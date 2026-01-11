Tenggat Waktu BlockDAG 26 Januari Semakin Dekat

Proyek Kripto

Di pasar aset digital, imbalan sering kali jatuh kepada mereka yang memiliki timing terbaik. Seiring berjalannya Januari, BlockDAG (BDAG) telah mencapai titik di mana percakapan bukan lagi tentang apakah jaringan akan tiba, tetapi berapa banyak waktu yang tersisa untuk berpartisipasi. Setelah mengumpulkan lebih dari $442 juta dalam pendanaan dengan lebih dari 312.000 pemegang dan 3,5 juta pengguna aktif di aplikasi mining mobile X1-nya, BlockDAG diakui secara luas sebagai presale kripto terbaik untuk dipantau saat tenggat 26 Januari semakin dekat.

Untuk jendela terakhir, BDAG tersedia pada harga $0,003, meskipun harga listing yang dikonfirmasi ditetapkan pada $0,05. Ini menciptakan perbedaan 16,67×, atau sekitar 1.566% keuntungan dari entry saat ini hingga valuasi peluncuran. Seiring pasokan yang tersedia menurun dan kalender maju, jendela harga spesifik ini telah menjadi fokus utama pasar.

Signifikansi dari Titik Entry Terakhir $0,003

Banyak penawaran awal mengalami kesulitan karena nilainya terasa teoritis, tetapi BlockDAG telah menghilangkan kebingungan tersebut. Harga $0,003 adalah peluang terakhir dan sementara sebelum jaringan memasuki fase peluncuran resminya. Setelah jendela ini ditutup pada 26 Januari, syarat entry ini tidak akan pernah kembali.

Kejelasan ini sangat penting untuk pengambilan keputusan. Di ruang kripto, potensi keuntungan sering menyusut pada saat proyek bergerak menuju perdagangan publik. Dengan mengunci harga peluncuran dan tanggal akhir yang pasti, BlockDAG telah menciptakan jalur yang jelas untuk transisinya. Inilah alasan mengapa banyak peserta aktif sekarang menyebut BlockDAG sebagai presale kripto terbaik yang tersedia saat ini dalam siklus ini.

Mengukur Momentum Melalui Penggunaan Jaringan Aktif

Daya tarik di balik BlockDAG menonjol karena proyek ini sudah berfungsi seperti ekosistem langsung daripada hanya konsep. Saat ini, lebih dari 3,5 juta individu sedang mining melalui aplikasi X1, lebih dari 20.000 unit mining perangkat keras telah dikirimkan, dan keterlibatan komunitas mencapai 100 negara. Angka-angka ini adalah penanda kinerja aktif, bukan hanya tujuan masa depan.

Di sisi teknis, arsitektur hybrid BlockDAG, menggabungkan kecepatan Directed Acyclic Graph (DAG) dengan keamanan Proof-of-Work, dibangun untuk menangani volume besar dengan biaya rendah. Awakening Testnet telah membuktikan kemampuannya dengan memproses 1.400 transaksi per detik, dengan tujuan jangka panjang yang ditargetkan jauh lebih tinggi. Kompatibilitas penuhnya dengan Ethereum Virtual Machine (EVM) juga memudahkan pengembang untuk memigrasikan aplikasi mereka, lebih lanjut membuktikan potensinya untuk pertumbuhan dunia nyata.

Kombinasi penggunaan tinggi, infrastruktur kuat, dan manajemen jadwal yang ketat inilah mengapa proyek ini terus memimpin peringkat presale kripto terbaik.

Minat Profesional & Jalur Menuju Peluncuran Pasar

Titik balik utama untuk proyek ini adalah konfirmasi komitmen institusional yang signifikan sebesar $86 juta. Sementara modal berskala besar sering menunggu proyek untuk masuk ke bursa, keterlibatan awal ini telah mengubah nada pasar. Ini berfungsi sebagai tanda kepercayaan pada kemampuan tim untuk menjalankan roadmap teknis mereka.

Selanjutnya, diskusi mengenai potensi listing bursa Tier-1 telah meningkatkan visibilitas proyek. Sementara pengumuman resmi masih menunggu, tingkat minat yang tinggi telah mempercepat perasaan bahwa fase saat ini akan segera berakhir.

Jadwal dari sini jelas. Interaksi komunitas harian berlanjut, tujuan teknis dipenuhi tepat waktu, dan presale secara resmi berakhir pada 26 Januari. Setelah tanggal tersebut, roadmap bergerak menuju aktivasi mainnet, generasi token, dan listing bursa. Dengan pasokan yang dibatasi dan harga peluncuran $0,05 yang dikonfirmasi, hari-hari yang tersisa ini mewakili peluang terakhir untuk entry publik pada level ini.

Pemikiran Penutup

Status BlockDAG saat ini didefinisikan oleh kelangkaan aktual. Jendela $0,003 tersedia hanya karena proyek sedang dalam periode transisi akhir. Dengan $442 juta yang telah terkumpul dan jutaan penambang aktif, arah proyek telah ditetapkan.

Bagi mereka yang meninjau opsi presale kripto terbaik saat bulan berakhir, BlockDAG menonjol karena timeline-nya pasti dan peluangnya menyempit. Pasar akan melihat hasil akhir dari fase ini ketika jam menunjuk 26 Januari.

