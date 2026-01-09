BursaDEX+
Korea Selatan Berencana Meluncurkan ETF Kripto pada 2026

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/09 20:55
Korea Selatan telah mengonfirmasi rencana untuk mengizinkan exchange-traded fund aset digital spot di bawah Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026 yang baru dirilis.

Peta jalan tersebut secara eksplisit mencakup ETF Bitcoin spot dan ETF aset digital lainnya, sebuah kemenangan besar bagi ruang kripto yang lebih luas.

Pemerintah mengatakan bahwa keputusannya terinspirasi oleh perdagangan ETF Bitcoin spot yang aktif di Amerika Serikat dan Hong Kong.

Hingga saat ini, regulasi lokal tidak mengakui cryptocurrency sebagai aset dasar ETF yang memenuhi syarat, memblokir akses domestik ke produk-produk tersebut.

Regulator berencana untuk melanjutkan bersama dengan perubahan yang lebih luas dalam undang-undang aset digital.

Legislasi Fase Dua Mempercepat Jadwal

Komisi Layanan Keuangan akan mempercepat legislasi Digital Asset Phase 2 yang disebut.

Kerangka kerja diperkirakan akan diselesaikan pada awal 2026. Fokus utama adalah pada regulasi stablecoin.

Penerbit akan memerlukan persetujuan pemerintah, modal minimum, dukungan cadangan penuh, dan hak penebusan yang dijamin.

Struktur ini dirancang untuk menghindari kegagalan seperti keruntuhan Terra-Luna 2022 yang menghapus nilai sekitar $40 miliar.

Aturan untuk transfer stablecoin lintas batas juga sedang disusun untuk mendukung penyelesaian perdagangan dan pengiriman uang.

Penting juga untuk dicatat bahwa persetujuan ETF spot akan membuka kembali pintu bagi dana pensiun, manajer aset, dan perbendaharaan perusahaan untuk mendapatkan eksposur yang diatur terhadap aset kripto.

Blockchain Memasuki Keuangan Publik

Pemerintah Korea Selatan berencana untuk mengintegrasikan blockchain secara langsung ke dalam operasi fiskal. Pada tahun 2030, hingga 25% dari perbendaharaan nasional diperkirakan akan didistribusikan melalui aset digital.

Program percontohan menggunakan token deposit akan dimulai pada paruh pertama 2026, dimulai dengan subsidi untuk infrastruktur pengisian kendaraan listrik.

Token deposit didukung oleh simpanan bank komersial dan dirancang untuk berfungsi sebagai voucher penggunaan terbatas.

Sistem ini bertujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian, mengurangi penipuan, dan memotong biaya administratif. Untuk mendukung perubahan besar ini, Korea Selatan berencana untuk mengamandemen Undang-Undang Bank Korea dan Undang-Undang Perbendaharaan Nasional pada akhir 2026.

Perubahan ini akan menetapkan dasar hukum untuk sistem pembayaran dan penyelesaian berbasis blockchain.

Selain itu, pemerintah sedang meninjau infrastruktur dompet, integrasi point-of-sale, dan tautan ke sistem informasi fiskal nasional.

Postingan Korea Selatan Merencanakan ETF Kripto pada 2026 pertama kali muncul di Coinspeaker.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

