Bagaimana Nigeria berencana melacak uang kripto tanpa membobol blockchain

Ini adalah Follow the Money, seri mingguan kami yang membongkar pendapatan, bisnis, dan strategi penskalaan fintech dan lembaga keuangan Afrika. Edisi baru dirilis setiap hari Senin.

Nigeria menginginkan bagian dari keuntungan kripto. Undang-undang pajak barunya mengungkapkan mekanisme yang akhirnya bisa membuat uang kripto dapat dilacak: Nomor Identifikasi Pajak (TIN) dan Nomor Identifikasi Nasional (NIN).

Analisis TechCabal terhadap Undang-Undang Administrasi Pajak Nigeria (NTAA) 2025 menunjukkan bagaimana pemerintah berencana membuat transaksi kripto, yang dulunya sebagian besar tidak terlihat oleh otoritas pajak, dapat dilacak dengan menghubungkan perdagangan ke identitas nyata melalui TIN dan NIN.

Ini menandai titik balik dalam cara mata uang digital akan dilacak di Nigeria. Dengan TIN terlampir, perdagangan kripto kini dapat dicocokkan dengan deklarasi pendapatan dan catatan pajak, memungkinkan otoritas mengikuti uang melampaui dompet dan masuk ke ekonomi formal, tanpa harus menyentuh blockchain itu sendiri.

Langkah ini menyelaraskan Nigeria dengan Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) baru dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, yang dirancang untuk membatasi penghindaran dan penggelapan pajak dalam aset digital. Kerangka kerja ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026, memungkinkan otoritas pajak mendapatkan informasi tentang transaksi kripto yang dilakukan baik secara lokal maupun di luar negeri.

Di Inggris, misalnya, penyedia aset kripto harus mengumpulkan nama pelanggan, tanggal lahir, nomor Asuransi Nasional atau Referensi Pembayar Pajak Unik untuk penduduk, dan TIN (dengan negara penerbit) untuk non-penduduk.

Nigeria sekarang membangun menuju visibilitas yang sama.

Mengapa TIN/NIN?

TIN, juga disebut ID Pajak, adalah nomor unik yang diterbitkan bersama oleh Layanan Pendapatan Nigeria (NRS) dan Dewan Pendapatan Bersama (JRB). Ini ada untuk melacak individu dan bisnis untuk administrasi pajak, kepatuhan, dan penegakan.

NIN adalah setara terdekat Nigeria dengan nomor jaminan sosial, menghubungkan individu dengan data biometrik—sidik jari dan catatan wajah—dalam Basis Data Identitas Nasional. Untuk individu, TIN dihasilkan dari NIN.

Dengan mewajibkan penyedia layanan kripto untuk mengumpulkan dan melaporkan TIN dan NIN pelanggan, Nigeria memperluas sistem pelacakan identitas yang sudah luas ke dalam ekonomi aset digital. Daripada membangun infrastruktur pengawasan blockchain yang kompleks, otoritas dapat mengikuti jejak yang lebih bersih: dari bursa kripto, ke individu bernama, ke pendapatan yang dideklarasikan.

Mengapa kripto?

Pasar kripto Nigeria menerima nilai sekitar $92,1 miliar antara Juli 2024 dan Juni 2025, menempatkannya di antara yang terbesar secara global.

Dengan rencana Nigeria untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dari di bawah 10% menjadi 18% pada 2027, memanfaatkan sektor yang terus tumbuh masuk akal bagi regulator sambil menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna.

Meskipun $92,1 miliar mewakili nilai transaksi total, bukan keuntungan, bahkan sebagian kecil dari jumlah itu, setelah dikenakan pajak, dapat membuka pendapatan berharga bagi negara yang mencoba menyapih diri dari pendapatan minyak.

Bagaimana pelaporan akan bekerja

Berdasarkan NTAA 2025, Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) diharuskan mengajukan laporan bulanan ke otoritas pajak yang relevan, meningkatkan biaya kepatuhan mereka.

Laporan ini harus mencakup sifat layanan aset virtual yang diberikan (pertukaran, penjualan, transfer, penyimpanan); tanggal setiap transaksi; jenis dan nilai aset virtual yang terlibat; nilai penjualan aset virtual; nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan ID pajak pelanggan, termasuk NIN pelanggan jika berlaku.

"Nama, alamat, nomor telepon, alamat email dan ID Pajak pelanggan, termasuk nomor identifikasi nasional pelanggan jika dia adalah individu," bunyi undang-undang tersebut.

Informasi lainnya termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email dari pihak lawan mana pun yang terlibat dalam transaksi, dan informasi tambahan lainnya.

Otoritas pajak juga diberdayakan untuk meminta informasi tambahan dari VASP, dengan atau tanpa pemberitahuan.

Di luar pelaporan pajak, VASP harus menandai transaksi besar atau mencurigakan kepada otoritas pajak dan Unit Intelijen Keuangan Nigeria (NFIU), memperluas pengawasan kripto ke dalam kerangka anti pencucian uang yang lebih luas di negara tersebut.

Bursa juga diharuskan memelihara catatan kenali-pelanggan-Anda (KYC) dan menyimpan data transaksi dan identifikasi pelanggan setidaknya selama tujuh tahun setelah transaksi terakhir.

Pelacak Kepatuhan & Pajak Memetakan jejak regulasi NTAA 2025 Anda. INVESTASI KRIPTO TAHUNAN (BIAYA) ₦ TOTAL KEUNTUNGAN YANG DIREALISASIKAN ₦ Buat Peta Kepatuhan Perkiraan Kewajiban Pajak 2026 ₦0 LAPORAN BULANAN BURSA ANDA TERMASUK: Nama Lengkap & Alamat TIN & NIN yang Valid Nilai Naira dari Perdagangan Identitas Pihak Lawan Sumber: NTAA 2025 Sec. 25 & ISA 2025. Penalti ketidakpatuhan: ₦10M.

Beban perpajakan

Ini bukan upaya pertama Nigeria untuk mengenakan pajak pada keuntungan kripto. Undang-Undang Keuangan 2022 memperkenalkan pajak 10% atas keuntungan dari aset digital, tetapi penegakan terbukti sulit dalam ekosistem di mana transaksi sulit dikaitkan dengan individu.

NTAA berupaya menutup celah itu. VASP sekarang harus mendaftar dengan otoritas pajak, sementara pedagang kripto diharapkan melaporkan sendiri keuntungan, yang termasuk dalam pajak penghasilan pribadi.

"Orang yang dikenakan pajak yang terlibat dalam aktivitas aset virtual harus menyimpan catatan dan buku sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ini dan melaporkan aktivitas aset virtual kepada otoritas pajak yang relevan," catat undang-undang tersebut.

Penggunaan wajib TIN dan NIN—yang sudah diperlukan untuk mengoperasikan rekening bank—menambahkan lapisan pengawasan yang tidak ada sebelumnya. Apa yang dulu beroperasi di zona abu-abu regulasi kini ditarik ke dalam sistem yang dipantau ketat.

Dorongan pajak ini juga sejalan dengan perubahan regulasi yang lebih luas. Pada Maret 2025, Undang-Undang Investasi dan Sekuritas (ISA) Nigeria 2025 secara resmi mengakui aset virtual dan digital sebagai sekuritas, membawa VASP, Operator Aset Digital (DAOP), dan Bursa Aset Digital (DAX) di bawah pengawasan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).

VASP yang tidak patuh menghadapi hukuman ₦10 juta ($7.026,57) pada bulan pertama pelanggaran dan ₦1 juta ($702,66) untuk setiap bulan berikutnya, bersama dengan risiko penangguhan atau pencabutan lisensi.

Undang-undang pajak baru Nigeria adalah yang paling luas yang pernah dilihat negara itu dalam beberapa dekade. Dengan memaksa penyedia layanan kripto untuk melaporkan TIN dan NIN bersama dengan data transaksi, otoritas pajak tidak lagi menjadi pengamat pasif dari keuangan digital. Mereka sekarang dapat menghubungkan perdagangan kripto dengan orang nyata, catatan pendapatan yang ada, dan pengajuan masa lalu. Dengan demikian, kripto bergeser dari aktivitas yang sebagian besar tidak jelas menjadi aktivitas yang dapat dilacak, diperiksa silang, diaudit, dan dikenakan pajak.