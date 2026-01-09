Binance Mencapai 300 Juta Pengguna Seiring Percepatan Adopsi Institusional

Binance telah melampaui 300 juta pengguna terdaftar secara global, menambahkan 100 juta pengguna terbarunya hanya dalam 18 bulan – periode pertumbuhan tercepat dalam sejarah bursa tersebut, menurut Binance Australia.

Platform ini membutuhkan hampir lima tahun untuk mencapai 100 juta pengguna pertamanya, kemudian hanya lebih dari dua tahun untuk 100 juta berikutnya, yang mewakili tingkat pertumbuhan saat ini lebih dari 180.000 pengguna baru setiap hari, kata Matt Poblocki, manajer umum untuk Binance Australia & New Zealand, dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

Akselerasi ini terjadi saat aset digital bergeser dari perdagangan spekulatif ke adopsi institusional yang lebih luas. Binance melaporkan peningkatan 14% year-over-year dalam pengguna institusional dan kenaikan 13% dalam volume perdagangan institusional.

Indikator penting dari perubahan dinamika pasar adalah penurunan Bitcoin yang disimpan di bursa, yang telah turun ke level terendah dalam lima tahun. Sementara itu, kepemilikan oleh perusahaan publik dan ETF terus meningkat, dengan lebih dari 200 perusahaan publik kini memegang Bitcoin di neraca mereka.

Survei User Pulse 2025 Binance, yang mencakup lebih dari 95.000 pengguna di 48 pasar, menemukan bahwa setengah dari pengguna kini mengidentifikasi diri sebagai pemegang jangka panjang daripada pedagang aktif. Diversifikasi portofolio dan berinvestasi untuk pembelian masa depan seperti membeli rumah termasuk di antara motivasi utama.

Di Australia, kepemilikan cryptocurrency telah mencapai 26% dari populasi, dengan tambahan 32% terbuka untuk investasi masa depan, menurut penelitian oleh Protocol Theory yang ditugaskan oleh Binance Australia. Aktivitas perdagangan Australia terkonsentrasi di sekitar aset yang mapan, dengan Bitcoin, Ethereum, dan Solana mendominasi volume Desember.

Platform ini mempertahankan antara 35% dan 45% dari volume perdagangan Bitcoin dan Ethereum global dan menjaga lebih dari $170 miliar aset pelanggan berdasarkan data Proof of Reserves publik, menurut Kaiko.

Poblocki mengatakan 2026 akan dibentuk oleh integrasi yang lebih dalam antara aset digital dan keuangan tradisional, didukung oleh regulasi yang lebih jelas termasuk RUU Aset Digital yang diusulkan Australia dan implementasi Kerangka Pelaporan Aset Kripto OECD.

Binance juga telah berkembang melampaui aset digital murni, meluncurkan kontrak berjangka perpetual yang terkait dengan emas dan perak minggu ini. Produk-produk tersebut, terdaftar sebagai XAUUSDT dan XAGUSDT dan diselesaikan dalam stablecoin USDT Tether, memungkinkan pedagang untuk mendapatkan eksposur terhadap harga logam mulia tanpa memegang aset fisik. Kontrak-kontrak tersebut beroperasi di bawah regulasi Financial Services Regulatory Authority di Abu Dhabi melalui kerangka ADGM.

