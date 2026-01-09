BursaDEX+
Regulator Inggris FCA Mengumumkan Jadwal 2026 untuk Aplikasi Lisensi Kripto

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/09 21:11
Regulator keuangan tertinggi Inggris, Financial Conduct Authority (FCA), telah mengumumkan jadwal bagi perusahaan yang mengajukan lisensi kripto baru dan otorisasi penuh.

Penyedia layanan aset kripto (CASPs) akan dapat mengajukan permohonan untuk beroperasi di Inggris mulai musim gugur 2026. FCA menyatakan, "Kami memperkirakan periode aplikasi akan dibuka pada September 2026."

FCA Inggris Membuka Jendela Terbatas untuk Aplikasi Lisensi Kripto

FCA Inggris mengatakan gateway otorisasi yang direncanakan akan menyediakan jendela aplikasi terbatas sebelum rezim regulasi kripto baru diberlakukan.

Rezim regulasi kripto baru diperkirakan akan diberlakukan sekitar 25 Oktober 2027.

Beberapa pelaku pasar telah mulai mempersiapkan diri untuk rezim baru ini. Dua minggu lalu, aplikasi pembayaran mata uang digital Sling Money menerima persetujuan dari FCA Inggris untuk menawarkan layanan kripto.

Sekarang, berdasarkan kerangka kerja yang baru diusulkan, semua perusahaan yang menawarkan layanan aset kripto yang diatur di Inggris perlu mendapatkan otorisasi berdasarkan Financial Services and Markets Act (FSMA).

Ini menandai perubahan besar dari rezim yang ada, yang sebagian besar bergantung pada registrasi anti pencucian uang.

FCA mengklarifikasi bahwa persyaratan otorisasi baru juga akan berlaku untuk perusahaan kripto yang sudah beroperasi berdasarkan Money Laundering Regulations (MLRs) yang ada.

Entitas yang terdaftar saat ini perlu mengajukan ulang untuk terus menawarkan layanan setelah aturan baru diberlakukan. Pengumuman resmi dari FCA Inggris mencatat:

Financial Conduct Authority juga menyatakan bahwa perusahaan yang sudah diotorisasi berdasarkan Financial Services and Markets Act (FSMA) perlu memperbarui izin mereka yang ada sebelum rezim kripto baru diberlakukan.

Regulator menambahkan bahwa perusahaan kripto yang saat ini beroperasi berdasarkan pengaturan promosi keuangan yang disetujui oleh perusahaan pihak ketiga yang berwenang tidak akan dapat lagi mengandalkan struktur tersebut.

Sebaliknya, mereka harus mendapatkan otorisasi FCA langsung untuk terus memasarkan produk aset kripto kepada konsumen Inggris.

Selain mengerjakan regulasi lisensi, stablecoin juga tetap berada dalam daftar prioritas FCA.

Perusahaan Kripto Harus Mengajukan Aplikasi Dalam Jendela FCA

Financial Conduct Authority mengatakan perusahaan kripto harus mengajukan aplikasi otorisasi dalam jendela yang ditentukan setidaknya 28 hari.

Jendela aplikasi akan ditutup setidaknya 28 hari sebelum rezim regulasi baru diberlakukan.

Aplikasi yang diajukan selama periode ini diharapkan akan ditinjau dan diputuskan sebelum rezim diberlakukan.

Rancangan undang-undang juga mencakup "ketentuan penyelamatan," yang memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi sementara aplikasi mereka sedang dinilai.

Perusahaan yang gagal mengajukan dalam jendela akan menghadapi pengaturan transisi. Aturan ini akan memungkinkan mereka untuk terus melayani produk yang ada tetapi mencegah peluncuran penawaran baru.

Meskipun aplikasi yang terlambat masih akan diterima, FCA memperingatkan bahwa kasus seperti itu mungkin menghadapi jadwal peninjauan yang lebih panjang.

