Sharplink Raup $33 Juta dari Staking Ether karena Taruhan "100% ETH" Membuahkan Hasil

Keputusan SharpLink Gaming untuk berkomitmen sepenuhnya pada Ethereum dan menempatkan seluruh perbendaharaan kripto-nya ke dalam staking mulai menunjukkan hasil yang terukur, karena perusahaan melaporkan lebih dari $33 juta pendapatan pasif yang dihasilkan dari staking Ether selama tujuh bulan terakhir.

Pengungkapan ini menempatkan SharpLink di antara kelompok perusahaan publik yang semakin berkembang yang memperlakukan staking bukan sebagai eksperimen spekulatif, tetapi sebagai strategi perbendaharaan inti.

SharpLink Membangun Imbal Hasil Sambil Memegang 864.000 ETH

Data yang dipublikasikan di dashboard perusahaan menunjukkan bahwa SharpLink telah memperoleh total 10.657 ETH dalam imbalan staking, yang terakumulasi secara stabil sejak pertengahan 2025.

Sumber: SharpLink

Pada harga saat ini, angka tersebut diterjemahkan menjadi sekitar $33 juta. Perusahaan mengatakan menghasilkan 438 ETH dalam imbalan staking hanya dalam seminggu terakhir, menambahkan sekitar $1,4 juta nilai bagi pemegang saham selama periode tersebut.

Dalam postingan yang dibagikan di X, SharpLink mengulangi pendekatannya, menyatakan bahwa strateginya tetap "100% ETH dan 100% di-staking."

SharpLink kini menjadi pemegang Ether korporat terbesar kedua di dunia, dengan total kepemilikan 864.840 ETH.

Perusahaan telah secara konsisten meningkatkan eksposurnya selama setahun terakhir, dengan grafik saldo ETH menunjukkan akumulasi konsisten dari Juni hingga awal Januari.

Harga akuisisi rata-rata di seluruh kepemilikannya adalah $3.609 per ETH, yang berarti perusahaan saat ini mengalami kerugian yang belum direalisasi sebesar $395,6 juta berdasarkan harga pasar Ethereum saat ini sekitar $3.097.

Sumber: StrategicETHReserve

Meskipun demikian, imbalan staking terus terakumulasi dan sebagian mengimbangi volatilitas harga.

Cadangan ETH perusahaan dinilai sekitar $2,66 miliar pada harga pasar saat ini dan mewakili sekitar 0,71% dari pasokan Ethereum yang beredar.

Dari cadangan tersebut, sekitar 8.780 ETH telah dihasilkan melalui imbal hasil daripada pembelian langsung, yang mencerminkan pendapatan dari staking dan strategi on-chain terkait.

Nilai aset bersih estimasi SharpLink yang terkait dengan kepemilikan ETH-nya adalah sekitar $2,65 miliar, sementara rasio nilai aset bersih pasar dasarnya berada di 0,76x, menunjukkan bahwa saham perusahaan diperdagangkan dengan diskon terhadap nilai aset dasarnya.

Sumber: SharpLink

Saham SharpLink, yang diperdagangkan dengan simbol ticker SBET, dihargai $10,31 pada pembaruan terbaru, naik 0,34% pada hari itu.

Volume perdagangan harian rata-rata selama sebulan terakhir berada di dekat $82,2 juta, menunjukkan likuiditas yang berkelanjutan dan minat investor.

Kapitalisasi pasar perusahaan diperkirakan $2,21 miliar, dengan nilai perusahaan sekitar $2,18 miliar berdasarkan penilaian campuran dari ekuitas dan kepemilikan ETH-nya.

Perusahaan mengatakan kini beroperasi dalam apa yang disebutnya "Era Standar ETH," melaporkan peningkatan kinerja sebesar 67,64% sejak mengadopsi Ethereum sebagai aset neraca intinya.

Staking ETH Korporat Meningkat Ketika SharpLink Memindahkan $170 Juta ke Linea

Selain staking asli, SharpLink telah berkembang ke strategi restaking.

Minggu ini, perusahaan mengungkapkan bahwa mereka menyebarkan tambahan $170 juta ETH ke Linea, jaringan layer-2 Ethereum, untuk mendapatkan imbalan restaking tambahan.

Inisiatif multi-tahun, yang pertama kali diumumkan pada Oktober, dikustodikan melalui Anchorage Digital Bank dan menggabungkan pengembalian staking Ethereum dasar dengan insentif dari Linea dan protokol terkait.

Langkah SharpLink mencerminkan tren yang lebih luas di antara perbendaharaan kripto korporat.

BitMine Immersion Technologies, saat ini pemegang Ether korporat terbesar, telah menstaking lebih dari 936.500 ETH senilai sekitar $2,87 miliar.

Pada akhir Desember, BitMine menstaking lebih dari 342.000 ETH dalam waktu kurang dari 48 jam, untuk sementara memperketat antrian validator Ethereum.

Pada 8 Januari, perusahaan menambahkan hampir 100.000 ETH lagi, mengangkat total kepemilikannya di atas 900.000 ETH.

Minat institusional meluas melampaui perbendaharaan korporat, dengan Morgan Stanley baru-baru ini mengajukan untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa Ether spot yang dirancang untuk menangkap imbal hasil staking.