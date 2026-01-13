BursaDEX+
Prediksi harga XRP: Akankah pemungutan suara Clarity Act menggerakkan pasar?

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/13 00:15
Per 12 Januari, harga XRP berada di kisaran $2,03 hingga $2,10, mencerminkan pasar dalam mode tunggu dan lihat.

Daftar Isi

  • Skenario pasar saat ini
  • Prospek kenaikan
  • Risiko penurunan
  • Prediksi harga XRP berdasarkan level saat ini

Trader sebagian besar berada di pinggir lapangan, menunggu 15 Januari, ketika pembuat undang-undang AS memilih Digital Asset Market Structure and Clarity Act.

Ringkasan
  • Per 12 Januari 2026, XRP diperdagangkan antara $2,03 dan $2,10, mencerminkan sentimen pasar yang hati-hati menjelang pemungutan suara Clarity Act pada 15 Januari.
  • Clarity Act bertujuan untuk memperjelas pengawasan regulasi, mengurangi ketidakpastian kepatuhan, dan dapat meningkatkan partisipasi institusional jika disahkan.
  • Support kunci untuk XRP berada di $2,00, dengan level resistance potensial di $2,18, $2,32, dan $2,50 dalam skenario bullish.
  • Risiko penurunan mencakup penurunan di bawah $2,00, dengan target yang mungkin di $1,90 dan $1,80 jika support gagal.
  • Trading jangka pendek diperkirakan akan tetap terbatas dalam kisaran, dengan berita regulasi kemungkinan mendorong pergerakan harga lebih dari tren pasar biasa.

Skenario pasar saat ini

Ripple (XRP) berada di dekat $2,08, turun sekitar 0,8% selama 24 jam dan hampir 1,7% selama seminggu terakhir. Penurunan dari level tertinggi 6 Januari sebesar $2,40 ini tampaknya didorong oleh profit-taking jangka pendek karena trader bersikap hati-hati.

Meskipun terjadi pullback, XRP tetap berada jauh di atas posisi terendah akhir 2025, menunjukkan bahwa tren keseluruhan tetap utuh.

XRP price prediction: Will the Clarity Act vote move the market? - 2

Perhatian sekarang tertuju pada pemungutan suara 15 Januari pada Clarity Act, yang berupaya memperjelas pengawasan regulasi dan peran CFTC, serta membatasi wash trading dan meningkatkan transparansi cadangan.

Berkurangnya ketidakpastian kepatuhan dapat mendorong partisipasi institusional, meningkatkan likuiditas dan permintaan. Dalam jangka pendek, pasar kemungkinan akan tetap volatile, dengan berita positif memberikan momentum kenaikan dan penundaan atau amandemen menciptakan tekanan sementara.

Prospek kenaikan

Analisis chart menunjukkan $2,00 sebagai support kunci untuk harga XRP. Mempertahankan level ini dapat memicu rebound menuju $2,18, dan menembus resistance berikutnya akan memperkuat kasus bullish, membuka jalan menuju $2,32 dan $2,50.

Mengingat aktivitas trading historis pada level-level ini, setiap rally yang berkelanjutan akan memerlukan partisipasi aktif. Berita regulasi yang mendukung dapat lebih meningkatkan kemungkinan pergerakan lebih tinggi

Risiko penurunan

Level $2,00 menjadi fokus untuk XRP. Kegagalan di sini dapat mendorongnya turun ke $1,90, dan jika support itu tumbang, $1,80 adalah area kunci berikutnya. Kombinasikan itu dengan ketidakpastian regulasi yang berkelanjutan, dan prospek XRP bisa goyah untuk sementara waktu.

Prediksi harga XRP berdasarkan level saat ini

Perkiraan XRP cukup seimbang, tetapi semua mata tertuju pada pemungutan suara Clarity Act yang akan datang. Dalam jangka pendek, XRP dapat diperdagangkan antara $2,00 dan $2,18 sementara pasar menunggu sinyal yang jelas.

Jika pemungutan suara menguntungkan, kita mungkin melihat dorongan menuju $2,32–$2,50, tetapi hasil negatif dapat mengirimkannya kembali turun menuju $1,90–$1,80. Prediksi harga XRP lebih didorong oleh perkembangan regulasi daripada tren pasar biasa.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.1198
$2.1198$2.1198
-1.67%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktulan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

