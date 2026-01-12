Ekonom Mendesak Anggota Parlemen Eropa untuk Mendukung Euro Digital dalam Surat Terbuka Resmi

Ekonom Eropa Mendesak Euro Digital yang Berpusat pada Publik untuk Melindungi Kedaulatan Moneter

Koalisi yang terdiri dari tujuh puluh ekonom dan ahli kebijakan telah mengeluarkan seruan kepada anggota Parlemen Eropa untuk mendukung pengembangan euro digital yang memprioritaskan kepentingan publik. Mereka menekankan bahwa langkah tersebut sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan moneter Eropa dan memastikan akses ke uang bank sentral di era yang semakin didominasi oleh transaksi digital dan berkurangnya ketergantungan pada uang tunai.

Poin-Poin Utama

Para ahli mengadvokasi mata uang digital publik pan-Eropa yang diterbitkan oleh Eurosystem, tidak dikontrol secara eksklusif oleh entitas swasta.

Surat tersebut memperingatkan bahwa tanpa opsi yang berpusat pada publik, stablecoin swasta dan platform pembayaran asing dapat memiliki pengaruh berlebihan atas infrastruktur keuangan Eropa.

Mata uang digital bank sentral (CBDC) diposisikan sebagai barang publik, dirancang untuk melengkapi uang tunai, bukan menggantinya, dengan fitur seperti pembayaran offline dan remunerasi berjenjang.

Kekhawatiran tentang privasi, biaya operasional, dan potensi disintermediasi menjadi pusat perdebatan yang sedang berlangsung seputar implementasi euro digital.

Advokasi untuk Mata Uang Digital Publik

Dalam surat terbuka yang dipublikasikan pada hari Minggu, para ekonom terkemuka, termasuk mantan wakil presiden Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa José Leandro dan ekonom Prancis terkenal Thomas Piketty, menyerukan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk memprioritaskan euro digital yang berfungsi sebagai barang publik. Mereka berpendapat bahwa tanpa mata uang digital yang kuat dan dikontrol publik, Eropa berisiko jatuh di bawah pengaruh stablecoin swasta dan penyedia pembayaran asing besar, seperti perusahaan teknologi besar, yang dapat merusak kemandirian keuangan dan ketahanan selama masa-masa tekanan.

Surat terbuka kepada Anggota Parlemen Eropa. Sumber: Sustainable Finance Lab

Para penandatangan menekankan bahwa euro digital harus dapat diakses di seluruh area euro, diterbitkan oleh Eurosystem, dan ditawarkan secara gratis untuk transaksi dasar. Mereka menyarankan bahwa mata uang digital harus melengkapi uang tunai fisik daripada menggantinya sepenuhnya. Surat tersebut memperingatkan bahwa pendekatan yang ragu-ragu atau dilemahkan dapat menyebabkan peningkatan ketergantungan pada solusi pembayaran swasta, dengan potensi ancaman terhadap kedaulatan keuangan Eropa. Opsi swasta ini, yang sering dikontrol oleh perusahaan non-Eropa, dapat mengurangi ketahanan dan stabilitas sistem pembayaran benua, terutama selama periode krisis.

Pekerjaan Persiapan dan Pertimbangan Desain ECB

Bank Sentral Eropa saat ini berada dalam fase persiapan proyek euro digitalnya, mengerjakan kerangka teknis, pedoman regulasi, dan fitur seperti pembayaran offline. Pejabat ECB telah menegaskan kembali tujuan menciptakan mata uang digital yang aman dan menghormati privasi yang mendukung berbagai kasus penggunaan, termasuk pembayaran bersyarat dan fungsi offline, sambil mempertahankan standar anti pencucian uang.

Dalam pidato baru-baru ini, Anggota Dewan Eksekutif ECB Philip Lane menyoroti pentingnya menyeimbangkan inovasi dengan privasi dan peran berkelanjutan bank tradisional dalam pembayaran ritel. Lampiran teknis ECB telah menganalisis dampak potensial dari euro digital terhadap stabilitas keuangan, menunjukkan bahwa, dengan perlindungan yang tepat seperti batas kepemilikan sekitar 3.000 euro, risiko serius tidak mungkin terjadi bahkan dalam skenario yang merugikan, menunjukkan optimisme yang hati-hati tentang stabilitas proyek.

Meskipun beberapa pemangku kepentingan menyatakan skeptisisme—terutama mengenai biaya, tantangan operasional, dan adopsi pengguna—ECB tetap berkomitmen untuk memajukan euro digital yang menjunjung tinggi nilai-nilai Eropa tentang privasi dan kedaulatan. Saat diskusi berlanjut, fokusnya tetap pada merancang mata uang digital yang memperkuat kemandirian keuangan Eropa sambil mengatasi kekhawatiran praktis seputar implementasi dan kepercayaan pengguna.

