Tether Membekukan $182 Juta dalam USDT di Dompet Tron

Tether telah melakukan salah satu tindakan penegakan terbesar, membekukan sekitar $182 juta dalam USDT di jaringan Tron. Langkah ini, yang dilakukan pada 11 Januari 2026, menargetkan lima dompet dengan kepemilikan berkisar dari $12 juta hingga $50 juta, menurut data on-chain dari Whale Alert. Skala dan kecepatan menunjukkan koordinasi dengan penegak hukum atau respons terhadap insiden keamanan.

Pembekuan Tether menunjukkan paradoks stablecoin. Tidak seperti cryptocurrency yang dirancang untuk menahan sensor, USDT menunjukkan struktur yang sangat terpusat. Tether memiliki kunci administrasi, yang diperlukan untuk membekukan uang di blockchain-nya secara langsung.

Regulasi terpusat ini memungkinkan perusahaan untuk merespons tuntutan hukum oleh penegak hukum seperti Departemen Kehakiman AS dan FBI.

Tether Mengambil Tindakan Terhadap Penggunaan Kriminal USDT

Pembekuan ini adalah salah satu upaya Tether untuk memerangi transaksi ilegal dalam pasar kripto. Stablecoin juga menjadi metode populer untuk transaksi ilegal di jaringan kriminal.

USDT telah berkembang menjadi token yang digunakan berdasarkan pengikatannya dengan dolar dan prevalensinya di berbagai platform. Sebagai reaksi, Tether akan membekukan aset untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan persyaratan legalitas.

Whale Alert melaporkan bahwa pembekuan melibatkan lima dompet berbasis Tron. Setiap dompet berisi antara $12 juta dan $50 juta USDT. Waktu dan jumlah pembekuan meningkatkan kemungkinan bahwa hal itu terkait dengan penegakan hukum. Namun demikian, penerbit belum memberikan penyebab penyitaan.

Pembekuan Besar-besaran $3 Miliar Menandakan Risiko Stablecoin

Pembekuan oleh Tether pada 11 Januari 2026, adalah salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan oleh perusahaan analitik AMLBot, Tether telah membekukan lebih dari $3 miliar aset dari 2023 hingga 2025. Sebagian besar pembekuan ini terjadi di jaringan Ethereum (ERC-20) dan Tron (TRC-20), yang menjadi tuan rumah akumulasi likuiditas Tether terbesar.

Insiden pembekuan juga menyoroti konvergensi dalam peran stablecoin yang semakin meningkat dalam hal aktivitas kriminal. Laporan Chainalysis menunjukkan bahwa pada akhir 2025, 84% aktivitas kripto ilegal melibatkan stablecoin. Token-token ini telah menjadi fitur populer untuk pencucian uang, penipuan, dan penutup sanksi.

Penerbit memiliki pangsa pasar tinggi dari stablecoin yang dimilikinya meskipun telah kontroversial dalam hal kontrol terpusat. USDT mendominasi 60% industri stablecoin dengan kapitalisasi pasar sekitar $187 miliar. Tether juga merupakan pemain utama di pasar kripto, khususnya blockchain Tron yang memiliki lebih dari $80 miliar dalam sirkulasi.

