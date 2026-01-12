Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR

TSMC melaporkan pendapatan Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar

Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh produksi chip 3-nanometer untuk iPhone 17 dan server AI

Prakiraan pertumbuhan pendapatan 2026 dinaikkan menjadi 25-30% dari estimasi sebelumnya 22-26%

Pasar akselerator server AI diperkirakan tumbuh 78% secara year-over-year pada 2026

Konsensus Wall Street menunjukkan laba per saham $2,85, naik 30% secara year-over-year

TSMC melaporkan pendapatan kuartal keempat hari Kamis dengan analis memperkirakan laba bersih sebesar T$475,2 miliar. Prakiraan tersebut mewakili peningkatan 27% dari tahun lalu.





Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSM



Wall Street memperkirakan laba sebesar $2,85 per saham. Pendapatan diperkirakan mencapai $32,74 miliar, naik 22% secara year-over-year.

Perusahaan membukukan pendapatan kuartal keempat sebesar NT$1,05 triliun minggu lalu. Ini menandai peningkatan 20,45% dari tahun sebelumnya.

Prakiraan Pertumbuhan Pendapatan Meningkat untuk 2026

Firma riset IDC menaikkan prakiraan pertumbuhan pendapatan 2026 untuk TSMC menjadi 25-30%. Estimasi sebelumnya adalah 22-26%.

Pasar akselerator server AI mendorong prakiraan yang lebih tinggi. Pasar tersebut diproyeksikan tumbuh 78% secara year-over-year pada 2026.

Galen Zeng di IDC menyebut pertumbuhan eksplosif dalam manufaktur akselerator server AI. Teknologi node 2-nanometer perusahaan akan berkontribusi pada pertumbuhan.

Pemanfaatan penuh kapasitas produksi 3-nanometer mendorong hasil kuartal keempat. Chip A19 Apple untuk iPhone 17 dan akselerator AI mendorong permintaan.

Analis Citi Laura Chen menempatkan pengawasan katalis kenaikan pada saham TSM. Dia mempertahankan rating Beli dengan target harga NT$2.450.

Chen memperkirakan permintaan kuat untuk node proses canggih. Pelanggan pusat data dan AI terus memesan layanan pengemasan chip.

Target Harga Analis dan Prospek Margin

Bernstein menaikkan target harga saham TSM menjadi $330 dari $290. Firma tersebut mempertahankan rating Outperform.

Bernstein meningkatkan estimasi kapasitas chip-on-wafer-on-substrate menjadi 125.000 wafer per bulan pada akhir 2026. Kapasitas tersebut mendukung platform Blackwell dan Rubin Nvidia.

Firma tersebut memperkirakan pendapatan TSMC tumbuh 23% pada 2026 dan 20% pada 2027.

Shay Boloor di Futurum Equities mencatat permintaan AI sedang meningkat. TSMC mendapatkan pangsa pasar di garis depan di mana pesaing kesulitan.

Namun, ekspansi pabrik luar negeri yang lebih cepat dapat mempengaruhi margin. Fasilitas baru mungkin mengencerkan keuntungan margin dari teknologi 2-nanometer.

TSMC menginvestasikan $165 miliar di pabrik chip Arizona. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan lebih banyak investasi direncanakan.

Ekspor Taiwan ke AS menghadapi tarif 20%. Namun, chip dikecualikan dari tarif tersebut.

Saham TSM naik 44,2% tahun lalu. Pasar Taiwan yang lebih luas naik 25,7%.

Trader opsi memperkirakan pergerakan 5,34% ke salah satu arah setelah pendapatan. Panggilan pendapatan dijadwalkan pada 13.00 WIB Kamis.

