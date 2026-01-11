BursaDEX+
Industri rantai dingin diperkirakan akan tumbuh setidaknya 8% setiap tahun selama lima tahun ke depan dengan makanan beku atau dingin menjadi lebih umum dan meninggalkan

Supermarket 'mainstreaming' untuk mendorong pertumbuhan rantai dingin

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/11 20:15
Oleh Justine Irish D. Tabile, Reporter

INDUSTRI rantai dingin diperkirakan tumbuh setidaknya 8% setiap tahun selama lima tahun ke depan dengan makanan beku atau dingin menjadi lebih umum dan meninggalkan citra mewahnya, kata Cold Chain Association of the Philippines (CCAP).

CCAP memperkirakan rentang pertumbuhan 8-10% per tahun, menjadikannya salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat dalam ekosistem logistik dan pasokan makanan.

"Seiring konsumen menjadi lebih sadar akan keamanan dan kualitas makanan, produk dingin dan beku tidak lagi dipandang sebagai premium atau niche — mereka menjadi arus utama," kata Presiden Anthony S. Dizon dalam pernyataan akhir pekan.

"Pergeseran ini mendorong permintaan kapasitas rantai dingin di seluruh penyimpanan, pemrosesan, dan terutama transportasi," tambahnya.

Khususnya, pergeseran dari pasar basah tradisional ke supermarket dan outlet ritel yang menawarkan produk dingin dan beku diperkirakan akan membentuk kembali permintaan fasilitas penyimpanan dingin dan transportasi berpendingin.

CCAP mengatakan kerugian makanan pasca panen tetap signifikan di Filipina, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke infrastruktur rantai dingin.

"Meningkatkan transportasi berpendingin secara luas dipandang sebagai salah satu cara paling efektif untuk menjaga kualitas produk, menstabilkan harga, dan memperluas jangkauan pasar bagi petani dan produsen makanan," kata CCAP.

Namun, asosiasi melihat pengiriman berpendingin mil terakhir dan regional sebagai hambatan utama saat distribusi makanan meluas ke rute provinsi dan antar pulau.

"Tantangan ini diperparah oleh iklim tropis Filipina dan biaya listrik yang relatif tinggi, yang menempatkan premi pada solusi pendinginan hemat energi," katanya.

Untuk alasan ini, Mr. Dizon mengatakan bahwa fase pertumbuhan rantai dingin berikutnya akan menuntut efisiensi operasi dan keandalan yang lebih tinggi.

"Industri telah mengadopsi teknologi canggih karena keberlanjutan investasi sangat penting," katanya. "Operator mencari solusi yang mengurangi pembusukan, mengelola biaya energi, dan berkinerja konsisten di seluruh rute pengiriman yang lebih panjang dan kompleks."

Peluang Pasar
