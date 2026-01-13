Aljazair akan membangun bandara di provinsi utara

Aljazair mempercepat rencana untuk membangun bandara sipil di provinsi utara, di mana proyek pembangunan kota baru sedang berlangsung.

Kedua proyek di Boughezoul, selatan ibu kota Algiers, merupakan bagian dari rencana negara Arab Afrika Utara ini untuk mengembangkan sektor logistik dan pariwisata dengan bantuan pendapatan ekspor minyak dan gas.

Kementerian pekerjaan umum telah menunjuk tiga lokasi yang mungkin untuk bandara tersebut, yang akan melayani kota baru dan daerah sekitarnya.

"Lokasi-lokasi ini sekarang telah dikesampingkan... lokasi keempat telah ditunjuk oleh perusahaan konsultan," kata kementerian dalam surat kepada parlemen minggu ini.

"Lokasi ini terletak sekitar 67km dari kota baru... keputusan tentang lokasi akan diambil setelah disetujui oleh semua pihak terkait," kata surat tersebut, yang diterbitkan oleh media lokal.

Kementerian mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah menyelesaikan studi kelayakan dan teknis pada proyek bandara, membuka jalan untuk konstruksi.

Bandara yang didukung oleh kabinet diharapkan dapat memberikan dorongan kuat pada layanan transportasi udara Aljazair, menarik wisatawan, dan memacu ekonomi, tambahnya.

Kota baru Boughezoul didasarkan pada pembangunan berkelanjutan, energi baru dan terbarukan, serta ekologi, menurut laporan kementerian tahun lalu.

Kota ini dirancang untuk menampung populasi 400.000 dan menawarkan 122.500 pekerjaan pada tahun 2035, dengan tujuan mengurangi tekanan pada wilayah pesisir, kata laporan tersebut.

Aljazair yang kaya gas berencana memperluas maskapai nasionalnya dan menciptakan maskapai domestik baru untuk memenuhi peningkatan yang diharapkan dalam pariwisata lokal dan asing.

Anggota Opec tahun lalu menandatangani perjanjian dengan grup ATR Prancis-Italia untuk pembelian 16 pesawat untuk maskapai domestik.

Maskapai bendera Air Algérie mengatakan kesepakatan itu dalam kerangka rencana investasi ambisius yang dimaksudkan untuk memperkuat armada perusahaan baru dan membuka jalan bagi perluasan jaringan penerbangan.



Lalu lintas udara di Afrika Utara telah pulih melampaui level pra-pandemi, dan kesepakatan Air Algerie diharapkan dapat meningkatkan lalu lintas di negara tersebut sekitar setengahnya dalam lima tahun ke depan, tambahnya.