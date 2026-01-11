Saham Tesla (TSLA): Manajer Dana Lindung Nilai Miliarder Melepas Palantir untuk Tesla Meskipun Penjualan EV Merosot

TLDR

Millennium Management milik Israel Englander menjual 91% saham Palantir (4,5 juta saham) di Q3 sambil mengalikan empat posisi Tesla-nya dengan menambah 311.000 saham.

Palantir diperdagangkan pada 110 kali penjualan, menjadikannya hampir tiga kali lebih mahal daripada saham S&P 500 lainnya dan paling overvalued dalam indeks tersebut.

Pengiriman kendaraan listrik Tesla turun 8,5% pada 2025, tetapi pembaruan Model Y dan peluncuran Juniper secara bertahap sangat memengaruhi penjualan paruh pertama.

Tingkat pengiriman tahunan Tesla paruh kedua mencapai 1,83 juta kendaraan, menunjukkan kembalinya pertumbuhan mungkin terjadi pada 2026.

Penjualan Model 3 sebenarnya meningkat 17,6% dalam sembilan bulan pertama 2025 di AS, menunjukkan penurunan terutama terkait Model Y.

Israel Englander membuat taruhan berlawanan pada kuartal ketiga yang mengejutkan Wall Street. Dana lindung nilainya, Millennium Management, memotong posisi Palantir sebesar 91% sambil mengalikan empat saham Tesla.





Langkah ini tampak berlawanan dengan intuisi pada pandangan pertama. Palantir mengungguli pasar tahun lalu sementara Tesla berkinerja buruk. Tetapi rekam jejak Englander berbicara sendiri—Millennium mengalahkan S&P 500 sekitar 39 poin persentase selama tiga tahun terakhir.

Millennium menjual 4,5 juta saham Palantir di Q3, menurunkannya dari 10 kepemilikan teratas. Dana tersebut secara bersamaan menambahkan 311.000 saham Tesla. Tesla telah naik 27.300% sejak IPO 2010-nya, meskipun kinerja terkini tidak stabil.

Masalah Valuasi Palantir

Bisnis perangkat lunak AI Palantir sedang berkembang pesat. Perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan 63% di Q3, mencapai $1,1 miliar. Jumlah pelanggan melonjak 45% dan pengeluaran per pelanggan naik 34%.

Forrester Research menyebut Palantir sebagai pemimpin dalam platform AI. Manajemen mengklaim perusahaan unggul dalam memindahkan proyek AI dari prototipe ke produksi. Angka-angka mendukung pernyataan itu—laba bersih non-GAAP melonjak 110% menjadi $0,21 per saham dilusian.

Tetapi inilah masalahnya. Palantir diperdagangkan pada 110 kali penjualan. Itu menjadikannya saham paling mahal di S&P 500 dengan selisih yang sangat besar.

Saham termahal kedua dalam indeks, AppLovin, diperdagangkan hanya pada 38 kali penjualan. Valuasi Palantir hampir tiga kali lebih tinggi. Sedikit perusahaan perangkat lunak yang pernah mempertahankan rasio harga terhadap penjualan di atas 100.

Saham tersebut secara teoritis bisa turun 65% dan masih memegang gelar paling mahal di S&P 500. Itu posisi yang genting bagi investor mana pun yang memegang saham besar.

Permainan Transformasi Tesla

Bisnis kendaraan listrik Tesla menghadapi tantangan nyata. Perusahaan kehilangan sekitar 5 poin persentase pangsa pasar selama setahun terakhir. Produsen mobil China BYD kini memimpin penjualan mobil listrik global.

Pengiriman sepanjang tahun 2025 turun 8,5%. Itu bukan gambaran yang bagus untuk bisnis inti. Tetapi tesis investasi telah bergeser secara dramatis.

Pembaruan Model Y menjelaskan sebagian besar penurunan 2025. SUV berukuran sedang ini menyumbang lebih dari seperempat penjualan kendaraan listrik AS. Pergeseran produksi dan antisipasi pembeli untuk model Juniper baru memukul pengiriman paruh pertama.

Penjualan Model 3 sebenarnya naik 17,6% dalam sembilan bulan pertama 2025 di AS. Ini bukan masalah di seluruh Tesla. Ini secara khusus masalah Model Y.

Pengiriman tahunan paruh kedua mencapai 1,83 juta kendaraan. Konsensus Wall Street untuk 2026 berada di 1,75 juta. Dengan perbandingan tahun-ke-tahun yang lebih mudah yang akan datang dan Juniper kini tersedia secara global, pertumbuhan seharusnya kembali.

Taruhan AI Fisik

Masa depan Tesla berpusat pada kecerdasan buatan fisik. Itu berarti robotaxi dan robot humanoid, tidak hanya mobil listrik.

Pendekatan hanya kamera perusahaan memberinya keuntungan biaya atas pesaing seperti Waymo. Tesla tidak memerlukan sensor lidar atau radar yang mahal. Perangkat lunaknya juga tidak memerlukan peta kota definisi tinggi.

Tesla memiliki sekitar 8 juta kendaraan di jalan. Rencananya adalah membiarkan pemilik menambahkan mobil mereka ke platform robotaxi bersumber kerumunan. Itu awal yang besar dalam membangun armada.

CEO Elon Musk percaya robot humanoid Optimus pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan $10 triliun. Dia baru-baru ini mengklaim "Optimus akan menjadi ahli bedah yang luar biasa." Pasar robotaxi diproyeksikan tumbuh 74% setiap tahun hingga 2030.

Pasar robot humanoid seharusnya berkembang pada 54% setiap tahun hingga 2035. Tidak ada bisnis yang menghasilkan pendapatan material saat ini, membuat valuasi sangat spekulatif.

Musk mengharapkan persetujuan regulasi untuk robotaxi tanpa pengawasan tiba pada 2026. Produksi Cybercab dijadwalkan dimulai pada April. Persetujuan FSD Eropa di Belanda bisa datang pada awal 2026.

Tesla mengumumkan produksi dan pengiriman kuartal keempat yang mengecewakan investor. Laporan tersebut mengakhiri tahun dengan penurunan penjualan kendaraan listrik. Tetapi peluncuran Juniper selesai dan versi Model Y yang lebih baru dan terjangkau kini bersaing dalam harga.

