan individu dan mendukung investor institusional. Setidaknya 65% saham harus dimiliki oleh institusi.

Di antaranya, dua institusi yang memenuhi syarat, seperti bank atau perusahaan asuransi, harus bersama-sama memegang setidaknya 35% saham. Masing-masing juga harus menunjukkan dua tahun keuntungan dan akun yang diaudit.

Vietnam juga mewajibkan bursa memenuhi standar keamanan IT Level 4, salah satu tolok ukur nasional tertinggi. Ini mencerminkan kekhawatiran masa lalu tentang peretasan regional.

Otoritas menjelaskan bahwa keamanan siber yang kuat akan melindungi pengguna dan mengurangi risiko pelanggaran dan manipulasi. Bursa juga harus memastikan integritas data dan sistem.

Kementerian Keuangan akan mengawasi operasi sehari-hari bursa selama program percontohan. Perannya mencakup pemantauan kepatuhan terhadap aturan perdagangan dan pelaporan.

Bank Negara Vietnam akan mengontrol arus modal dan memastikan mekanisme anti pencucian uang tersedia. Bank ini juga akan melacak penggunaan mata uang asing.

Kementerian Keamanan Publik akan mengelola investigasi kejahatan siber dan merespons potensi penyalahgunaan dalam platform perdagangan. Keterlibatan mereka memastikan penegakan hukum tetap aktif.

Program percontohan ini mengikuti pembaruan hukum terbaru yang memperluas kerangka keuangan digital Vietnam mulai Januari 2026. Undang-undang sekarang mengizinkan aktivitas kripto terbatas.

Pejabat mengatakan program percontohan memberikan kesempatan untuk menguji sistem teknis dan perilaku di bawah kondisi ketat. Regulator akan mengumpulkan data untuk kebijakan masa depan.

Vietnam bergabung dengan negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong yang menggunakan program sandbox sebelum memberikan lisensi kripto yang lebih luas. Rencana ini bertujuan untuk memastikan stabilitas.

Pemerintah mengonfirmasi akan menilai kembali hasil program percontohan sebelum ekspansi pasar apa pun. Belum ada jadwal tetap untuk legalisasi penuh yang diumumkan.

