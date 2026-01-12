CEO CryptoQuant Mengkritik Platform X Terkait Krisis Spam Bot dan Penekanan Konten Kripto

Pendiri CryptoQuant Ki Young Ju telah mengkritik secara terbuka X (sebelumnya Twitter) karena menekan konten kripto yang sah sambil gagal mengendalikan lonjakan besar spam bot otomatis.

Lonjakan Aktivitas Bot Sebesar 1.224%

Pada 9 Januari 2026, alat Radar CryptoQuant mendeteksi 7,75 juta postingan terkait kripto di X dalam satu hari. Ini merupakan peningkatan 1.224% dibandingkan dengan tingkat aktivitas normal. Menurut Ju, yang memposting analisisnya pada 10 Januari, gelombang besar spam yang dihasilkan AI ini memaksa algoritma X untuk memperlakukan semua konten kripto sebagai mencurigakan, bahkan ketika berasal dari pengguna autentik.

"Sangat tidak masuk akal bahwa X lebih memilih melarang kripto daripada meningkatkan deteksi botnya," tulis Ju dalam postingannya pada hari Minggu. Dia menjelaskan bahwa seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan, bot menjadi tak terhindarkan. Masalah sebenarnya, menurutnya, adalah ketidakmampuan X untuk membedakan antara akun otomatis dan manusia sungguhan.

Sumber: @ki_young_ju

Sistem Verifikasi Berbayar Dikritik

Ju juga mengkritik sistem verifikasi berbayar X, yang seharusnya membantu menyaring spam dan akun palsu. Sebaliknya, dia mengklaim sistem tersebut telah gagal memenuhi tujuannya dan sekarang memungkinkan bot untuk "membayar untuk spam" sementara pembuat konten kripto asli melihat jangkauan mereka berkurang secara dramatis.

Banjir konten bot berkualitas rendah telah memicu tindakan keras algoritmik di seluruh platform. Filter otomatis ini tidak hanya menangkap spam—mereka juga menekan akun kripto yang sah, analisis pasar, dan konten edukatif. Banyak pembuat konten kripto melaporkan bahwa postingan yang sebelumnya mencapai ribuan orang sekarang hanya mendapat 300 hingga 800 tampilan.

Kepala Produk X Menyalahkan Pengguna

Nikita Bier, yang menjadi Kepala Produk X pada Juli 2025, menawarkan penjelasan berbeda untuk penurunan jangkauan Crypto Twitter. Dia berargumen bahwa masalahnya adalah self-inflicted, disebabkan oleh pengguna kripto sendiri.

"CT mati karena bunuh diri, bukan dari algoritma," kata Bier. Dia menjelaskan bahwa banyak akun kripto menghabiskan jangkauan harian mereka dengan memposting secara berlebihan, seringkali dengan pesan bernilai rendah seperti balasan "gm" (good morning) yang berulang. Karena pengguna rata-rata hanya menggulir cukup untuk melihat 20 hingga 30 postingan per hari, postingan rendah usaha ini membuang slot visibilitas yang berharga.

Komentar Bier memicu perdebatan sengit di kalangan kripto. Banyak pengguna tidak setuju, berargumen bahwa X telah secara terbuka menekan konten kripto dan melupakan bahwa komunitas kripto adalah segmen besar yang membuat platform tetap aktif.

Pembaruan Algoritma Desember Memukul Kripto dengan Keras

Masalah penekanan tampaknya terkait dengan pembaruan algoritma besar yang diluncurkan X pada Desember 2025. Pembaruan ini dirancang untuk melawan spam dan bot, tetapi memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan untuk konten kripto yang sah.

Pengusaha kripto Lisa Edwards melaporkan pada 11 Desember 2025, bahwa postingan yang berisi ticker mata uang kripto seperti $BTC atau $ETH sekarang memicu pengurangan visibilitas. Frasa kripto umum seperti "to the moon," "100x," dan "altseason" ditandai oleh AI X sebagai spam, menyebabkan postingan terkubur selama berminggu-minggu. Bahkan grafik harga dan analisis teknikal—konten inti untuk trader kripto—melihat jangkauan mereka turun hingga 80% dalam semalam.

Edwards menjelaskan bahwa AI X dilatih untuk memprioritaskan konten yang membuat pengguna tetap terlibat sambil mengurangi "regretted user seconds." Algoritma tampaknya menentukan bahwa banyak pengguna bosan dengan postingan kripto yang berulang, memperlakukan konten tersebut mirip dengan iklan rokok—masih diizinkan di platform tetapi sebagian besar tidak terlihat oleh siapa pun di luar komunitas kripto yang ada.

Elon Musk Menjanjikan Transparansi

Pada 10 Januari 2026, Elon Musk mengumumkan bahwa X akan membuat algoritma barunya menjadi open source dalam tujuh hari. Kode yang dirilis akan mencakup semua yang digunakan untuk menentukan postingan organik dan iklan apa yang direkomendasikan kepada pengguna.

Musk berjanji untuk mengulangi proses ini setiap empat minggu dengan catatan pengembang terperinci yang menjelaskan setiap perubahan. Ini bukan janji pertamanya untuk open-source algoritma—dia membuat komitmen serupa pada tahun 2023 yang tidak sepenuhnya diimplementasikan. Rilis kode 2023 meninggalkan detail penting dan belum diperbarui.

Waktu pengumuman Musk menunjukkan respons terhadap kritik yang berkembang dari komunitas kripto. Apakah rilis open source akan mengatasi kekhawatiran tentang deteksi bot dan penekanan konten kripto masih harus dilihat.

Dampak Lebih Luas pada Komunitas Kripto

Situasi ini menyoroti ketegangan yang berkembang antara platform media sosial dan komunitas kripto. X berfungsi sebagai pusat komunikasi real-time utama untuk penggemar kripto, yang mengandalkannya untuk berbagi wawasan pasar, pembaruan proyek, berita terbaru, dan analisis on-chain.

Ketika suara kripto yang sah ditekan sementara bot terus membanjiri platform, ini merusak kepercayaan dan mempersulit informasi berharga untuk mencapai orang-orang yang membutuhkannya. Perdebatan tentang apakah penurunan jangkauan berasal dari perubahan algoritma atau perilaku pengguna terus membagi pendapat.

Kebijakan X bertujuan untuk mencegah manipulasi platform dan aktivitas tidak autentik yang terkoordinasi, yang dapat mencakup pembatasan visibilitas konten. Namun, tantangannya terletak pada membedakan antara operasi spam dan keterlibatan komunitas autentik—terutama di ruang seperti kripto di mana posting cepat dan terminologi bersama adalah normal.

Jalan ke Depan

Komunitas kripto di X menemukan diri mereka terjebak antara penekanan algoritmik yang dirancang untuk melawan spam dan ledakan aktivitas bot yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kritik Ki Young Ju mencerminkan frustrasi yang lebih luas bahwa solusi platform menghukum pengguna yang sah alih-alih menyelesaikan akar penyebabnya.

Seiring pasar Bitcoin terus berkembang dan adopsi institusional tumbuh, saluran komunikasi yang efektif menjadi semakin penting. Apakah X dapat menemukan keseimbangan antara pencegahan spam dan mendukung diskusi kripto yang asli akan menentukan apakah platform ini tetap menjadi platform pilihan untuk diskusi mata uang kripto—atau jika komunitas mulai mencari tempat lain.