Bakkt Mengakuisisi Distributed Technologies Research dalam Upaya Pembayaran Stablecoin

Bakkt Holdings, Inc. mengumumkan telah menyetujui untuk mengakuisisi Distributed Technologies Research Ltd. (DTR), menandai kemajuan dalam strateginya untuk membangun kemampuan penyelesaian stablecoin dan pembayaran terprogram.

Transaksi ini akan dilaksanakan melalui pertimbangan ekuitas penuh, dengan Bakkt menerbitkan saham biasa Kelas A yang mewakili 31,5% dari "Bakkt Share Number" yang didefinisikan dalam perjanjian kerja sama yang telah diungkapkan sebelumnya antara kedua perusahaan.

Berdasarkan jumlah saham saat ini, ini setara dengan penerbitan sekitar 9,1 juta saham Kelas A kepada pemegang saham DTR, termasuk pendiri DTR dan CEO Bakkt Akshay Naheta, dengan penyesuaian akhir pada saat penutupan.

Akuisisi Memajukan Strategi Penyelesaian Stablecoin Bakkt

Bakkt mengatakan akuisisi ini diharapkan mempercepat waktu peluncuran ke pasar untuk penyelesaian stablecoin dengan membawa infrastruktur inti ke dalam perusahaan.

Perusahaan percaya bahwa memiliki teknologi DTR akan mengurangi ketergantungan pada penyedia pihak ketiga sambil membuka peluang pendapatan baru di berbagai kasus penggunaan pembayaran dan perbankan.

Kesepakatan ini mengikuti pekerjaan integrasi selama berbulan-bulan antara kedua perusahaan dan dimaksudkan untuk mendukung ambisi Bakkt yang lebih luas untuk memposisikan dirinya sebagai platform uang terprogram dan infrastruktur keuangan generasi berikutnya.

Tata Kelola, Persetujuan dan Dukungan Pemegang Saham

Transaksi ini ditinjau dan disetujui oleh komite khusus independen dari dewan Bakkt, yang terdiri dari Colleen Brown dan Mike Alfred. Penyelesaian tetap tunduk pada kondisi penutupan biasa termasuk persetujuan regulasi dan persetujuan pemegang saham Bakkt.

Intercontinental Exchange, Inc., yang memiliki sekitar 31% saham biasa Kelas A Bakkt telah setuju untuk memilih sahamnya mendukung transaksi, memberikan tingkat dukungan pemegang saham yang signifikan.

Perusahaan Beroperasi sebagai "Bakkt, Inc." Efektif 22 Januari

Secara terpisah, Bakkt mengumumkan akan mengubah nama perusahaannya menjadi "Bakkt, Inc." efektif 22 Januari. Perusahaan akan terus diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan simbol ticker BKKT, dengan perubahan nama mencerminkan transisinya menuju platform infrastruktur keuangan global yang terpadu.

Pada bulan Agustus, Bakkt mengakuisisi sekitar 30% dari perusahaan tekstil yang terdaftar di Tokyo, MarushoHotta, senilai $115 juta, menjadi pemegang saham terbesar dan berencana untuk mengubah merek produsen benang tersebut menjadi "Bitcoin.jp," secara efektif beralih ke operasi treasury kripto.

Akuisisi ini mengubah produsen Jepang berusia 120 tahun menjadi kendaraan investasi yang berfokus pada Bitcoin di bawah CEO baru Phillip Lord, Presiden Bakkt International.