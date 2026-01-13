Standard Chartered Jajaki Rencana Layanan Prime Brokerage Kripto

Poin Penting: Standard Chartered berencana meluncurkan layanan prime brokerage kripto, berdampak pada masuknya pasar institusional.

SC Ventures terlibat dalam tahap awal.

Belum ada jadwal resmi atau konfirmasi.

Standard Chartered Menjajaki Rencana Prime Brokerage Kripto

Standard Chartered, bank senilai $400 miliar, dilaporkan berencana meluncurkan layanan prime brokerage kripto melalui divisi inovasi SC Ventures, meskipun belum ada pengakuan resmi atau jadwal hingga Januari 2026.

Potensi peluncuran ini menandakan meningkatnya minat institusional terhadap aset digital, yang berpotensi berdampak pada dinamika pasar dengan meningkatkan akses kripto, meskipun diskusi tahap awal membatasi efek langsung pada BTC, ETH, dan mata uang kripto lainnya.

Standard Chartered dilaporkan sedang menjajaki peluncuran layanan prime brokerage kripto melalui divisi usaha SC Ventures. Meskipun diskusi masih dalam tahap awal, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses institusional ke mata uang kripto.

Upaya ini dipimpin oleh SC Ventures, yang dikenal dengan pilot teknologi finansial inovatifnya. Potensi layanan brokerage ini dipandang sebagai langkah strategis untuk berpartisipasi dalam perdagangan kripto institusional, khususnya berfokus pada Bitcoin dan Ethereum.

Langkah ini berpotensi mempengaruhi sektor keuangan yang lebih luas, dengan meningkatnya keterlibatan institusional dalam mata uang kripto. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Standard Chartered, sehingga waktu dan detail peluncuran masih belum jelas.

Pendekatan bank ini sejalan dengan upaya untuk terlibat dalam transaksi mata uang kripto yang diatur.

Saat ini, tidak ada data on-chain yang mengonfirmasi aktivitas aset terkait peluncuran potensial ini. Diskusi masih bersifat spekulatif, dengan sumber sekunder memberikan wawasan awal. Analis memperkirakan kemungkinan pergeseran dalam perilaku perdagangan institusional.

Secara historis, keterlibatan Standard Chartered dalam Zodia Custody dan inisiatif perdagangan spot menjadi fondasi untuk potensi pertumbuhan di sektor kripto. Jika terealisasi, layanan brokerage ini dapat meningkatkan infrastruktur institusional secara global.