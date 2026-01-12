Sileon Memperluas Penawaran Pinjaman Kripto dengan Kemitraan ArtGis Finance

ArtGis Finance, platform terdesentralisasi yang berfungsi sebagai jembatan antara TradFI dan DeFi, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan SileonApp, protokol pinjaman multichain yang memungkinkan orang untuk meminjam atau meminjamkan aset kripto di berbagai chain. Melalui kolaborasi ini, ArtGis dan Sileon menunjukkan dedikasi mereka untuk memajukan bidang yang berkembang dalam lanskap DeFi dengan mempercepat aksesibilitas produk pinjaman kripto kepada pelanggan digital.

SileonApp adalah protokol pinjaman terdesentralisasi yang berkantor pusat di California, yang memungkinkan orang untuk meminjam stablecoin seperti USDC, USDT, dan beberapa lainnya dengan menjaminkan berbagai aset kripto seperti BTC, ETH, XRP, dan banyak lainnya, tanpa keterlibatan kontrol terpusat, KYC, atau perantara. Dengan berfungsi sebagai protokol pinjaman multichain terpadu, Sileon bertujuan untuk menyederhanakan peminjaman dan pinjaman kripto di berbagai jaringan blockchain.

Sileon Meningkatkan Daya Tarik Melalui ArtGis

Melalui kemitraan di atas, Sileon mengintegrasikan antarmuka pinjamannya ke dalam platform ArtGis, sebuah langkah yang akan memperluas aksesibilitas pinjaman kripto di antara pelanggan DeFi dan TradFI.

ArtGis Finance adalah platform manajemen aset yang inovatif. Dengan menggabungkan aset digital DeFi, penawaran keuangan tradisional, dan RWA, platform ini menyederhanakan peluang investasi dan likuiditas, perdagangan/transaksi aset, dan penyelesaian keuangan. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, ArtGis telah mengalami pertumbuhan signifikan, saat ini menjalankan platform manajemen aset digital komprehensif yang beroperasi di pasar primer dan sekuritas, didukung oleh strategi investasi dan keuangan yang beragam.

Aliansi ini menandakan komitmen Sileon untuk mengembangkan rangkaian penawaran pinjaman kriptonya, dengan ArtGis menerima kemitraan ini untuk mendukung pengembangan jaringan Sileon. Hasilnya, platform aset digital ArtGis akan mendukung semua produk pinjaman di Sileon, sehingga menawarkan berbagai layanan DeFi kepada pengguna, memberikan berbagai pilihan keuangan yang luas.

Mengapa Kemitraan ArtGis-Sileon Penting dalam DeFi

Pasar pinjaman kripto menyaksikan lonjakan besar dalam aktivitas perdagangan. Data terbaru menunjukkan bahwa volume perdagangan di pasar mengalami peningkatan 51% dari rekor yang ditetapkan pada tahun 2021, naik dari volume perdagangan $23 miliar yang terlihat pada tahun 2021 menjadi tertinggi $48 miliar yang tercatat pada 7 Oktober 2025. Ini menyiratkan bahwa meskipun pinjaman uang TradFI tetap kuat, alternatif baru, pinjaman kripto, sangat mendapatkan minat pengguna. Ini berarti bahwa karena cryptocurrency terus memainkan peran penting dalam ekonomi modern, pinjaman kripto secara bertahap menjadi alternatif populer di antara investor arus utama.

Dengan mengintegrasikan produk pinjaman kripto, ArtGis dan Sileon membangun standar baru dan mengembangkan solusi pinjaman yang inovatif dan efektif dalam ekosistem DeFi.

Aliansi ini meletakkan dasar untuk inovasi yang lebih besar di sektor ini, meningkatkan alternatif pinjaman DeFi, dan membuka peluang bagi pemberi pinjaman dan peminjam dengan pool likuiditas pinjaman. Bersama-sama, ArtGis dan Sileon menciptakan kerangka kerja yang dapat diskalakan untuk menyediakan dan memperluas penggunaan layanan pinjaman di DeFi melalui kolaborasi ini.