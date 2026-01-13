CEO Helius Labs mengatakan model program Solana jauh lebih aman untuk AI dibandingkan model interface EVM.

CEO Helius Labs, Mert Mumtaz, yang perusahaannya menyediakan infrastruktur dan peralatan untuk pengembang Solana, menyatakan dalam sebuah postingan di X bahwa model program Solana pada dasarnya lebih aman untuk pengembangan AI dibandingkan model antarmuka yang digunakan oleh blockchain berbasis Ethereum Virtual Machine (EVM).

Dia juga memprediksi munculnya beberapa startup bernilai miliaran dolar di Solana tahun ini.

Komentar Mumtaz muncul ketika persinggungan antara AI dan pengembangan blockchain semakin meningkat, dengan pasar AI global diproyeksikan melampaui $4,8 triliun pada tahun 2033 dan blockchain diharapkan menguasai pangsa yang signifikan di pasar tersebut.

Mengenai argumen Mumtaz, semuanya kembali ke pendekatan arsitektural Solana terhadap smart contract. Tidak seperti jaringan EVM, di mana pengembang harus meluncurkan kontrak baru untuk sebagian besar aplikasi, pengembang Solana dapat dengan mudah menggunakan kembali infrastruktur yang ada untuk fungsi inti seperti pembuatan token, pertukaran, dan transfer.

"Anda dapat mengintegrasikan pipeline yang ada, swap, token hooks dalam beberapa perintah," tulis Mumtaz, menambahkan bahwa ini menghilangkan kebutuhan untuk audit keamanan berulang dan memungkinkan siklus pengembangan yang jauh lebih cepat.

Apa perbedaan antara Solana dan Ethereum?

Perbedaan teknis terletak pada bagaimana kedua sistem menangani kode dan data. Solana memisahkan data dan kode, menyimpan semua data program dalam akun terpisah.

Ini memungkinkan program tunggal beroperasi melalui berbagai akun tanpa memerlukan deployment tambahan.

Smart contract EVM, di sisi lain, menggabungkan kode dan state dalam unit tunggal, dan ini memerlukan deployment kontrak baru untuk aplikasi yang berbeda.

Mumtaz juga menyoroti bagaimana AI mempersempit apa yang secara historis menjadi hambatan besar untuk pengembangan Solana.

Dia menulis, "bahkan jika Anda perlu menulis kontrak, hal besar yang menghambat Solana adalah betapa sulitnya menulis kode kontrak karena Solidity jauh lebih mudah dipahami dibandingkan nuansa Rust di Solana karena yang terakhir adalah tingkat abstraksi yang jauh lebih rendah," menambahkan bahwa kesenjangan tersebut sekarang telah berkurang.

Pertumbuhan pengembang Solana

Komentar tersebut muncul pada saat ekosistem pengembang Solana mengalami pertumbuhan yang signifikan. Per November 2025, blockchain ini memiliki lebih dari 17.700 pengembang. Platform ini menjadi blockchain nomor satu untuk pengembang baru pada tahun 2024, dengan lebih dari 3.200 pengembang aktif bulanan pada tahun 2025. Minat builder terhadap Solana telah meningkat sebesar 78% selama dua tahun terakhir, menurut data dari laporan State of Crypto 2025 perusahaan modal ventura a16z.

AI dapat terintegrasi dengan smart contract untuk pengambilan keputusan otomatis, membuat kontrak menjadi dinamis dan responsif terhadap perubahan keadaan.

Apakah Mumtaz benar tentang Solana yang lebih cocok untuk AI?

Tidak semua orang setuju dengan penilaian Mumtaz. Pendukung Cardano menanggapi postingannya, dengan salah satunya menyatakan, "Sebuah blockchain yang dibangun atas dasar penelitian peer-reviewed, bukti formal, persyaratan perangkat keras yang jauh lebih rendah, dan berjalan di Haskell akan jauh lebih baik untuk AI."

Namun, ada bantahan yang cukup besar dari pendukung ekosistem Ethereum, dengan William Mougayar, penulis The Business Blockchain, yang menyebut dirinya sebagai Ethereum Maxirealist, tidak setuju dengan setiap poin yang dibuat Mumtaz. Pertama, dia menyatakan bahwa "keunggulan AI TIDAK spesifik untuk chain tertentu."

Dia juga menulis, "AI lebih menyukai peralatan yang matang, primitif standar, pengujian keamanan, dan komposabilitas. Ini adalah area di mana Ethereum paling kuat. Generasi kode yang lebih cepat tidak sama dengan deployment yang aman lebih cepat."

Mouyagar juga membantah klaim Mumtaz di mana dia mengatakan bahwa "Anda tidak perlu menulis kontrak baru untuk sebagian besar hal dan terutama bukan fungsi inti seperti membuat/menukar/memindahkan token," menyatakan, "Ini sama benarnya di Ethereum dalam praktiknya. Sebagian besar aplikasi mengintegrasikan DEX, vault, lending market, atau modul AA yang ada tanpa menulis primitif baru. Arsitektur "money lego" Ethereum adalah contoh kanonik dari komposisi yang dapat digunakan kembali dan telah diaudit."

Jika model Solana terbukti lebih mudah untuk pengembangan berbantuan AI, hal itu dapat memengaruhi di mana pengembang memilih untuk membangun dan ke mana modal ventura mengalir.

Prediksi Mumtaz tentang beberapa startup bernilai sembilan hingga sepuluh digit yang muncul di Solana masih harus dilihat, tetapi akan ada pengamat yang memantau perkembangannya.

