Produsen chip memori menolak terburu-buru meski AI menghabiskan pasokan mereka

Perusahaan pembuat chip memori dan drive penyimpanan mengalami permintaan yang sangat besar, tetapi tidak akan meningkatkan produksi dengan cepat, meskipun kekurangan pasokan yang parah melanda berbagai pasar.

Bisnis memori menghadapi apa yang disebut pengamat industri sebagai krisis pasokan luar biasa. Pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan telah menghabiskan sebagian besar memori flash NAND, chip DRAM, dan hard drive yang tersedia. Sektor lain kesulitan mendapatkan pasokan. Produsen PC dan smartphone mengalami kesulitan khusus dalam mendapatkan komponen.

Bulan lalu, analis chip Morgan Stanley Joe Moore menyebutnya sebagai "ketidaksesuaian pasokan dan permintaan generasional" dalam industri memori.

Pasokan yang ketat telah mendorong harga naik, memberikan keuntungan pendapatan besar kepada produsen. Micron mencatat rekor penjualan kuartalan dan laba operasional bulan lalu. Samsung mengatakan Kamis bahwa laba operasional kuartal keempat kemungkinan akan tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Normalnya, kekurangan ekstrem dan harga tinggi akan membuat produsen dengan cepat meningkatkan output. Tetapi perusahaan memori bersikap hati-hati. Mereka pernah dirugikan oleh fluktuasi harga yang liar sebelumnya.

Wall Street menghargai kehati-hatian

Kehati-hatian tersebut telah menguntungkan investor. Saham memori telah menjadi favorit Wall Street. Micron, Seagate, dan Western Digital semuanya melihat saham mereka lebih dari dua kali lipat pada tahun 2025, menjadikan mereka yang berkinerja terbaik di S&P 500. Sandisk, yang berpisah dari Western Digital pada bulan Februari, melonjak sepuluh kali lipat. SK Hynix, produsen Korea Selatan yang hanya fokus pada memori, naik 88% hanya dalam tiga bulan.

Analis berpikir harga chip memori dan hard drive akan tetap tinggi tahun ini, mungkin menjaga nilai saham tetap tinggi. Tetapi industri ini memiliki sejarah yang brutal. Penurunan harga telah berulang kali mendorong produsen ke zona merah dan menjatuhkan saham mereka. Itu terjadi baru-baru ini pada tahun 2023, ketika Micron, Western, Seagate, dan Hynix semuanya mencatat kerugian operasional tahunan.

Apakah sekarang akan berbeda? Mungkin. Sistem komputasi dari perusahaan seperti Nvidia dan Advanced Micro Devices membutuhkan banyak DRAM khusus untuk bekerja. Sistem ini juga menciptakan gunung data baru yang harus disimpan di suatu tempat—pada hard drive dan solid-state drive berbasis flash.

Analis Bernstein Mark Newman menyebut ini sebagai "ledakan data." Dia memperkirakan pengiriman penyimpanan data gabungan untuk flash NAND dan hard drive akan tumbuh 19% setiap tahun selama empat tahun. Itu mengalahkan rata-rata 14% dari dekade terakhir.

Nvidia dan AMD juga telah mempercepat siklus rilis mereka. Mereka sekarang meluncurkan sistem baru utama setiap tahun. Menambahkan lebih banyak memori DRAM ke sistem ini meningkatkan kinerja dibandingkan versi lama. Chip GPU Rubin dari Nvidia, yang dipamerkan minggu lalu di Consumer Electronics Show, hampir tiga kali lipat bandwidth memori dari chip Blackwell yang mulai dikirim tahun lalu.

Permintaan bergantung pada belanja modal oleh perusahaan teknologi terbesar di dunia. Itu sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Berdasarkan perkiraan kuartal Desember, Amazon.com, Google, Microsoft, dan Meta Platforms menghabiskan $407 miliar secara gabungan pada tahun 2025.

Analis memperkirakan akan mencapai sekitar $523 miliar tahun ini, menurut proyeksi konsensus Visible Alpha. "Jika permintaan tetap sekuat ini, siklus naik bisa berlanjut selama beberapa tahun," tulis Moore.

Eksekutif memori mengingat masa-masa sulit

Bahkan dengan prediksi mengerikan tentang kekurangan memori untuk elektronik lainnya, produsen seperti Micron, Sandisk, Seagate, dan Western Digital bergerak hati-hati pada kapasitas produksi baru. Hanya Seagate yang berencana untuk peningkatan nyata dalam belanja modal tahun ini, dan itu hanya untuk menjaga pengeluaran mereka sekitar 4% dari pendapatan seperti biasa.

Sandisk mengharapkan untuk meningkatkan belanja modal sebesar 18% untuk tahun fiskalnya yang berakhir pada bulan Juni, meskipun pendapatan melonjak 44% pada periode yang sama, perkiraan FactSet menunjukkan. Pada konferensi UBS bulan lalu, Chief Executive Sandisk David Goeckeler mengatakan kurangnya kesepakatan pasokan jangka panjang di sebagian besar industri flash NAND membuat sulit bagi perusahaan untuk merencanakan investasi besar. Seperti semikonduktor lainnya, chip flash NAND memerlukan fasilitas yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun.

"Mungkin sisi permintaan harus berpikir tentang membuat komitmen yang lebih panjang dari tiga bulan dalam satu waktu," kata Goeckeler di konferensi. Dia menambahkan bahwa perusahaan "perlu mendapatkan ekonomi yang tepat untuk dapat terus menginvestasikan uang itu dan tidak melalui periode episodik besar kehilangan uang ini."

