CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms, perusahaan induk Facebook dan Instagram, Mark Zuckerberg telah mengumumkan pembentukan inisiatif baru yang dikenal sebagai Meta Compute untuk pembangunan puluhan gigawatt infrastruktur komputasi dalam dekade ini.

Dalam serangkaian postingan di Threads, Zuckerberg mengungkapkan bahwa "inisiatif tingkat atas" ini akan mengembangkan ratusan gigawatt lagi di masa depan.

Zuckerberg mengatakan Meta akan memanfaatkan inisiatif ini

Zuckerberg mengatakan bahwa Santosh Janardhan dan Daniel Gross akan memimpin Meta Compute untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut postingan tersebut, Janardhan akan mengawasi arsitektur teknis, program silikon, produktivitas pengembang, dan operasi pusat data, sementara Gross akan bertanggung jawab mengawasi strategi kapasitas, kemitraan pemasok, dan perencanaan bisnis.

"Hari ini kami mendirikan inisiatif tingkat atas baru yang disebut Meta Compute," kata Zuckerberg.

Inisiatif baru ini, yang akan berfokus pada infrastruktur AI dengan para eksekutif melapor kepada Zuckerberg, menurut Axios, merupakan indikasi dari pendekatan langsung CEO terhadap strategi infrastruktur AI perusahaan untuk memimpin fase pertumbuhan berikutnya.

Hal ini muncul karena raksasa media sosial tersebut sebelumnya telah mengungkapkan niatnya untuk menginvestasikan $600 miliar untuk infrastruktur dan lapangan kerja AS, "termasuk pusat data terdepan di industri" pada tahun 2028, meskipun belum membagikan detail lebih rinci tentang bagaimana modal yang dikerahkan tersebut sesuai dengan visi strategis jangka panjang perusahaan.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cryptopolitan, perusahaan baru-baru ini menyelesaikan akuisisi startup AI China, Manus, sebagai bagian dari inisiatifnya untuk selaras dengan strategi yang lebih luas untuk mempercepat bisnis AI-nya.

Dengan inisiatif baru ini, Zuckerberg menekankan bahwa implementasi proyek ini akan menjadi leverage yang signifikan bagi raksasa media sosial tersebut.

"Bagaimana kami merekayasa, berinvestasi, dan bermitra untuk membangun infrastruktur ini akan menjadi keunggulan strategis," katanya.

Kedua pemimpin tersebut diharapkan untuk berkolaborasi dengan presiden dan wakil ketua yang baru ditunjuk oleh raksasa media sosial tersebut, Dina Powell McCormick. Zuckerberg menambahkan bahwa ia menantikan untuk bekerja dengan tim baru untuk "meningkatkan skala Meta Compute dan memberikan superinteligensi pribadi kepada miliaran orang di seluruh dunia."

