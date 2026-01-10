BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Pendiri bersama Ethereum, Vitalik Buterin, telah secara terbuka membela pengembang Tornado Cash, Roman Storm, saat Storm menghadapi kemungkinan hingga lima tahunPendiri bersama Ethereum, Vitalik Buterin, telah secara terbuka membela pengembang Tornado Cash, Roman Storm, saat Storm menghadapi kemungkinan hingga lima tahun

Vitalik Buterin Membela Developer Tornado Cash yang Terancam 5 Tahun Penjara: 'Jangan Kriminalisasi Kode'

Penulis: CryptoNewsSumber: CryptoNews
2026/01/10 03:53
Salamanca
DON$0.0003053+0.59%
Threshold
T$0.009959-0.95%

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin telah secara terbuka turun tangan untuk membela pengembang Tornado Cash Roman Storm, saat Storm menghadapi kemungkinan hingga lima tahun penjara.

Ini menyusul putusan campuran dalam kasus kriminal AS yang diawasi ketat yang dilihat banyak orang di industri kripto sebagai ujian apakah menulis kode open-source dapat diperlakukan sebagai kejahatan.

Storm, co-founder protokol privasi Tornado Cash, memperbarui seruan untuk dukungan publik minggu ini, mengatakan jaksa telah membingkai pengembangan perangkat lunak sebagai tindakan kriminal.

Vitalik Mengatakan Kasus Tornado Cash Mengancam Privasi dan Hak Digital

Dalam sebuah postingan di X, Storm mengatakan kasus tersebut telah mencapai momen kunci, memperingatkan bahwa menyamakan alat privasi dengan pencucian uang dapat membentuk kembali masa depan perangkat lunak open-source.

Dia mendesak komunitas kripto untuk mengirimkan surat dukungan, menggambarkan suara publik sebagai salah satu dari sedikit alat yang tersisa saat perjuangan hukumnya berlanjut.

Buterin menanggapi dengan surat panjang yang mendukung Storm, membingkai kasus ini sebagai perjuangan yang lebih luas atas privasi, keselamatan pribadi, dan hak digital.

Dia mengatakan telah mendukung pekerjaan Storm sejak awal dan secara pribadi telah menggunakan alat privasi yang dikembangkan oleh Storm untuk tujuan yang sah, termasuk pembelian perangkat lunak dan donasi amal.

Buterin berpendapat bahwa privasi bukan ide yang tidak masuk akal tetapi perlindungan dasar yang ada secara default beberapa dekade lalu, sebelum pengawasan digital konstan menjadi normal.

Dia menolak gagasan bahwa pemerintah harus memiliki akses tidak terbatas ke data keuangan pribadi, menunjuk pada pelanggaran data yang berulang, praktik pialang data, dan outsourcing informasi sensitif ke perusahaan swasta.

Buterin menggambarkan Storm sebagai pengembang berprinsip yang fokus pada kualitas dan kegunaan jangka panjang daripada keuntungan atau publisitas, mencatat bahwa alat Tornado Cash tetap berfungsi bahkan bertahun-tahun setelah Storm berhenti memeliharanya secara aktif.

Dia mengatakan fakta itu saja membedakan pekerjaan tersebut dari banyak teknologi konsumen modern dan menunjukkan mengapa dia percaya Storm tidak seharusnya dihukum karena membangun perangkat lunak netral.

Storm Dihukum atas Satu Dakwaan saat Tuduhan Utama Tetap Belum Terselesaikan

Taruhannya tinggi, karena Storm ditangkap pada Agustus 2023 dan didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin, dan melanggar sanksi AS.

Setelah persidangan federal pada Agustus 2025, juri mengembalikan putusan parsial, menghukum Storm atas dakwaan transmisi uang tanpa izin, yang membawa hukuman maksimal lima tahun, sementara gagal mencapai putusan atas dakwaan pencucian uang dan sanksi.

Tuduhan tersebut tetap belum terselesaikan, membuat Storm terpapar kemungkinan persidangan ulang dan hukuman yang jauh lebih berat.

Storm tetap bebas dengan jaminan sementara mosi pasca-persidangan masih tertunda.

Tim hukumnya telah meminta pengadilan untuk membebaskannya, dengan alasan bahwa Tornado Cash adalah protokol non-custodial yang tidak dapat diubah dan bahwa menulis kode open-source tidak sama dengan mengoperasikan layanan uang.

Jaksa telah menentang mosi tersebut dan belum mengatakan apakah mereka akan mengadili ulang tuduhan yang buntu pada tahun 2026.

Dukungan untuk Storm telah tumbuh di sektor kripto dan teknologi.

Pengembang, ahli hukum, dan kelompok advokasi berpendapat bahwa kasus ini bertentangan dengan panduan FinCEN yang sudah lama ada yang menyatakan bahwa pengembang perangkat lunak non-custodial bukan transmiter uang.

Lebih dari 65 organisasi telah mendesak Presiden Donald Trump untuk campur tangan, menyebut penuntutan sebagai contoh "regulasi melalui penuntutan" yang berisiko mendorong inovasi ke luar negeri.

Kelompok industri juga menunjuk pada pernyataan DOJ baru-baru ini yang mengakui bahwa pengembang tanpa niat buruk tidak seharusnya menghadapi tuduhan kriminal hanya karena menerbitkan kode.

Sanksi Tornado Cash sendiri dicabut pada tahun 2025 setelah pengadilan banding federal memutuskan bahwa Departemen Keuangan melampaui kewenangannya dengan memberikan sanksi pada kontrak pintar yang tidak dapat diubah.

Putusan tersebut telah menjadi titik referensi pusat dalam pembelaan Storm, meskipun jaksa berpendapat bahwa itu tidak berlaku untuk perilaku yang didakwakan kepadanya.

Peluang Pasar
Logo Salamanca
Harga Salamanca(DON)
$0.0003053
$0.0003053$0.0003053
-0.55%
USD
Grafik Harga Live Salamanca (DON)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45