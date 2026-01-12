Kepala Produk X Memicu Kemarahan saat Komunitas Kripto Menuduh Platform Membunuh Jangkauan

Nikita Bier, kepala produk di X, telah memicu kembali perdebatan sengit di dalam komunitas kripto setelah membagikan penjelasan blak-blakan tentang bagaimana jangkauan platform bekerja, dan mengapa "Crypto Twitter" mungkin menyusut. Postingan Bier, yang diduga telah dihapus sekarang, menyebutkan mitos viral yang mendorong orang untuk membalas ratusan kali sehari untuk mengembangkan akun, tetapi strategi itu sebenarnya "menghabiskan sebagian jangkauan Anda untuk hari itu." Dia menutup dengan kalimat tegas: "CT mati karena bunuh diri, bukan karena algoritma."

Thread tersebut mendarat seperti korek api yang dijatuhkan. Akun populer Crypto Tony merespons dengan marah, menuduh Bier dengan sengaja "menghancurkan" jangkauan komunitas dan menuntut X mengembalikan perilaku lama. "Nikita harus pergi atau memperbaiki masalah kacau ini sesegera mungkin," tweet Crypto Tony, dengan menyatakan bahwa perubahan platform menghukum pengguna yang terus-menerus online mendukung komunitas CT. "Dia pada dasarnya mengatakan jika kita memposting lebih sedikit konten, itu lebih baik untuk jangkauan kita. Ini sama sekali tidak masuk akal bagi mereka yang mencoba mengembangkan akun mereka dan mendukung komunitas kripto. Kembalikan seperti sebelumnya. Saya yakin hal-hal akan menjadi lebih baik dan kita akan dapat melihat apa yang kita datangi ke X. Konten terkait kripto di komunitas kita."

Tidak semua orang setuju bahwa algoritma adalah penjahatnya. Benjamin Cowen, komentator kripto lama, membantah bahwa penurunan Crypto Twitter lebih berkaitan dengan perilaku kreator daripada penyesuaian platform. Dalam serangkaian tweet, Cowen berargumen bahwa influencer yang berulang kali mempromosikan proyek yang kurang diteliti atau berbayar, dan kemudian diduga membuang token tersebut, mengikis kepercayaan dan mengusir audiens. "Algo tidak membunuh CT," tulisnya. "Influencer yang mempromosikan shitcoin paling buruk kepada audiens mereka sebagai imbalan alokasi dalam proyek tersebut sehingga mereka kemudian bisa membuangnya pada audiens mereka selama beberapa tahun terakhir adalah yang membunuh CT."

Cowen memperluas poin itu, mengatakan komunitas sekarang menghadapi perhitungan yang diperlukan. Dia berkata, "Banyak influencer di CT merasa bahwa algoritma tidak lagi menguntungkan mereka. Saya pikir kenyataan keras yang harus dihadapi/diterima industri kripto untuk menjadi matang adalah mengakui bahwa mungkin algoritma bukan yang harus disalahkan, melainkan orang-orang yang memilih untuk mengabaikan semua postingan berkualitas rendah tentang 'lowcap gems' dan memecoin yang hampir semua akhirnya menjadi nol." Dia mendesak industri untuk memberi penghargaan kepada pembangun dan kontributor jangka panjang daripada promotor keras dari keuntungan cepat, dengan menyatakan goncangan pada akhirnya akan menghasilkan investor yang lebih terinformasi dan budaya yang lebih sehat.

Perdebatan di X

Pertukaran tersebut mengungkap ketegangan yang lebih besar yang terjadi di seluruh platform sosial: bagaimana menyeimbangkan jangkauan dan keterlibatan tanpa mendorong perilaku spam, dan bagaimana komunitas pulih dari siklus hype, promosi berbayar, dan kehilangan kredibilitas. Bagi banyak pengguna reguler di X, perdebatan ini bukan hanya teknis, tetapi emosional. Crypto Tony dan suara-suara frustrasi lainnya melihat perubahan jangkauan sebagai serangan langsung pada komunitas yang bertahan hidup pada percakapan dan dukungan instan. Bagi kritikus seperti Cowen, krisis adalah konsekuensi dari insentif yang tidak selaras dan pelajaran keras industri itu sendiri.

Pesan asli Bier tentang "jangkauan" menyentuh frustrasi berulang dengan algoritma platform: mereka terasa tidak terlihat dan sewenang-wenang, namun mereka membentuk siapa yang didengar. Apakah obat yang tepat adalah perubahan produk dari X, pengungkapan dan akuntabilitas yang lebih ketat di antara influencer, atau perubahan budaya dalam adegan kripto itu sendiri sekarang menjadi subjek diskusi yang panas. Untuk saat ini, perselisihan menunjukkan betapa rapuhnya komunitas online ketika kepercayaan lambat untuk dibangun kembali dan aturan platform berubah lebih cepat daripada pengguna beradaptasi.

Argumen terus berlangsung secara publik, dan satu hal yang jelas: suara-suara di semua sisi melihat ini sebagai momen penting. Beberapa menuntut perbaikan segera dari X untuk mengembalikan energi komunitas sebelumnya; yang lain mengatakan satu-satunya perbaikan jangka panjang adalah budaya, bukan teknis. Langkah selanjutnya oleh tim produk X dan influencer yang mengisi Crypto Twitter kemungkinan akan menentukan apakah sudut kripto platform menemukan kembali dirinya sendiri atau terus menyusut.