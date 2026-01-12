DOJ Memanggil Ketua Fed Powell, Memicu Perdebatan Independensi

Poin-Poin Penting: DOJ mengeluarkan surat panggilan kepada Ketua Fed Powell, mempertanyakan independensi.

Powell: Surat panggilan terkait penetapan suku bunga, bukan renovasi.

DOJ fokus pada pengeluaran renovasi, Powell membantah motif tersebut.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell dipanggil oleh DOJ di tengah potensi tekanan politik terkait kebijakan suku bunga.

Hal ini menyoroti ketegangan antara otonomi kebijakan Federal Reserve dan potensi pengaruh politik, yang mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan pasar.

Surat Panggilan DOJ Memicu Kekhawatiran Pengaruh Politik terhadap Fed

Departemen Kehakiman telah mengeluarkan surat panggilan grand jury kepada Ketua Federal Reserve Jerome Powell, memunculkan pertanyaan tentang campur tangan politik dalam kebijakan moneter. Powell, dalam pernyataannya kepada publik, menyatakan bahwa surat panggilan tersebut merupakan tindakan balasan yang terkait dengan prioritas penetapan suku bunga Federal Reserve.

Komentar Powell mengisyaratkan bahwa surat panggilan ini lebih sedikit tentang kesaksian mengenai pengeluaran renovasi dan lebih merupakan bentuk tekanan tidak langsung yang terkait dengan keputusan penetapan suku bunga. Powell menegaskan bahwa kebijakan suku bunga Fed harus bebas dari pengaruh politik.

Pengamat pasar dan para ahli telah menyatakan kekhawatiran atas potensi risiko terhadap independensi penetapan kebijakan moneter Federal Reserve, yang semakin diintensifkan oleh pernyataan publik Powell. Perkembangan ini telah menarik komentar dari analis keuangan tentang kemungkinan implikasi bagi investor institusional.

Preseden Historis Menyoroti Dampak pada Kripto dan Pasar

Tahukah Anda? Satu-satunya waktu lain ketika Ketua Federal Reserve AS yang sedang menjabat menghadapi tekanan politik yang intens adalah selama era Nixon, menunjukkan bagaimana iklim politik dapat mempengaruhi otonomi bank sentral.

Bitcoin (BTC) saat ini memiliki harga $91.748,68 dan kapitalisasi pasar formatNumber(1832653252172, 2) USD, mewakili dominasi pasar 58,62%. Dalam 24 jam terakhir, BTC mengalami kenaikan harga 1,31%, sementara selama 90 hari terakhir, menurun 19,53%. Data dari CoinMarketCap mencerminkan bagaimana faktor makroekonomi, seperti tindakan Fed, dapat mempengaruhi tren mata uang kripto.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 02:42 UTC tanggal 12 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari riset Coincu menunjukkan tantangan otonomi Federal Reserve dapat mengubah ekspektasi suku bunga, mempengaruhi pasar kripto dan kepercayaan terhadap mata uang fiat. Tekanan historis pada bank sentral menyoroti pentingnya independensi kebijakan untuk stabilitas pasar.