BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Dengan bermitra dengan ArtGis Finance, Sileon memperluas aksesibilitas penawaran pinjaman kripto kepada pengguna DeFi dan memperluas jangkauan jaringannya di ruang Web3.Dengan bermitra dengan ArtGis Finance, Sileon memperluas aksesibilitas penawaran pinjaman kripto kepada pengguna DeFi dan memperluas jangkauan jaringannya di ruang Web3.

Sileon Memperluas Penawaran Pinjaman Kripto dengan Kemitraan ArtGis Finance

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/12 21:10
DeFi
DEFI$0.000536-1.83%
digital-finance main

ArtGis Finance, platform terdesentralisasi yang berfungsi sebagai jembatan antara TradFI dan DeFi, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan SileonApp, protokol pinjaman multichain yang memungkinkan orang untuk meminjam atau meminjamkan aset kripto di berbagai chain. Melalui kolaborasi ini, ArtGis dan Sileon menunjukkan dedikasi mereka untuk memajukan bidang yang berkembang dalam lanskap DeFi dengan mempercepat aksesibilitas produk pinjaman kripto kepada pelanggan digital.

SileonApp adalah protokol pinjaman terdesentralisasi yang berkantor pusat di California, yang memungkinkan orang untuk meminjam stablecoin seperti USDC, USDT, dan beberapa lainnya dengan menjaminkan berbagai aset kripto seperti BTC, ETH, XRP, dan banyak lainnya, tanpa keterlibatan kontrol terpusat, KYC, atau perantara. Dengan berfungsi sebagai protokol pinjaman multichain terpadu, Sileon bertujuan untuk menyederhanakan peminjaman dan pinjaman kripto di berbagai jaringan blockchain.

Sileon Meningkatkan Daya Tarik Melalui ArtGis

Melalui kemitraan di atas, Sileon mengintegrasikan antarmuka pinjamannya ke dalam platform ArtGis, sebuah langkah yang akan memperluas aksesibilitas pinjaman kripto di antara pelanggan DeFi dan TradFI.

ArtGis Finance adalah platform manajemen aset yang inovatif. Dengan menggabungkan aset digital DeFi, penawaran keuangan tradisional, dan RWA, platform ini menyederhanakan peluang investasi dan likuiditas, perdagangan/transaksi aset, dan penyelesaian keuangan. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, ArtGis telah mengalami pertumbuhan signifikan, saat ini menjalankan platform manajemen aset digital komprehensif yang beroperasi di pasar primer dan sekuritas, didukung oleh strategi investasi dan keuangan yang beragam.

Aliansi ini menandakan komitmen Sileon untuk mengembangkan rangkaian penawaran pinjaman kriptonya, dengan ArtGis menerima kemitraan ini untuk mendukung pengembangan jaringan Sileon. Hasilnya, platform aset digital ArtGis akan mendukung semua produk pinjaman di Sileon, sehingga menawarkan berbagai layanan DeFi kepada pengguna, memberikan berbagai pilihan keuangan yang luas.

Mengapa Kemitraan ArtGis-Sileon Penting dalam DeFi

Pasar pinjaman kripto menyaksikan lonjakan besar dalam aktivitas perdagangan. Data terbaru menunjukkan bahwa volume perdagangan di pasar mengalami peningkatan 51% dari rekor yang ditetapkan pada tahun 2021, naik dari volume perdagangan $23 miliar yang terlihat pada tahun 2021 menjadi tertinggi $48 miliar yang tercatat pada 7 Oktober 2025. Ini menyiratkan bahwa meskipun pinjaman uang TradFI tetap kuat, alternatif baru, pinjaman kripto, sangat mendapatkan minat pengguna. Ini berarti bahwa karena cryptocurrency terus memainkan peran penting dalam ekonomi modern, pinjaman kripto secara bertahap menjadi alternatif populer di antara investor arus utama.

Dengan mengintegrasikan produk pinjaman kripto, ArtGis dan Sileon membangun standar baru dan mengembangkan solusi pinjaman yang inovatif dan efektif dalam ekosistem DeFi.

Aliansi ini meletakkan dasar untuk inovasi yang lebih besar di sektor ini, meningkatkan alternatif pinjaman DeFi, dan membuka peluang bagi pemberi pinjaman dan peminjam dengan pool likuiditas pinjaman. Bersama-sama, ArtGis dan Sileon menciptakan kerangka kerja yang dapat diskalakan untuk menyediakan dan memperluas penggunaan layanan pinjaman di DeFi melalui kolaborasi ini. 

Peluang Pasar
Logo DeFi
Harga DeFi(DEFI)
$0.000536
$0.000536$0.000536
-1.47%
USD
Grafik Harga Live DeFi (DEFI)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59