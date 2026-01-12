Lonjakan emas mengungguli penurunan cadangan mata uang Turki

Menutupi penurunan cadangan devisa

Harga sedikit turun dari level tertinggi 2025

Total cadangan Turki mencapai $189 miliar

Kenaikan harga emas telah meningkatkan cadangan internasional Turki, lebih dari menutupi penurunan cadangan devisa hingga di bawah rata-rata historis.

Emas telah naik lebih dari 65 persen selama 12 bulan terakhir dan diperdagangkan sekitar $4.570 per ons pada 9 Januari, meskipun harga telah turun dari level tertinggi yang dicatat pada akhir 2025.

Keuntungan tersebut tercermin dalam pembukuan bank sentral Turki dan mengurangi tekanan untuk memegang cadangan devisa yang mahal.

Bank sentral mengatakan total aset cadangannya naik 2,8 persen pada minggu yang berakhir 2 Januari. Total kepemilikan mencapai $189 miliar, menurut data yang dikeluarkan pada 8 Januari.

Cadangan tersebut digunakan oleh bank sentral untuk mempertahankan lira dan membayar utang Turki. Baru-baru ini pada tahun 2023, angka cadangan berada di wilayah negatif menjelang pemilihan presiden yang dimenangkan oleh petahana Recep Tayyip Erdoğan karena pemerintah berusaha membatasi permintaan devisa dan melakukan intervensi untuk mendukung lira.

Tekanan tersebut terjadi pada saat suku bunga sebesar 8,5 persen tetapi inflasi mendekati 40 persen, setelah lira kehilangan 30 persen pada tahun 2022.

Posisi negatif mulai berbalik setelah pemilihan umum pada Mei 2023, dengan pengenalan langkah-langkah penghematan oleh tim ekonomi yang dipimpin oleh menteri keuangan dan perbendaharaan Mehmet Şimek dan gubernur bank sentral Fatih Karahan.

Bersama-sama, mereka mengatur kenaikan suku bunga hingga 50 persen, dan devaluasi lira yang lebih terkelola, yang membuka tahun baru diperdagangkan pada 43 terhadap dolar.

Turki bukan satu-satunya negara ekonomi regional yang rentan yang memiliki emas untuk mengurangi tekanan pada bank sentralnya. Lebanon dan Mesir telah melaporkan angka cadangan yang jauh lebih tinggi.

Dari kepemilikan Turki, $114,5 miliar dalam bentuk emas batangan, dengan $66,8 miliar dalam bentuk tunai. Sisanya dalam posisi cadangan Dana Moneter Internasional dan special drawing rights.

Bacaan lebih lanjut:

Semua yang berkilau: 2025 adalah tahun yang luar biasa untuk komoditas

Ekspor perhiasan Turki anjlok karena produsen tutup

Demam emas dapat menekan kesenjangan perdagangan Turki, kata kepala pertambangan

Analis keuangan İris Cibre mengatakan bahwa meskipun posisi cadangan telah membaik, bank sentral telah menjual bersih $23,7 miliar sejak awal tahun, sebagian besar untuk mendukung lira.

"Peningkatan cadangan bank sentral sepenuhnya disebabkan oleh harga emas."

Cadangan mata uang telah turun dari sedikit di atas $80 miliar pada akhir 2024 menjadi $66,8 miliar, salah satu level terendah dalam satu dekade terakhir.

Jika terjadi penurunan faktor risiko global dan penguatan dolar AS, pergeseran dapat terjadi kembali ke aset mata uang asing dan keluar dari emas, kata Cibre.

"Yang diperlukan bagi kami adalah bahwa orang asing yang saat ini memasuki pasar obligasi untuk periode singkat justru beralih ke sekuritas, yang berarti mereka akan tinggal di Turki lebih lama," katanya, merujuk pada carry trade yang populer.