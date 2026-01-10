Validator Solana Mainnet-Beta mendapat pembaruan validator v3.0.14 yang mendesak

Blockchain Solana telah merilis pembaruan mendesak, v3.0.14, untuk validator-validatornya. Menurut Solana Status, patch ini harus diterapkan pada semua validator Mainnet-Beta. Rilis ini berlaku untuk semua validator, termasuk validator yang di-stake dan tidak di-stake yang menjalankan node uji.

Patch terbaru ini mengikuti serangkaian patch dalam beberapa bulan sebelumnya pada seri klien validator v3 Solana, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang, ketahanan, dan stabilitas jaringan. Patch terbaru mencakup serangkaian pengembangan yang akan diaktifkan. Peluncuran token SKR baru-baru ini menekankan kebutuhan akan jaringan yang lebih kuat dan stabil untuk mendukung aktivitas yang terus berkembang di seluruh jaringan.

Peningkatan Alpenglow dan Firedancer Solana membentuk pertumbuhan jaringan

Blockchain Solana merilis patch kritis untuk seri klien validator v3-nya, mengatasi ancaman potensial yang serupa dengan yang terlihat pada rilis darurat sebelumnya. Pembaruan tidak menyertakan changelog; namun demikian, patch ini biasanya diinstal sebelum pengguna dapat mendeteksi masalah apa pun.

Jaringan Solana merilis peningkatan Alpenglow dan Firedancer tahun lalu, yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemacetan, sentralisasi validator, dan state bloat. Jaringan ini memperkenalkan peluang baru untuk DeFi, NFT, dan RWA yang ditokenisasi.

Blockchain Solana merilis peningkatan Alpenglow pada September 2025, menggantikan mekanisme konsensus Proof of History dan TowerBFT dengan Votor dan Rotor. Menurut laporan Solana, mekanisme baru ini menghadirkan finalitas blok 150ms dan mendukung beberapa leader bersamaan untuk eksekusi paralel. Peningkatan ini direncanakan untuk penerapan mainnet tahun ini.

Peningkatan Firedancer, yang memperkenalkan klien validator berbasis C++ dari Jump Crypto yang berjalan bersama klien Agave, dirilis pada Q1 2025. Integrasi ini menggunakan modul untuk pemrosesan paralel, menargetkan 1 juta TPS. Rilis Agave 3.0.6, yang direkomendasikan untuk penggunaan umum oleh validator Mainnet Beta, dirilis pada Oktober tahun lalu.

Layanan pengembangan blockchain Solana disederhanakan dengan dukungan API Firedancer untuk pengembangan dApp throughput tinggi. TPS tinggi yang dicapai mendukung lonjakan memecoin tanpa kemacetan dan memungkinkan transaksi cepat di dompet Phantom, menjadikannya ideal untuk perdagangan DeFi dan NFT.

ZK Compression mengurangi biaya penyimpanan, memungkinkan peluncuran yang hemat biaya

Tim pengembangan Solana merilis alat ZK Compression v2 yang menggunakan zero-knowledge proof untuk mengompresi data state. Alat ini mencapai kompresi 70-1.000x yang diuji pada Q3 2025. Alat ini menyimpan data on-chain dan off-chain, mengurangi biaya penyimpanan sambil mempertahankan komposabilitas.

Perbaikan lain yang dikembangkan pada 2025 termasuk penggandaan blockspace, perbaikan kemacetan, pengurangan inflasi, dan peningkatan ekonomi. Jaringan mengurangi inflasi dari 8% menjadi 1,5% pada Q4 2025, dan biaya voting dihilangkan, menghemat validator sekitar 80% alat MEV. Terakhir, transfer rahasia dan privasi diaktifkan pada Juni 2025, meningkatkan transaksi untuk protokol DeFi Solana dan RWA.

Nilai SOL didorong dengan mengurangi inflasi, meningkatkan TPS, dan adopsi institusional. Jaringan menerima persetujuan untuk sekitar enam ETF pada Oktober, didorong oleh finalitas peningkatan institusional Alpenglow.

Memecoin kini menikmati biaya rendah dan throughput tinggi sementara kreator mendapat manfaat dari peluncuran hemat biaya ZK Compression. Peningkatan ini mendorong volume DEX menjadi sekitar $111 miliar pada Desember dan lebih dari $1 miliar untuk seluruh tahun 2025.

Menurut data dari SoSoValue, jaringan telah mengumpulkan sekitar $816 juta dalam modal institusional melalui SOL ETF yang diluncurkan pada Oktober. Sejauh ini, total nilai terkunci Solana adalah $8,8 miliar menurut data DefiLlama, dengan pendapatan 24 jam sebesar $1,08 juta di seluruh rantai. Alamat aktif harian jaringan kini melebihi 75 juta, mencerminkan pertumbuhan signifikan yang dicapai hingga saat ini.

Harga SOL mencapai puncaknya sekitar $240 pada September dengan volume 24 jam rata-rata $7,5 miliar. Pada saat publikasi, SOL diperdagangkan pada $136, turun 29% selama setahun terakhir dan 1,6% pada grafik harian.

