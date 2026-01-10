Shiba Inu Menguji Support Kritis Setelah Awal 2026 yang Volatile

Shiba Inu mengalami volatilitas signifikan di hari-hari awal 2026. Koin meme ini mencatat empat hari kenaikan berturut-turut antara 1 Januari dan 5 Januari. Aksi harga berubah bearish segera setelahnya, dengan empat hari penurunan berturut-turut mengikuti reli tersebut.

Cryptocurrency ini mencapai $0,00001017 pada 5 Januari, level yang tidak teramati sejak awal November. Puncak ini secara singkat menghilangkan satu nol dari struktur harga SHIB. Bulls gagal mempertahankan momentum di atas ambang batas ini. Pembalikan dimulai pada 6 Januari ketika tekanan jual menguat.

SHIB turun ke $0,00000846 selama penurunan berikutnya. Penurunan tersebut merepresentasikan koreksi substansial dari tertinggi baru-baru ini. Trading saat ini menunjukkan SHIB di $0,00000866, naik 0,19% selama 24 jam dan kenaikan mingguan 9,96%.

Aksi harga SHIB selama 24 jam terakhir (Sumber:CoinCodex)

Kekhawatiran Likuiditas Melanda Pasar Kripto

Volume trading tetap lesu di seluruh pasar aset digital. Kondisi likuiditas rendah telah menyebabkan pergerakan harga yang bergejolak untuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Beberapa reli selama beberapa bulan terakhir telah berbalik dengan cepat, menciptakan tantangan bagi posisi leverage.

Pelaku pasar menunjuk pada kekosongan likuiditas yang muncul setelah peristiwa likuidasi massal Oktober. Hampir $20 miliar dalam posisi leverage dihilangkan selama episode tersebut. Peristiwa tersebut secara fundamental mengubah kedalaman pasar dan dinamika trading.

Kedalaman pasar yang berkurang terus memperkuat ayunan harga di kedua arah. Reli jangka pendek kesulitan mendapatkan momentum yang berkelanjutan. Trader yang menggunakan leverage menghadapi risiko yang meningkat dalam lingkungan saat ini.

Lucie, anggota tim pengembangan Shiba Inu, menyapa komunitas melalui pesan platform X. Pernyataan tersebut mendorong holder untuk mempertahankan keyakinan selama volatilitas harga saat ini.

Pesan tersebut mencakup elemen visual yang menggambarkan psikologi pasar. "Keyakinan membangun kerajaan sementara keraguan membocorkan nilai," posting Lucie. Pernyataan tersebut berlanjut: "Kepanikan membakar portofolio dan tangan lemah menulis penyesalan."

Komunikasi tersebut mencerminkan upaya untuk menstabilkan sentimen komunitas selama kondisi pasar yang tidak pasti. Sifat community-driven SHIB membuat kepercayaan holder menjadi faktor signifikan dalam stabilitas harga.