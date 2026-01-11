Kebocoran Instagram menimpa 17,5 juta akun: data tersebar luas

Instagram minggu ini mengalami kebocoran data besar-besaran di mana data sensitif dari 17,5 juta akun telah bocor. Perusahaan keamanan Malwarebytes mengungkap insiden tersebut dan memperingatkan bahwa data yang dicuri sudah beredar di dark web. Kebocoran ini berisi banyak...
Berita Kebocoran Instagram menimpa 17,5 juta akun: data telah bocor pertama kali muncul di Blockchain Stories.
