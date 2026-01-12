Pesona yang Hilang

1 dari 3 MODEL SKALA Manila Metropolitan Theater — JOSEPH L. GARCIA TERNO AURORA QUEZON — JOSEPH L. GARCIA MEJA RIAS AURORA AQUINO — JOSEPH L. GARCIA

PENULIS Carmen Guerrero Nakpil dianggap sebagai orang yang menciptakan frasa "300 tahun di biara dan 50 tahun di Hollywood" sebagai deskripsi sejarah Filipina di bawah pemerintahan kolonial Spanyol dan Amerika. Selama setengah waktu itu di bawah Amerika, Filipina dibalut dalam keindahan gaya Art Deco.

Gaya desain ini berasal dari Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes di Paris pada tahun 1925 (sehingga baru saja merayakan peringatan seratusnya). Untuk memperingati acara tersebut, Museum Nasional Filipina membuka pameran Art Deco di Filipina pada November tahun lalu, berlangsung hingga 31 Mei tahun ini.

Pameran bertajuk Art Deco: Modernity and Design in the Philippines 1925-1950, mengumpulkan contoh-contoh Art Deco dan menekankan penyebarannya yang luas. Mudah untuk menganggap gaya desain populernya memengaruhi arsitektur (terlihat dalam foto dan model skala di pameran) tetapi gaya ini juga terlihat dalam alat tulis, furnitur, pakaian — dan bahkan dalam cara kita mendekati agama.

Misalnya, pameran menyambut pengunjung dengan relief yang diambil dari fasad Capitol Theater, yang dibangun pada tahun 1935. Sebuah garis waktu juga menetapkan kedatangan Art Deco di Filipina. Sementara tiba di seluruh dunia melalui Paris, gaya ini mencapai pantai kami secara tidak langsung melalui penjajah kami. Sementara Art Deco sebagai sebuah gaya, seperti yang kami sebutkan, dimulai pada tahun 1925 dan disalip oleh gaya lain pada akhir tahun 1930-an, garis waktu di Museum Nasional Seni Rupa meluas sebelum dan sesudah masa kejayaan Art Deco. Garis waktu ini meluas lebih jauh ke belakang untuk mencerminkan hukum dan kebijakan Amerika yang memungkinkan untuk membangun, mengimpor, dan memproduksi dengan gaya yang mendominasi basis asalnya, sementara garis waktu meluas setelahnya untuk mencerminkan sebuah negara yang terluka oleh perang, membangun dengan sisa-sisa yang ditinggalkan.

Pameran ini menyebutkan ekspresi pertama Art Deco di Filipina sebagai Kapel Kristus yang Disalibkan di St. Paul College di Manila, menampilkan sentuhan Art Deco yang dipadukan dengan tema tropis-Gotik. Yang ditampilkan secara menonjol dalam pameran adalah Manila Metropolitan Theater, yang dibangun pada tahun 1931. Gedung ini bertahan hingga hari ini sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur Art Deco di Filipina — nasib yang tidak dialami oleh banyak bangunan yang dibangun pada periode tersebut. Misalnya, sementara pameran ini juga merayakan bangunan Manila Jai Alai, gedung ini tidak bertahan hingga hari ini — bukan karena Perang Dunia Kedua (pameran mencatat kerusakan masa perang yang dialami oleh landmark Art Deco lainnya seperti teater yang disebutkan di atas, Kompleks Olahraga Rizal, Jembatan Quezon, dan pusat perbelanjaan Crystal Arcade), tetapi karena birokrasi dan berjalannya waktu — bangunan ini dihancurkan pada tahun 2000 oleh Walikota Manila saat itu Lito Atienza, meskipun ada upaya keras untuk menyelamatkannya, untuk memberi jalan bagi Manila Hall of Justice yang baru (yang tidak pernah dibangun).

Galeri lain yang menampung pameran (yang menempati galeri VII dan X) bergerak melampaui arsitektur dan melanjutkan untuk menunjukkan gaya desain dalam kehidupan sehari-hari. Terno dan gaun Filipiniana menunjukkan pola berani dan cerah yang membuat Art Deco berbeda. Gaun-gaun dari koleksi wanita terkemuka pada periode tersebut: pikirkan terno yang dikenakan oleh Aurora Quezon, Ibu Negara saat itu.

Rupanya setiap orang memiliki sedikit potongan Art Deco di rumah mereka: lebih dari barang-barang dari orang-orang terkemuka pada era itu (lihat meja rias milik Aurora Aquino, ibu dari politisi kemudian pahlawan Benigno "Ninoy" Aquino, Jr.), beberapa barang dipinjamkan dari orang Filipina biasa seperti penulis Jose "Butch" Dalisay, Jr., misalnya, yang meminjamkan pena dan alat tulis yang menunjukkan periode tersebut.

Catatan di pameran mengatakan, "Art Deco berkembang di persimpangan sejarah ketika orang Filipina mendambakan untuk menegaskan identitas nasionalis sambil merangkul modernitas dalam lingkungan kolonial Barat." Terhapus oleh perang, gaya ini menyaksikan gaya baru: modern pertengahan abad juga menjadi populer di sini, tetapi dapat dikatakan bahwa dalam arsitektur, gaya paling menonjol berikutnya di Filipina adalah Brutalisme era Marcos. Pameran ini dengan demikian mendapatkan semacam kerinduan: lebih dari menunjukkan apa yang dulu Filipina, ada hampir seperti desahan dalam memikirkan apa lagi yang bisa terjadi, sebelum kemewahan era itu hilang karena perang, kemudian generasi berturut-turut korupsi. — Joseph L. Garcia