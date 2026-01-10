BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Data pelacakan blockchain menunjukkan bahwa Tether mencetak tambahan $1 miliar USDT dalam satu transaksi, memperluas […] The post Stablecoin Supply ExpandsData pelacakan blockchain menunjukkan bahwa Tether mencetak tambahan $1 miliar USDT dalam satu transaksi, memperluas […] The post Stablecoin Supply Expands

Pasokan Stablecoin Berkembang saat Tether dan Circle Mencetak Miliaran

Penulis: CoindooSumber: Coindoo
2026/01/10 00:02

Data pelacakan blockchain menunjukkan bahwa Tether mencetak tambahan $1 miliar USDT dalam satu transaksi tunggal, memperpanjang tren yang lebih luas dari pencetakan stablecoin skala besar.

Poin-poin penting:

  • Tether mencetak $1 miliar USDT baru dalam satu transaksi on-chain
  • Tether dan Circle bersama-sama menerbitkan sekitar $3,75 miliar stablecoin selama seminggu terakhir
  • Stablecoin yang baru dicetak biasanya disimpan di treasury sebelum memasuki sirkulasi
  • Pencetakan besar sering menandakan persiapan likuiditas daripada dampak harga langsung

Pencetakan tersebut ditandai oleh Lookonchain, yang mencatat bahwa penerbitan terjadi hanya beberapa jam sebelum pembaruan dibagikan. Catatan on-chain menunjukkan transaksi dijalankan oleh treasury Tether, menambah pasokan tanpa segera mendistribusikan token ke bursa.

$3,75 Miliar Dicetak dalam Satu Minggu

Melihat gambaran yang lebih luas, laju penerbitan telah mencatat perhatian. Selama tujuh hari terakhir, Tether dan Circle secara kolektif telah mencetak sekitar $3,75 miliar stablecoin. Tranches besar yang berulang menunjukkan persiapan untuk peningkatan aktivitas perdagangan, kebutuhan penyelesaian, atau permintaan institusional.

BACA LEBIH LANJUT:

Morgan Stanley Memperluas Dorongan Kripto Institusional Bersamaan dengan Akses Pasar Privat

Secara historis, pencetakan seperti itu tidak secara otomatis digunakan ke pasar. Sebaliknya, stablecoin yang baru dibuat sering tetap berada di dompet cadangan sampai likuiditas diperlukan oleh bursa, pembuat pasar, atau meja over-the-counter.

Sinyal Likuiditas, Bukan Jaminan Harga

Penerbitan stablecoin besar secara luas dipandang sebagai indikator likuiditas yang masuk daripada peristiwa penggerak pasar langsung. Meskipun mereka dapat mendahului periode perdagangan yang meningkat atau volatilitas, mereka tidak menjamin apresiasi harga langsung di seluruh aset kripto utama.

Sebaliknya, penerbitan yang konsisten pada skala ini cenderung mencerminkan kepercayaan dalam penggunaan jangka pendek, baik untuk perdagangan spot, margin derivatif, pembayaran lintas batas, atau aktivitas keuangan terdesentralisasi.

Pola Pasar yang Familiar

Gelombang ekspansi stablecoin secara historis telah muncul selama fase partisipasi pasar yang diperbarui. Dengan kedua penerbit utama meningkatkan pasokan secara bersamaan, data terbaru menunjukkan stablecoin sekali lagi diposisikan sebagai lapisan likuiditas utama di berbagai jaringan blockchain.

Seberapa cepat pasokan yang baru dicetak bergerak ke sirkulasi aktif akan menjadi lebih jelas dalam beberapa hari mendatang, karena saldo bursa dan aliran on-chain mulai mencerminkan kumpulan dolar digital yang berkembang.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Pasokan Stablecoin Meluas saat Tether dan Circle Mencetak Miliaran muncul pertama kali di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45