Europol menggunakan uang kertas lima euro untuk melacak jaringan kripto kelompok Çopja

Beberapa uang kertas lima euro dengan catatan tulisan tangan ternyata menjadi kunci yang membongkar operasi pencucian uang besar-besaran yang memindahkan puluhan juta euro melalui jaringan cryptocurrency antara Spanyol dan Albania.

Semuanya dimulai pada tahun 2021. Polisi Spanyol menggerebek sebuah rumah yang terkait dengan perdagangan kokain. Mereka menemukan uang tunai dan beberapa uang kertas 5 euro yang ditutupi tulisan tangan. Uang kertas tersebut berisi informasi tentang orang-orang yang menjalankan sisi keuangan dari operasi narkoba, catatan Europol menunjukkan.

Catatan tulisan tangan mengarah pada penyitaan $35 j uta

Guardia Civil Spanyol menyadari apa yang mereka miliki. Catatan-catatan tersebut memetakan bagaimana jaringan global memindahkan jutaan uang narkoba melalui sistem perbankan yang ada sepenuhnya di luar keuangan tradisional.

Nadia Elbasani, yang mengajar tentang subjek tersebut, mengatakan: "Kerja sama internasional dan menjaga uang digital tetap dalam sorotan adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah sektor ini tertutup oleh selubung pencucian uang dan sektor gelap. Cryptocurrency tidak harus menjadi sektor gelap."

Setelah menemukan catatan-catatan tersebut, polisi Spanyol menghubungi Europol. Dari situ semuanya berkembang pesat. Jaringan tersebut membentang hingga Dubai, Belanda, dan Albania.

Saat itulah jaksa Albania dari SPAK bergabung. Mereka mulai melacak transaksi digital yang melalui "dompet" terenkripsi. Setiap transfer cryptocurrency menunjukkan uang kokain diubah menjadi properti dan bisnis di seluruh Albania yang tampak bersih di atas kertas.

Pengacara Dritan Jahaj menjelaskan apa yang harus dibuktikan oleh penyidik. Mereka perlu tersangka mengkonfirmasi kepemilikan dompet, menyediakan data, menunjukkan transaksi dan pendapatan aktual, dan yang paling penting, mengidentifikasi dari mana uang pembelian cryptocurrency awal berasal.

Ahli kripto Dorian Kane berbicara tentang kemajuan pelacakan dompet-dompet ini: "Sejauh ini telah ada hasil yang sangat baik dalam melacak dompet yang telah melakukan transaksi rahasia, dengan tujuan menyembunyikan uang atau menyembunyikan investasi mereka, yang mereka miliki dalam cryptocurrency. Namun, selalu ada cara bahwa di suatu titik pada suatu saat portofolio digital yang tidak teridentifikasi harus dihubungkan dengan orangnya."

Operasi tersebut membongkar jaringan tersembunyi di mana transaksi blockchain mencuci uang kriminal. Pihak berwenang menyita lebih dari 35 juta euro antara Spanyol dan Albania. Spanyol menyita 25 juta. Jaksa Albania kemudian menyita 10 juta lainnya.

Penegak hukum Albania menghadapi sesuatu yang baru di sini. Tidak ada file kertas. Tidak ada catatan bank biasa. Hanya kode blockchain yang membutuhkan ahli siber untuk melacak.

Bursa mata uang menjadi tempat pencucian

Dokumen yang diperoleh InsideStory menunjukkan bahwa organisasi kriminal Çopja sangat bergantung pada cryptocurrency untuk mencuci uang ilegal.

Elbasani merincikannya. Kelompok kriminal selalu mencuci uang melalui berbagai sektor, tetapi cryptocurrency menciptakan apa yang tampak seperti cara mudah untuk membersihkan uang tunai. Namun, tidak sesederhana itu. Platform berlisensi di luar Albania membuatnya lebih sulit karena mereka mengenal klien mereka.

Mantan jaksa Eugen Beci mengidentifikasi platform utama yang terlibat – Binance dan bursa lain yang dibuat pada tahun 2011 di AS bernama Cragen. Itulah tempat di mana penegak hukum Albania memfokuskan upaya kerja sama internasional mereka.

Penyidik menemukan akun Binance yang diduga dikendalikan oleh Kujtim Kala dan Izeir Loloci. Jutaan dolar berada di sana. Keduanya diduga bekerja dengan tokoh-tokoh kuat yang menjalankan bisnis pertukaran di Tirana.

SPAK mendatangkan spesialis blockchain. Mereka menemukan transaksi yang berjalan melalui jaringan Tron/Tether. Jumlah besar. File kasus menunjukkan 4 transaksi: 105 ribu, 237 ribu, 978 ribu, dan sekitar 2 juta dolar. Semua diduga uang narkoba.

Elbasani menunjukkan masalahnya. Ketika platform berlisensi tahu siapa yang melakukan transaksi, pencucian menjadi lebih sulit. Tetapi platform tanpa identifikasi pelanggan ada, dan itu menciptakan peluang bagi kelompok kriminal.

Kane menjelaskan bagaimana pelacakan bekerja. Ahli IT melihat langsung ke blockchain – dari mana transaksi berasal, ke mana mereka pergi, bursa mana yang menyimpan dana. Tetapi dibutuhkan pengalaman serius, keahlian, dan perangkat lunak canggih.

Penyidik fokus pada gerbang terlebih dahulu. Bursa. Platform ini mengubah uang biasa menjadi kripto secara instan. Di situlah uang kotor mulai terlihat sah.

Operator menggunakan toko penukaran lokal untuk membersihkan aliran, seperti dalam kasus-kasus di seluruh dunia. Begitulah cara dua orang yang menjalankan bisnis pertukaran mata uang asing terjebak dalam hal ini.

Pengaturannya sederhana. Uang narkoba pergi ke rekening bank asing. Dikonversi menjadi Tether, Ethereum, dan Bitcoin. Kemudian, dikirim ke dompet digital di seluruh jaringan pengguna yang luas.

Bagian-bagian dari jaringan tersebut jelas – akun Binance, akun lain di "ALT 5 Sigma," dompet di antara mereka menangani transaksi besar.

Jahaj menyebutkan masalah kritis. Jaksa dapat menyita dompet yang dicurigai, tetapi mereka perlu menyelidiki dan mengumpulkan bukti untuk penyitaan. Kemudian ada masalah Kunci.

Satu nama terus muncul: SOLUTION SRL, sebuah perusahaan yang terdaftar di Milan, Italia. Hanya kedok yang menutupi aliran uang.

Catatan transaksi antara 23 Oktober 2024 dan 9 Juli 2025 mengungkapkan sesuatu yang besar. Sekitar $40 juta dalam pembelian cryptocurrency. Itu jauh melebihi $10 juta yang dilaporkan sebelumnya. Uang mengalir dari rekening bank Inggris dan Spanyol melalui kekacauan transaksi digital, memantul di antara dompet sebelum mendarat di alamat yang terkait dengan anggota organisasi di Elbasan.

