Ketua SEC: 'Minggu Besar untuk Kripto' Saat Kongres Mempertimbangkan Pemungutan Suara Struktur Pasar

"Ini adalah minggu yang besar untuk kripto – Kongres berada di ambang peningkatan pasar keuangan kita untuk abad ke-21," kata Atkins di Fox Business pada hari Senin.

RUU struktur pasar "sesuai dengan fokus Presiden untuk menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto dunia, jadi jika Anda memiliki legislasi yang jelas dan aturan yang jelas, maka Anda memiliki kepastian di pasar," katanya.

Kejelasan Adalah Kunci Bagi Pasar

Dia menambahkan bahwa meloloskan legislasi struktur pasar bipartisan akan "membantu kita tahan masa depan terhadap regulator nakal," dalam sindiran yang jelas terhadap kepemimpinan SEC sebelumnya.

CIO Bitwise Matt Hougan menggambarkan CLARITY Act sebagai "Punxsutawney Phil dari musim dingin kripto ini." Punxsutawney Phil adalah groundhog terkenal yang memprediksi cuaca pada tanggal 2 Februari di kota Punxsutawney, Pennsylvania.

Bitcoin ATH Jika Disetujui

Kamis, 15 Januari, adalah tanggal yang telah dijadwalkan Senat AS untuk markup Undang-Undang tersebut, dengan proses yang melibatkan penyelarasan draf di komite Perbankan dan Pertanian Senat dan mendorong RUU final ke pemungutan suara di Kongres.

Co-founder MN Fund Michaël van de Poppe berkomentar bahwa banyak orang "meremehkan signifikansi CLARITY Act untuk seluruh industri."

GENIUS Act, yang mengatur stablecoin, telah menjadi "penentu pasar," namun, CLARITY Act "adalah itu dalam kuadrat," tambahnya.

BTC turun pada hari itu pada saat penulisan, diperdagangkan sekitar $91.200, turun 28% dari rekor tertinggi sepanjang masa.

