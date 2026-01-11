Tennessee mengirim surat penghentian dan larangan kepada Kalshi, Polymarket, Crypto.com

Regulator Tennessee memperingatkan bahwa kegagalan mematuhi dapat memicu denda besar, perintah pengadilan, dan potensi rujukan penegakan hukum untuk penyelidikan lebih lanjut.

Regulator taruhan olahraga Tennessee telah memerintahkan platform pasar prediksi Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com untuk menghentikan penawaran kontrak acara olahraga kepada penduduk negara bagian tersebut.

Dalam surat penghentian dan larangan yang bertanggal Jumat, Tennessee Sports Wagering Council (SWC) menuduh ketiga platform tersebut secara ilegal menawarkan produk taruhan olahraga tanpa memegang lisensi yang dikeluarkan berdasarkan Tennessee Sports Gaming Act, menurut salinan surat yang dipublikasikan di X oleh pengacara taruhan olahraga Daniel Wallach.

SWC mengatakan kontrak acara olahraga yang terdaftar di Kalshi, Polymarket, dan North American Derivatives Exchange milik Crypto.com memungkinkan pengguna bertaruh uang pada hasil acara olahraga, praktik yang menurut hukum Tennessee dikhususkan hanya untuk sportsbook berlisensi. Regulator berpendapat bahwa mengemas produk sebagai "kontrak acara" tidak mengecualikan mereka dari undang-undang perjudian negara bagian.

