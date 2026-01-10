Pasokan Stablecoin Berkembang saat Tether dan Circle Mencetak Miliaran

Data pelacakan blockchain menunjukkan bahwa Tether mencetak tambahan $1 miliar USDT dalam satu transaksi tunggal, memperpanjang tren yang lebih luas dari pencetakan stablecoin skala besar.

Poin-poin penting: Tether mencetak $1 miliar USDT baru dalam satu transaksi on-chain

Tether dan Circle bersama-sama menerbitkan sekitar $3,75 miliar stablecoin selama seminggu terakhir

Stablecoin yang baru dicetak biasanya disimpan di treasury sebelum memasuki sirkulasi

Pencetakan besar sering menandakan persiapan likuiditas daripada dampak harga langsung

Pencetakan tersebut ditandai oleh Lookonchain, yang mencatat bahwa penerbitan terjadi hanya beberapa jam sebelum pembaruan dibagikan. Catatan on-chain menunjukkan transaksi dijalankan oleh treasury Tether, menambah pasokan tanpa segera mendistribusikan token ke bursa.

$3,75 Miliar Dicetak dalam Satu Minggu

Melihat gambaran yang lebih luas, laju penerbitan telah mencatat perhatian. Selama tujuh hari terakhir, Tether dan Circle secara kolektif telah mencetak sekitar $3,75 miliar stablecoin. Tranches besar yang berulang menunjukkan persiapan untuk peningkatan aktivitas perdagangan, kebutuhan penyelesaian, atau permintaan institusional.

BACA LEBIH LANJUT: Morgan Stanley Memperluas Dorongan Kripto Institusional Bersamaan dengan Akses Pasar Privat

Secara historis, pencetakan seperti itu tidak secara otomatis digunakan ke pasar. Sebaliknya, stablecoin yang baru dibuat sering tetap berada di dompet cadangan sampai likuiditas diperlukan oleh bursa, pembuat pasar, atau meja over-the-counter.

Sinyal Likuiditas, Bukan Jaminan Harga

Penerbitan stablecoin besar secara luas dipandang sebagai indikator likuiditas yang masuk daripada peristiwa penggerak pasar langsung. Meskipun mereka dapat mendahului periode perdagangan yang meningkat atau volatilitas, mereka tidak menjamin apresiasi harga langsung di seluruh aset kripto utama.

Sebaliknya, penerbitan yang konsisten pada skala ini cenderung mencerminkan kepercayaan dalam penggunaan jangka pendek, baik untuk perdagangan spot, margin derivatif, pembayaran lintas batas, atau aktivitas keuangan terdesentralisasi.

Pola Pasar yang Familiar

Gelombang ekspansi stablecoin secara historis telah muncul selama fase partisipasi pasar yang diperbarui. Dengan kedua penerbit utama meningkatkan pasokan secara bersamaan, data terbaru menunjukkan stablecoin sekali lagi diposisikan sebagai lapisan likuiditas utama di berbagai jaringan blockchain.

Seberapa cepat pasokan yang baru dicetak bergerak ke sirkulasi aktif akan menjadi lebih jelas dalam beberapa hari mendatang, karena saldo bursa dan aliran on-chain mulai mencerminkan kumpulan dolar digital yang berkembang.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Pasokan Stablecoin Meluas saat Tether dan Circle Mencetak Miliaran muncul pertama kali di Coindoo.