Postingan Top Binance Traders Now 300% More Bullish on XRP: $3 by End of January? muncul di BitcoinEthereumNews.com. XRP kembali hangat setelah trader teratas Binance

Trader Teratas Binance Kini 300% Lebih Bullish terhadap XRP: $3 pada Akhir Januari?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 23:49
XRP kembali memanas setelah metrik trader teratas Binance mengungkapkan bias yang kuat: 76,16% akun terbaik memegang posisi long, dengan hanya 23,84% yang masih bertaruh melawannya. Rasio akun long/short telah melonjak ke 3,19, yang merupakan salah satu posisi paling bullish dalam beberapa bulan.

Yang lebih penting lagi, rasio berbasis posisi juga naik ke 1,97, menunjukkan bahwa ini bukan hanya sekelompok bulls yang menunggu di pinggir — akun-akun ini benar-benar memperbesar posisi mereka pada XRP.

Sumber: Binance

Beberapa hari yang lalu, XRP memantul dari zona $1,80 dan kembali naik ke level $2,10, tetapi harganya masih cukup rendah dibandingkan dengan awal Januari ketika hampir menembus ke $2,40.

Meskipun grafik masih menunjukkan tekanan jual, sentimen derivatif telah berbalik secara decisif, dan itu jarang terjadi tanpa alasan. Ini bukan kerumunan netral yang berharap arah — ini adalah bus penuh yang menuju ke utara.

Mengapa long XRP?

Sebagian karena kelelahan sisi short. Funding rates sedang mendingin, dan pasar telah mencerna siklus altcoin selama sebulan. Sementara Bitcoin berkonsolidasi, aset beta tinggi seperti XRP adalah kandidat menarik untuk permainan kejar-kejaran, terutama jika narasi ETF bertahan.

Tetapi rasio hampir 3,2 long/short sering menunjukkan kepercayaan diri berlebihan lokal atau front-running. Di masa lalu, ada ketidakseimbangan serupa sebelum pergerakan besar XRP pada Maret 2021 dan November 2023.

Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, kita mungkin melihat kenaikan ke antara $2,80 dan $3 sebelum akhir bulan, selama kecepatan saat ini tidak melambat di sekitar angka $2,40.

Untuk saat ini, jelas terlihat bahwa paus sedang mengumpulkan, dan mereka melakukannya dengan cepat. Jika $2,40 tembus, Januari memiliki peluang untuk lari terakhir.

Sumber: https://u.today/top-binance-traders-now-300-more-bullish-on-xrp-3-by-end-of-january

