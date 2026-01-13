BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS Paul Atkins menyebutnya sebagai minggu besar untuk kripto karena pemungutan suara atas legislasi struktur pasar kunci akan segera dilakukan.Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS Paul Atkins menyebutnya sebagai minggu besar untuk kripto karena pemungutan suara atas legislasi struktur pasar kunci akan segera dilakukan.

Ketua SEC: 'Minggu Besar untuk Kripto' Saat Kongres Mempertimbangkan Pemungutan Suara Struktur Pasar

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/13 14:44
BIG
BIG$0.00006741+8.76%
Talus
US$0.00649-0.91%

"Ini adalah minggu yang besar untuk kripto – Kongres berada di ambang peningkatan pasar keuangan kita untuk abad ke-21," kata Atkins di Fox Business pada hari Senin.

RUU struktur pasar "sesuai dengan fokus Presiden untuk menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto dunia, jadi jika Anda memiliki legislasi yang jelas dan aturan yang jelas, maka Anda memiliki kepastian di pasar," katanya.

Kejelasan Adalah Kunci Bagi Pasar

Dia menambahkan bahwa meloloskan legislasi struktur pasar bipartisan akan "membantu kita tahan masa depan terhadap regulator nakal," dalam sindiran yang jelas terhadap kepemimpinan SEC sebelumnya.

CIO Bitwise Matt Hougan menggambarkan CLARITY Act sebagai "Punxsutawney Phil dari musim dingin kripto ini." Punxsutawney Phil adalah groundhog terkenal yang memprediksi cuaca pada tanggal 2 Februari di kota Punxsutawney, Pennsylvania.

Bitcoin ATH Jika Disetujui

Kamis, 15 Januari, adalah tanggal yang telah dijadwalkan Senat AS untuk markup Undang-Undang tersebut, dengan proses yang melibatkan penyelarasan draf di komite Perbankan dan Pertanian Senat dan mendorong RUU final ke pemungutan suara di Kongres.

Co-founder MN Fund Michaël van de Poppe berkomentar bahwa banyak orang "meremehkan signifikansi CLARITY Act untuk seluruh industri."

GENIUS Act, yang mengatur stablecoin, telah menjadi "penentu pasar," namun, CLARITY Act "adalah itu dalam kuadrat," tambahnya.

BTC turun pada hari itu pada saat penulisan, diperdagangkan sekitar $91.200, turun 28% dari rekor tertinggi sepanjang masa.

Postingan SEC Chair: 'Minggu Besar Untuk Kripto' Saat Kongres Mempertimbangkan Pemungutan Suara Struktur Pasar muncul pertama kali di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo BIG
Harga BIG(BIG)
$0.00006743
$0.00006743$0.00006743
+4.63%
USD
Grafik Harga Live BIG (BIG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42