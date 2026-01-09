BursaDEX+
Zodia Custody telah menjadi kustodian global pertama yang mendukung AUDM, memberikan institusi akses yang aman dan teregulasi ke aset penyelesaian yang dapat diprogram.

Zodia Custody Membuka Akses Institusional ke Stablecoin Teregulasi Pertama Australia

Penulis: Cryptonews AUSumber: Cryptonews AU
2026/01/09 13:54
  • Zodia Custody menjadi kustodian global pertama yang mendukung AUDM, stablecoin berbasis dolar Australia yang diterbitkan oleh Macropod, penerbit stablecoin berlisensi pertama di negara tersebut.
  • Kemitraan ini memungkinkan klien institusional untuk menyimpan AUDM dalam cold storage, memfasilitasi pembayaran yang dapat diprogram dan penyelesaian real-time untuk perusahaan tradisional maupun perusahaan crypto-native.
  • AUDM baru-baru ini debut di bursa Independent Reserve setelah pengembangannya dalam Project Acacia milik Reserve Bank of Australia untuk penyelesaian yang ditokenisasi.

Zodia Custody telah menambahkan dukungan kustodi cold-storage untuk AUDM, stablecoin dolar Australia yang diterbitkan oleh Macropod, menjadikannya kustodian global pertama yang mendukung token tersebut.

AUDM dirancang untuk melacak dolar Australia dengan basis 1:1 dan dijelaskan sebagai dapat diprogram, yang berarti dapat digunakan dalam kontrak pintar dan alur kerja penyelesaian otomatis. Setiap token didukung penuh oleh AUD yang disimpan dalam rekening trust terpisah di bank-bank besar Australia.

Perusahaan tersebut mengatakan dukungan ini ditujukan untuk klien institusional yang ingin menyimpan AUDM dalam cold storage dengan standar keamanan dan kepatuhan institusional.

Pengumuman ini datang hampir sebulan setelah ASIC menurunkan hambatan bagi bisnis yang menangani stablecoin dengan menghapus kebutuhan akan lisensi AFS terpisah untuk aktivitas khusus tersebut.

Dukungan untuk AUDM

Perusahaan tersebut mengatakan dukungan ini ditujukan untuk klien institusional yang ingin menyimpan AUDM dalam cold storage dengan standar keamanan dan kepatuhan institusional. Perusahaan-perusahaan tersebut menunjuk pada kasus penggunaan termasuk pembayaran yang ditokenisasi, produk keuangan on-chain, transfer lintas batas, keuangan terdesentralisasi berbasis dolar Australia, otomasi kontrak pintar, dan pencairan institusional atau pemerintah.

Klien kami menuntut akses aman ke inovasi paling signifikan dalam aset digital, dan dukungan kami untuk AUDM memberikan langsung pada janji tersebut. Dengan menjadi kustodian pertama yang mendukung stablecoin teregulasi pertama Australia, kami menyediakan institusi dengan infrastruktur yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dengan percaya diri dalam evolusi keuangan yang dapat diprogram, memungkinkan penyelesaian real-time, instrumen kas yang ditokenisasi, dan operasi perbendaharaan yang efisien modal.

Ryan Hodges, Managing Director, Australia di Zodia Custody.

Macropod adalah usaha patungan antara MHC Digital Group dan Catena Digital. Penerbit tersebut mengatakan bahwa ia adalah penerbit stablecoin Australia pertama yang memperoleh Lisensi Layanan Keuangan Australia dari regulator korporat ASIC. 

AUDM diluncurkan pada Oktober 2025 dan saat ini diterbitkan sebagai token ERC-20 di Ethereum, dengan rencana untuk berkembang ke blockchain tambahan.

Postingan Zodia Custody Membuka Akses Institusional ke Stablecoin Teregulasi Pertama Australia muncul pertama kali di Crypto News Australia.

