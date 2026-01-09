Nexo Meluncurkan Pinjaman Kripto Tanpa Bunga untuk Pemegang Bitcoin & Ethereum

Pendahuluan

Nexo telah meluncurkan produk pinjaman kripto tanpa bunga yang inovatif, memungkinkan pemegang Bitcoin dan Ether untuk meminjam berdasarkan kepemilikan mereka dengan pinjaman berjangka tetap. Penawaran inovatif ini bertujuan untuk memperluas opsi pinjaman yang dapat diakses dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi, melayani pengguna di seluruh dunia.

Poin-Poin Penting

Produk baru yang disebut Zero-interest Credit, menyediakan pinjaman berjangka tetap dengan kondisi pembayaran yang telah ditentukan.

Peminjam dapat melunasi pinjaman mereka saat jatuh tempo menggunakan stablecoin atau jaminan, tergantung pada aktivitas pasar.

Perkembangan ini menandai pergeseran dari saluran pribadi dan OTC ke aksesibilitas ritel yang lebih luas, menyusul aktivitas pinjaman substansial pada tahun 2025.

Inisiatif ini merupakan bagian dari tren pertumbuhan yang lebih luas dalam DeFi dan solusi pinjaman berbasis kripto, menunjukkan ketahanan setelah penurunan pasar baru-baru ini.

Konteks pasar: Ekspansi ini terjadi di tengah pemulihan sektor pinjaman DeFi menyusul volatilitas pasar 2025, menunjukkan strategi manajemen risiko yang berkembang dalam keuangan kripto.

Memperluas Pinjaman Kripto dengan Zero-Interest Credit

Nexo, pemain terkemuka di sektor layanan keuangan kripto yang didirikan pada tahun 2018, telah meluncurkan produk pinjaman tanpa bunga baru yang dirancang untuk pemegang Bitcoin dan Ether. Produk yang disebut Zero-interest Credit, menawarkan pengguna kemampuan untuk mengambil pinjaman berjangka tetap dengan kondisi pembayaran yang jelas. Tidak seperti pinjaman tradisional, ini diselesaikan pada saat jatuh tempo, memberikan peminjam fleksibilitas untuk membayar dengan stablecoin atau jaminan, berdasarkan kondisi pasar yang berlaku.

Inisiatif ini memperluas model pinjaman terstruktur yang ada dari Nexo, yang sebelumnya beroperasi terutama melalui saluran pribadi dan OTC. Selama tahun 2025, perusahaan memfasilitasi lebih dari $140 juta dalam pinjaman. Langkah ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses ke pinjaman kripto, selaras dengan kedewasaan sektor DeFi secara keseluruhan, yang telah mengalami pertumbuhan signifikan sejak tahun 2022 meskipun volatilitas baru-baru ini.

Pasar pinjaman telah melihat pergeseran yang signifikan ke arah struktur yang sepenuhnya dijaminkan dan konservatif, dengan perusahaan seperti Ledn, Coinbase, dan Xapo Bank memperluas penawaran mereka. Menurut DefiLlama, total value locked (TVL) pinjaman DeFi melonjak dari sekitar $48 miliar pada awal tahun 2025 menjadi hampir $92 miliar pada bulan Oktober. Meskipun kondisi pasar menyebabkan beberapa penurunan setelah peristiwa likuidasi Oktober, aktivitas stabil, dan TVL saat ini tetap sekitar $66 miliar.

Pemberi pinjaman DeFi terkemuka termasuk Aave, dengan lebih dari $22 miliar dalam pinjaman yang beredar didukung oleh lebih dari $55 miliar dalam deposit, diikuti oleh Morpho, dengan sekitar $3,6 miliar dalam pinjaman yang didukung oleh sekitar $10 miliar dalam likuiditas. Pertumbuhan ini menekankan ketahanan sektor dan pematangan yang berkelanjutan, mencerminkan peningkatan partisipasi institusional dan strategi pinjaman yang terdiversifikasi dalam ekosistem terdesentralisasi.

