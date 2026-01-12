Tether membekukan $182 juta USDT di beberapa dompet Tron yang diduga terkait aktivitas ilegal

Tether telah melakukan salah satu tindakan penegakan terbesar dalam satu hari, membekukan sejumlah besar USDT di jaringan Tron.

Ringkasan Tether membekukan sekitar $182 juta USDT di lima dompet Tron pada 11 Januari 2026.

Tindakan ini, yang terkait dengan penegakan hukum AS, menyoroti kontrol penerbit atas pembekuan stablecoin.

Kritikus mengatakan kekuatan pembekuan terpusat menunjukkan perbedaan mendasar antara stablecoin dan aset terdesentralisasi seperti Bitcoin.

Dalam tindakan yang tampaknya terkait dengan penegakan hukum, Tether telah memblokir sejumlah besar USDT di blockchain Tron.

Pada 11 Januari, Tether membekukan sekitar $182 juta USDT di lima dompet berbasis Tron (TRX) dalam satu hari, menurut data dari pelacak on-chain Whale Alert. Kepemilikan di setiap dompet yang menjadi target pembekuan berkisar dari sekitar $12 juta hingga $50 juta.

Pembekuan masif dilakukan dengan kerja sama penegakan hukum

Tindakan tersebut tampaknya dilakukan berkoordinasi dengan otoritas AS, termasuk Departemen Kehakiman dan Biro Investigasi Federal. Namun, Tether belum mengungkapkan secara publik alasan pasti pembekuan tersebut.

Langkah seperti ini biasanya mengikuti investigasi terhadap penipuan, peretasan, penghindaran sanksi, atau penggunaan ilegal kripto lainnya.

Tether mempertahankan kunci administratif khusus dalam kontrak pintar USDT yang diterbitkannya, yang memungkinkan perusahaan membekukan token di tingkat penerbit. Kemampuan ini merupakan bagian dari cara penerbit stablecoin yang didukung fiat mematuhi permintaan hukum dan aturan anti pencucian uang.

Peristiwa pembekuan terbaru ini adalah salah satu yang terbesar yang terlihat untuk USDT dalam satu hari. Sebagai konteks, perusahaan analitik AMLBot melaporkan bahwa Tether telah membekukan lebih dari $3 miliar aset dari lebih dari 7.000 alamat antara 2023 dan 2025, skala yang jauh melampaui apa yang telah dilakukan penerbit stablecoin lainnya.

Sentralisasi memicu perdebatan di tengah dominasi pasar

Pembekuan ini terjadi saat diskusi seputar kontrol terpusat stablecoin berkembang. USDT digunakan secara luas di pasar kripto, dengan lebih dari $80 miliar beredar di blockchain Tron.

Tidak seperti aset terdesentralisasi seperti Bitcoin (BTC), stablecoin seperti USDT dapat dihentikan atau diblokir oleh penerbitnya ketika tekanan hukum muncul.

Data Chainalysis menunjukkan stablecoin menyumbang sekitar 84% aktivitas kripto ilegal pada akhir 2025, mencerminkan bagaimana token yang dipatok dolar telah menjadi media pilihan dalam banyak penipuan on-chain dan pergerakan terkait sanksi.

Kritikus menunjukkan bahwa model "kill switch" ini membuat stablecoin secara fundamental berbeda dari mata uang kripto terdesentralisasi dan dapat mendorong beberapa pemerintah atau institusi untuk lebih menyukai aset yang tidak dapat dibekukan, seperti Bitcoin atau emas.