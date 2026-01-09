Prediksi Harga XRP: Perdagangan Spot Tiba Setelah Bertahun-tahun Menunggu, Apakah Ini Bagian yang Hilang untuk Bulls XRP?

Produk spot baru untuk XRP baru saja diluncurkan di Hyperliquid, memberikan investor cara lain untuk mendapatkan eksposur melalui salah satu bursa terdesentralisasi paling aktif di pasar. Peluncuran ini, yang dipandang sebagai perkembangan bullish untuk prediksi harga XRP, hadir berkat Flare, blockchain Layer-1 yang berfokus pada interoperabilitas lintas rantai. Token baru mereka, FXRP, dirancang […]
Postingan XRP Price Prediction: Spot Trading Arrives After Years of Waiting, Is This the Missing Piece for XRP Bulls? pertama kali muncul di Cryptonews.
