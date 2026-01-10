Anggota Parlemen AS Memperkenalkan RUU untuk Melarang Taruhan Prediksi Terkait Politik

Perwakilan New York Ritchie Torres, dengan dukungan lebih dari 30 Demokrat lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat, telah memperkenalkan undang-undang menyusul pengguna Polymarket yang meraup $400.000 dari taruhan terkait pemecatan Presiden Venezuela saat itu Nicolás Maduro.

Dalam pemberitahuan Jumat, Torres mengatakan dia telah memperkenalkan Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026.

Menurut perwakilan New York tersebut, RUU tersebut akan melarang "pejabat terpilih federal, pejabat yang ditunjuk secara politik, karyawan Cabang Eksekutif, dan staf kongres untuk membeli, menjual, atau menukar kontrak pasar prediksi yang terkait dengan kebijakan pemerintah, tindakan pemerintah, atau hasil politik ketika mereka memiliki informasi material non-publik atau secara wajar dapat memperoleh informasi tersebut melalui tugas resmi mereka."

"Sudut paling korup di Washington, DC mungkin adalah persimpangan pasar prediksi dan pemerintah federal — di mana perdagangan orang dalam dan kepentingan pribadi bukan lagi risiko yang dibayangkan tetapi bahaya yang telah terbukti," kata Torres. "Kita mengabaikan korupsi yang terlihat jelas ini dengan risiko kita sendiri."

Sumber: Ritchie Torres

RUU tersebut muncul kurang dari seminggu setelah akun Polymarket memasang taruhan $32.000 pada kontrak yang memprediksi bahwa Maduro akan dicopot dari kekuasaan pada 31 Januari. Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Sabtu bahwa pasukan AS telah memasuki Venezuela dan menangkap Maduro untuk menghadapi tuntutan pidana di New York.

Taruhan tersebut, yang menghasilkan lebih dari $400.000 untuk pengguna yang tidak dikenal, menimbulkan kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam di platform tersebut. Dalam memperkenalkan RUU tersebut, Torres menandakan bahwa mengizinkan pejabat terpilih menggunakan platform seperti Polymarket atau Kalshi dapat memberi insentif padanya untuk "secara pribadi mendorong kebijakan yang mengisi kantongnya."

"Sama seperti Donald Trump telah menggunakan kripto untuk memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya, ada alasan untuk khawatir bahwa Trump atau rekan-rekannya dapat melakukan hal yang sama dalam hal pasar prediksi," kata Torres. "Tidak ada pejabat terpilih yang dipilih untuk mengambil keuntungan dari jabatan terpilih."

Cointelegraph menghubungi Polymarket untuk komentar mengenai RUU tersebut, tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi.

Senat AS akan membahas RUU struktur pasar minggu depan

Sementara RUU Torres sedang dipertimbangkan di DPR, para pembuat undang-undang di Senat diharapkan untuk mengadakan markup pada undang-undang struktur pasar aset digital.

RUU tersebut, yang disahkan sebagai CLARITY Act di DPR pada Juli dan disebut Responsible Financial Innovation Act di Senat, diharapkan menjadi salah satu bagian undang-undang paling komprehensif yang mempengaruhi industri kripto dengan mengubah peran regulasi Commodity Futures Trading Commission dan Securities and Exchange Commission.

Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott mengatakan komite akan mengadakan markup RUU struktur pasar pada hari Kamis, yang berpotensi memajukannya ke pemungutan suara pleno.

