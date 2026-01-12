BursaDEX+
Willy Woo Tandai Risiko Bear Bitcoin saat Likuiditas Memudar di Balik Harga

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 09:32
Bitcoin bisa melonjak lebih tinggi dalam jangka pendek sebelum memasuki fase akhir siklus yang berbahaya, karena data on-chain menunjukkan momentum meningkat pada likuiditas yang melemah, meningkatkan risiko pasar bearish menuju 2026, menurut Willy Woo. Willy Woo Menandai Pengaturan Tahap Akhir Bitcoin saat Risiko Bearish Menguat Bitcoin bisa mengalami reli jangka pendek yang tajam sebelum memasuki fase rentan […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/willy-woo-flags-bitcoin-bear-risk-as-liquidity-fades-behind-price/

