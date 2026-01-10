BursaDEX+
Postingan Bitcoin Hits the Brakes at $90K—Is the Rally Running out of Gas? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dengan rentang perdagangan 24 jam antara $89,596 dan $

Bitcoin Mengerem di $90K—Apakah Rally Kehabisan Tenaga?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 21:49
Dengan rentang perdagangan 24 jam antara $89.596 dan $91.924 serta harga saat ini $90.617, sesi hari Sabtu bitcoin lebih mengantuk daripada menggelegar. Kapitalisasi pasarnya sebesar $1,8 triliun dan volume perdagangan $32,66 miliar menunjukkan masih ada banyak minat—tetapi minat bukanlah momentum, dan momentum adalah yang justru hilang. Prospek Chart Bitcoin […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-hits-the-brakes-at-90k-is-the-rally-running-out-of-gas/

